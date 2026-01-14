OSN: Od začátku října vyvraždil Izrael více než 100 dětí
14. 1. 2026
„Příměří, které stále zabíjí děti, nestačí.“ Letecké útoky, útoky dronů a podchlazení patří mezi smrtící podmínky panující v Gaze navzdory příměří. Od začátku října bylo zabito více než 100 dětí, uvedla dnes organizace @UNICEF na tiskové konferenci @UNGeneva.
#Gaza: "A ceasefire that still buries children is not enough."— United Nations Geneva (@UNGeneva) January 13, 2026
Airstrikes, drone strikes and hypothermia are among the lethal conditions prevailing in Gaza despite the ceasefire, with +100 children killed since early October, @UNICEF said at today's @UNGeneva press briefing. pic.twitter.com/FkJaUPp5z1
James Elder, UNICEF: Od začátku října bylo v Gaze zabito více než 100 dětí. To znamená, že během "příměří" byli každý den zabiti jeden chlapec a dívka. Tyto děti zabíjejí letecké údery, útoky drony, včetně sebevražedných dronů, jsou zabíjeni střílením tanků, jsou zabíjeni ostrou municí. Jsou zabíjeni dálkově ovládanými kvadrokoptérami. Další děti zemřely v posledních dnech na podchlazení. Teď už zemřelo na podchlazení šest dětí. Kéž bych mohl vzít kameru a ukázat vám vítr vanoucí rychlostí třiceti, čtyřiceti kilometrů za hodinu, který trhá stany u moře. Je děsivá zima. Je všude děsivé mokro. Je zapotřebí daleko většího nátlaku, aby Izraele dovolil mezinárodním novinářům vstoupit do Gazy. Tohle je moje sedmá mise do Gazy a pokaždé vidím 360 stupňovou devastaci, srovnání příbytků se zemí a dívám se na to s otevřenou pusou. Je to absolutně tak šokující teď, jako to bylo na začátku, když jsem to poprvé uviděl před více než dvěma lety. V důsledku dvou let války je život pro děti v Gaze nepředstavitelně tvrdý. Stále žijí ve strachu. Jejich psychické poškození zůstává neléčeno. A je stále hlubší a s průběhem času ho bude daleko obtížnější vyléčit. Příměří, které zpomalilo bombardování, to je pokrok, avšak příměří, které stále ještě pohřbívá mrtvé děti, nestačí.
