Proč jsou Trumpovy možnosti omezené, pokud jde o použití síly proti Íránu
13. 1. 2026
Zatímco americký prezident protestujícím slibuje, že „pomoc Íráncům je na cestě“, jakákoli vojenská akce by pravděpodobně neměla šanci na úspěch
Donald Trump se podle Bílého domu možná nebojí použít vojenskou sílu proti Íránu, ale realita je taková, že americký prezident má jen málo nebo žádné možnosti, které by mohly protestnímu hnutí v této zemi zjevně pomoci, nemluvě o tom, že historie amerických intervencí v této oblasti nebyla zrovna úspěšná.
Povzbuzen zadržením bývalého venezuelského vůdce Nicoláse Madura po operaci, jejíž plánování trvalo měsíce, Trump hovořil o vojenské intervenci proti íránskému režimu, aniž by došlo k jakémukoli předběžnému rozmístění vojsk. Ve skutečnosti došlo v posledních měsících k redukci vojenských možností.
USA nemají od října na Blízkém východě žádné letadlové lodě, a to po dvou letech téměř nepřetržitého nasazení po útoku Hamásu na Izrael, kdy v létě přesunuly USS Gerald R. Ford do Karibiku a na podzim USS Nimitz do přístavu na západním pobřeží USA.
To znamená, že jakékoli letecké nebo raketové údery proti cílům režimu a možná i proti íránskému vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu by pravděpodobně musely vycházet z amerických a spojeneckých leteckých základen na Blízkém východě nebo je zapojovat. Alternativou by byla podobná mise jako červnový dálkový bombardovací útok letounů B-2 proti podzemnímu íránskému jadernému zařízení ve Fordow, i když takový útok proti městskému cíli by se jevil jako nebezpečně přehnaný.
USA by také musely požádat o povolení k použití základen v zemích jako Katar, Bahrajn, Irák, Spojené arabské emiráty, Omán a Saúdská Arábie (možná dokonce i britskou základnu Akrotiri na Kypru) – a chránit je a jejich hostitelské země před odvetnými útoky. I kdyby USA tyto prostředky nevyužily, íránští vůdci pohrozili, že v případě útoku na jejich zemi zaútočí na americké základny a lodě.
Ačkoli byly vojenské schopnosti Íránu během 12denní letní války s Izraelem značně oslabeny a jeho systémy protivzdušné obrany byly snadno přemoženy, Teherán si zachoval omezenou raketovou kapacitu. Klíčová odpalovací místa zůstávají ukryta v horách a Írán je znovu buduje. Odhaduje se, že Írán má 2 000 těžkých balistických raket, které jsou schopné, pokud budou odpáleny v dostatečném počtu, obejít americkou a izraelskou protivzdušnou obranu.
Významnější otázkou je: co by USA bombardovaly? Bylo by možné identifikovat vojenské a civilní cíle používané íránským režimem, ale protesty i stále krvavější zásahy režimu se odehrávají po celé zemi. Zaměření cílů není vždy přesné, cíle mohou být nesprávně identifikovány a civilní oběti v městských oblastech by byly zřejmým rizikem. A není zřejmé, zda by to bylo na místě účinné.
Pro íránského vůdce by také nebylo obtížné pokusit se využít jakékoli útoky USA jako sjednocující prvek pro to, co zbylo z jeho podpory, vzhledem k dlouhé historii vměšování USA, která sahá až k puči CIA v roce 1953. A jakkoli je to u protestujících obyčejných lidí nepopulární, vládnoucí režim se nezdá být křehký nebo slabý, protože již přežil soustavné útoky Izraele v červnu.
„V Íránu existuje jasně soudržná vláda, armáda a bezpečnostní služby,“ řekla Roxane Farmanfarmaian, senior associate v think tanku Royal United Services Institute. „Vláda dává najevo, že nemá žádné červené linie: hodlá zabezpečit své hranice a ulice a mimořádný počet pytlů na mrtvoly odhaluje její odhodlání tak učinit.“
USA by mohly zvážit přímý útok na Chameneího. Pokus o zabití íránského vůdce by byl z vojenského hlediska snazší než operace typu Maduro, ale byla by podstatně složitější než ve Venezuele, protože Teherán leží stovky kilometrů od hranic země. Zabití vůdce jiné země by však vedlo k překvapivé eskalaci, vyvolalo by řadu právních problémů a vyvolalo by trvalou vojenskou reakci.
Ani by to nutně nevedlo ke změně režimu. Během 12denní války se Chameneí zřejmě vyhnul izraelskému odhalení: ministr obrany země, Israel Katz, poté řekl, že „kdyby byl v našem hledáčku, zabili bychom ho“. Íránský vůdce také sestavil seznam tří vysokých duchovních, kteří by ho nahradili, kdyby byl zabit, ve snaze zajistit rychlý přechod.
Jiní odborníci, jako například Farmanfarmaian, tvrdí, že nejpravděpodobnějším výsledkem by bylo převzetí moci íránskými revolučními gardami. Ať tak či onak, íránský režim zůstal neporušený i poté, co Izrael v červnu zabil až 30 vojenských a bezpečnostních vůdců. Několik demonstračních úderů USA by to pravděpodobně nezměnilo, zatímco spojenci USA, Kongres a sám Trump by téměř jistě nechtěli dlouhou kampaň. Prezident již vyloučil „vysazení vojáků na území“.
Vzhledem k této nejisté situaci není překvapivé, že se zvažují alternativy. Nejvýznamnější z nich je cílený kybernetický útok, který také vyvolává otázku, co by bylo jeho cílem. Po zadržení Madura Trump prohlásil, že USA vypnuly elektřinu v Caracasu, aby usnadnily jeho zadržení, ale v Íránu by to bylo užitečné pouze v kombinaci s vojenskou operací.
Ciaran Martin, bývalý šéf britského Národního centra pro kybernetickou bezpečnost, tvrdí, že „je těžké si představit, co by mohlo fungovat“ a že „narušení civilních nebo dokonce vládních služeb“, jako je elektřina, by pravděpodobně mělo větší dopad na civilisty. Teoretickou možností by bylo, aby USA zkusily obnovit internet, který je od minulého čtvrtka z velké části vypnutý, ale Martin dodal, že by bylo „těžké zasáhnout prostřednictvím kybernetiky“, aby se tak stalo.
Jednodušší možností by bylo pokusit se „zaplavit místo Starlinkem“ – satelitní internetovou službou Elona Muska – překonáním íránského rušení a poskytnutím služby zdarma. Martin však uvedl, že to „není opravdu kybernetická operace“ a sdílení více informací o represích nemusí zastavit zabíjení v ulicích. To, čeho lze dosáhnout vojenskou intervencí USA, nemusí odpovídat Trumpovu slibu, že „pomoc je na cestě“.
Zdroj v angličtině ZDE
