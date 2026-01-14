Británie: Vězeňkyně držící hladovku spojená s organizací Palestine Action řekla přítelkyni: „Umírám“
14. 1. 2026
Francesca Nadin navštívila o víkendu 31letou Hebu Muraisi ve věznici ve Wakefieldu a svědčí, že „její tělo selhává“.
Vězeňkyně spojená s organizací Palestine Action, která již 71. den drží hladovku, řekla přítelkyni: „Umírám.“
Imprisoned hunger striker linked to Palestine Action tells friend: ‘I’m dying’— Defend Our Juries (@DefendourJuries) January 13, 2026
Francesca Nadin visited Heba Muraisi, 31, in a Wakefield prison at the weekend and says ‘her body is shutting down’https://t.co/ZOsXcN5BiF
Francesca Nadin navštívila v sobotu 31letou Hebu Muraisi ve věznici HMP New Hall ve Wakefieldu poprvé od začátku protestu a řekla, že ji vzhled její přítelkyně šokoval.
„Byla jsem šokovaná – i když jsem neměla být – tím, jak je hubená, jako papír,“ řekla Nadin. „Když jsem ji objala, měla jsem pocit, že kdybych ji objala příliš silně, zlomila bych ji.
V současné době musí nosit roušku, protože má velmi oslabený imunitní systém, ale i tak jsem viděla, jak má propadlé oči... Řekla mi, že teď má potíže sedět delší dobu, protože ztratila veškerý tuk. V podstatě sedí jen na kostech.
„Umírá. Sama to řekla: ‚Umírám.‘ Její tělo přestává fungovat. Vím, že psychicky zůstane silná až do poslední chvíle, ale umírá. Vláda tím, že ji uvěznila a upřela jí všechna práva, ji nejen nechává umřít, ale aktivně ji zabíjí.“
Muraisi uvedla, že trpí bolestmi na hrudi a „škubáním na boku hrudníku“, což vyvolává obavy, že by mohla být ohrožena srdečním selháním. Jeho spoluvězeň Kamran Ahmed (28), který je na 64. dni hladovky, byl podle své sestry lékaři informován, že trpí zmenšením srdečního svalu, jeho srdeční frekvence klesla na 40 tepů za minutu a hrozí mu náhlá srdeční zástava.
Lewie Chiaramello (22), který trpí cukrovkou 1. typu, drží hladovku každý druhý den již 44 dní. V sobotu se k hladovce znovu připojil 22letý Umar Khalid, jeden z pěti vězňů, kteří ji předtím přerušili.
Jejich klíčovými požadavky jsou spravedlivý soud, okamžité propuštění na kauci (všichni stráví více než 18 měsíců ve vězení před soudem v souvislosti s aktivitami Palestine Action), zrušení zákazu Palestine Action, uzavření britských poboček izraelské zbrojní společnosti Elbit Systems a ukončení cenzury komunikace vězňů.
Dalšími požadavky jsou přesun Muraisi zpět do věznice HMP Bronzefield, protože věznice HMP New Hall, kam byla loni převezena, je stovky kilometrů daleko od její rodiny a podpůrného systému.
Nadin uvedla, že když byla ve vazbě za účast na protestu Palestine Action, strávila nějaký čas ve stejné cele, ve které nyní bydlí Muraisi, a že příznivci hladovkářů „se každý den probouzejí plní strachu, bolesti a smutku“.
V pondělí se autorky Naomi Klein, Angela Davis, Judith Butler, Sally Rooney, Kamila Shamsie a China Miéville připojily k celosvětovým vědcům v prohlášení solidarity s hladovkáři. V ozvěně sloganu, který byl na plakátu, který Greta Thunberg nesla, když byla 23. prosince zatčena, se jednoduše píše: „Jsme proti genocidě, podporujeme vězně z Palestine Action.“
Profesor Peter Hallward z Kingston University, jeden z desítek akademických signatářů prohlášení, řekl: „Spojené království je nyní nebezpečně blízko úplnému propadu do autoritářského režimu. Ministři se ani nesetkají s hladovkáři, kteří jsou nyní na pokraji smrti. [Zdá se], že jsou naprosto připraveni nechat nejodhodlanější a nejodvážnější odpůrce probíhající genocidy v této zemi chřadnout a zemřít.“
Mluvčí ministerstva spravedlnosti řekl: „Vězeňská a probační služba Jeho Veličenstva nás ujistila, že všechny případy odmítání jídla vězni jsou řešeny v souladu s dlouhodobou politikou s každodenním přístupem k vězeňskému a zdravotnickému personálu. Vězni jsou podporováni, aby kdykoli ukončili odmítání jídla.
„Před Vánocemi jsme nabídli zprostředkování setkání mezi právníky vězňů a zdravotnickými úředníky. Tato nabídka byla přijata 8. ledna a setkání se konalo 9. ledna.
„Ministři se s těmito vězni ani s jejich právníky nesetkají. Čelí závažným obviněním a žádná vláda nemůže souhlasit s jejich požadavky, z nichž mnohé se týkají probíhajících soudních řízení, včetně okamžitého propuštění na kauci, což je záležitost nezávislých soudců.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse