BBC: Izrael provádí systematické etnické očišťování Palestinců

13. 1. 2026
Jan Egeland, Norská rada pro uprchlíky: Je to etnické očišťování. A nechápu, jak mohou Evropané, Severoameričané a všechny země Perského zálivu dopustit, aby se to dělo. Kdyby se totéž dělo na východní Ukrajině, kde Rusko kolonizuje ukrajinské území, celý svět by byl pobouřen, zejména západní země. Jak to, že se této beduínské komunitě, palestinské komunitě, nevěnuje mnohem více diplomatů a mnohem více pozornosti?
Moderátorka, pořad The World at One, úterý 13. ledna 2026, 13 hodin: Poslední palestinská venkovská komunita v jižní části údolí řeky Jordán opouští své domovy, protože byla vyhnána izraelskými osadníky. Více než 100 lidí, kteří žijí v Rasen al-Awja, viní Izrael z nátlaku, který ohrožuje jejich existenci, život a lidskou důstojnost. To jsou jejich slova. Podle Organizace spojených národů se jedná o 86. palestinskou komunitu, která byla od roku 2023 násilně vysídlena Izraelci. Těsně před Vánocemi jsem byla v Rasen al-Awja a viděla jsem, jak izraelští osadníci každý den obtěžují vesničany. Zde je ukázka z mé tehdejší reportáže:
Sledujeme pět lidí. Dva z nich jsou osadníci a ostatní jsou dobrovolníci, kteří sem přišli chránit beduínskou komunitu. V tuto chvíli dobrovolníci natáčejí osadníky a dochází mezi nimi k nějaké hádce. Vidíme osly a spoustu koz. Jeden z osadníků házel kameny na kozy. OK, jeden z těch mužů kráčí k nám.
Dobrý den, jsem Sarah Montague z BBC.
Tito výtržníci vcházejí do domů lidí, přivádějí své kozy mezi domy lidí a terorizují je.
Ty kozy jsou z beduínské komunity?
Ne, jsou to kozy osadníků. Chodí sem dvakrát denně. Ti dva muži na konci, za kamením, ti dva muži přicházejí s stádem koz, nahánějí je do domů, mezi domy, obcházejí domy, chodí dovnitř domů. Snažíme se je udržet mimo domy.
No, od té doby se činnost osadníků hodně zhoršila. Sam Stein je další aktivista, který se věnuje ochranné přítomnosti a snaží se zajistit bezpečnost vesničanů. A on mi řekl, co se stalo.
Sam Stein: Asi před dvěma nebo třemi týdny, 30. prosince, došlo k velkému nočnímu zátahu na vesnici a pět palestinských mužů bylo zatčeno izraelskou policií a armádou, jeden z nich byl obviněn z házení kamením, druhý byl zatčen proto, že byl příbuzný takzvaného podezřelého. Zatímco se to dělo a my jsme to všechno dokumentovali, došlo k útoku na jednu rodinu, při kterém bylo několik lidí převezeno do nemocnice Červeného půlměsíce. Naštěstí jsou všichni v pořádku a všichni zatčení byli mezitím propuštěni.
Hned druhý den byla přímo před domem jedné z rodin, uprostřed vesnice, zřízena základna. Byla velmi provizorní, až do té míry, že izraelští aktivisté ji začali nazývat Zula, což v podstatě znamená něco jako místo setkávání nebo tak něco, ve skutečnosti to byl jen nákladní vůz a matrace, žádný stan ani přístřešek ani nic jiného.
A to byla tak trochu poslední kapka. Po celý týden poté docházelo k nepřetržitému obtěžování ze strany osadníků a v komunitě panovala neustálá atmosféra strachu. Aktivisté byli poprvé požádáni, aby doprovázeli děti do školy a ze školy a aby nepřetržitě zůstávali v domech určitých členů komunity, včetně nocí.
A po týdnu toho všeho se dvě rodiny, původně dvě rozšířené rodiny, sbalily a minulý čtvrtek odešly. Odhad pro ten den byl asi 26 nebo 27 rodin. To v podstatě znamená rodinné svazky, jako jednotlivé manželské páry a děti, všechny součásti širší rozšířené rodiny. Od té doby je těžké přesně sledovat, kolik rodin a kolik obyvatel od té doby uprchlo nebo bylo vyhnáno. Mohu říci, že od té doby lidé balí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Procházíte vesnicí a vidíte členy komunity, jak rozebírají své domy a ohrady, nakládají dobytek a své věci na nákladní vozy a pálí vše, co si nemohou vzít s sebou.
Moderátorka: Takže mluvíme o nejméně 100 lidech, kteří se stěhují.
Sam Stein: Určitě jich je přes 100. A původní počet obyvatel komunity byl asi 600 nebo 700. Takže to je opravdu obrovské procento komunity.
Sam Stein: Bohužel ano. A víte, bolí mě to i jen vyslovit nahlas, ale ano.
Moderátorka: Když jsme tam byli, asi týden před Vánocemi, viděli jsme přijet několik mladých osadníků. Snažili se projet vesnicí se svými kozami. Nezřídili to, o čem jste mluvil, přední stanici. Oni, postavili nákladní auto přímo uprostřed vesnice? To chcete říct?
Sam Stein: Ano, přesně tak. Asi 100 metrů od domu jedné rodiny, dodávka a hromada matrací a další auta, která sem nepřetržitě přijížděla a odjížděla, přičemž alespoň jedno tam vždy zůstávalo.
Moderátorka: Zmínil jste, že jedna rodina byla napadena a skončila v nemocnici. Došlo k nějakým zatčením? Přijela policie?
Sam Stein: Byli zatčeni Palestinci. Zmínil jsem to téže noci, jakoby shodou okolností, aniž by to mělo souvislost s útokem. Bylo zatčeno pět členů komunity. Žádní izraelští osadníci nebyli zatčeni. Není reálná šance, že by se to stalo.
Moderátorka: Dobře, ale říkáte, že osadníci napadli rodinu tak, že skončila v nemocnici, ale nic z toho nevyplynulo. Přišla policie a mluvila s lidmi o tom?
Sam Stein: Ne.
Moderátorka: Když jsme tam byli my, slyšeli jsme, že beztrestnost pokračuje bez zásahu izraelských úřadů, jak říkáte.
Sam Stein: Ano, přesně tak.
Moderátorka: To byl Sam Stein. Jan Egeland je generální tajemník Norské rady pro uprchlíky, která v této oblasti působí. Loni byl v této vesnici. Dobré odpoledne. Popsal byste to, co se zde děje, jako etnické čistky?
Jan Egeland: Ano, popsal bych to tak. A nechápu, jak mohou Evropané, Severoameričané a všechny země Perského zálivu dopustit, aby se to dělo. Kdyby se totéž dělo na východní Ukrajině, kde Rusko kolonizuje ukrajinské území, celý svět by byl pobouřen, zejména západní země. Jak to, že se této beduínské komunitě, palestinské komunitě, nevěnuje mnohem více diplomatů a mnohem více pozornosti? Jsou tam už 50 let. Musí ustoupit násilným kriminálním osadníkům, kteří nedávno přišli z Evropy, Ruska a Ameriky, aby kolonizovali okupované území.
Moderátorka: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, říká, že potíže způsobuje hrstka extremistů. Minulý týden řekl Fox News, že násilí páchá 70 dětí, které nepocházejí ze Západního břehu. Co na to říkáte?
Jan Egeland: Řekl bych přesně to, co zdokumentoval renomovaný izraelský deník Haretz. Je to armáda extremistických mládežnických a osadnických organizací. Jsou to zločinecké organizace mafiánského typu. Sám jsem viděl, jak zapalují jednu beduínskou a palestinskou komunitu za druhou na území okupovaném Izraelem, aby uvolnili místo extrémním, absolutním extremistům. Zločinecké gangy, které si zde staví osady a postupně zabírají půdu, vodu a všechny příležitosti této oblasti na světě.
Moderátorka: Takže podle toho, co říkáte, směřuje to k anexi? Předpokládáte, že to je plán?
Jan Egeland: Myslím, že to je velmi dobrá otázka, protože prezident Trump naštěstí řekl, když byl v Knesetu návrh na anexi Západního břehu, že to nikdy nedovolí. No, to, co se děje, je de facto anexe. Kousek po kousku je zabírána půda na Západním břehu a osadnické organizace neskrývají, že tyto komunity jsou násilně vyháněny, protože ony chtějí zabránit jakékoli formě palestinské státnosti. Případný přesun obyvatel je zvěrstvem a podle mezinárodního práva trestným činem.
Moderátorka: Myslím tím, že v mnoha případech v izraelsko-palestinském sporu lidé odkládají rozhodnutí. Jedním z důsledků toho je, že nikdy nebude možné vytvořit palestinský stát, protože nelze získat souvislé území.
Jan Egeland: Ano, myslím, že v tom spočívá to celé nebezpečí. Jsem jedním z organizátorů slavného norského kanálu, který vedl k dohodám z Osla. Toto je oblast C, která je součástí dohody z Osla. Byla zamýšlena jako přechodné opatření pro vytvoření palestinského státu v této oblasti, nikoli jako nástroj k kolonizaci, zabrání území a postupnému faktickému připojení k Izraeli. Přesídlování lidí, které okupujete, je porušením mezinárodního práva.
Moderátorka: Řekl jste, že nechápete, proč Evropa, USA a arabské země to dopouštějí. Co by měly dělat?
Jan Egeland: No, mnohem více sankcí. Myslím tím, že samozřejmě uvalily sankce na ministry izraelské vlády, kteří za tím vším stojí. Pamatujte, že mnoho z těchto zločineckých gangů, které jsou podle izraelského deníku Haaretz armádou extremistické mládeže, je dotováno izraelskou vládou. Myslím tím, že suverénní státy mají řadu možností, jak zakročit proti beztrestnosti, proti okupaci, proti krádeži cizí půdy, a to by se opravdu mělo stát.
Moderátorka: Izrael provedl změny pravidel, které se dotkly nevládních organizací. Zaměřili jsme se na to již dříve v souvislosti s Gazou. Samozřejmě to má dopad i na Západní břeh. Vím, že jste zapojeni do konsorcií, stejně jako Velká Británie, která se snaží chránit Palestince na Západním břehu. Ovlivní vás tato změna izraelských pravidel?
Jan Egeland: Ano. Norská rada pro uprchlíky je jednou ze 40 mezinárodních organizací, které přijdou o registraci, kterou máme od roku 2009. To nám velmi zkomplikuje pokračování v naší práci v Gaze i na Západním břehu. To je také součástí této politiky, jejímž cílem je vyhnout se mezinárodním svědkům, obejít právní řád a zabrat půdu a ovládnout území.
