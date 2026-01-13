Městská část Praha 1: Promítání filmu - Humans of Prague: Ostrov Kampa
13. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
Jak se žije na vesnici v srdci Prahy?
Fotograf a filmař Tomáš Princ představí novou podobu svého projektu Humans of Prague. V něm mezi lety 2013 a 2017 zachycoval příběhy náhodně oslovených Pražanů. Nyní se vrací ve formě videí a s podtitulem Sousedství & komunity. Zaměří na rozhovory s lidmi ve vybraných částech města a na otázky spjaté s komunitním životem.
Pilotní díl vznikl v roce 2025 během několika návštěv Kampy a jejího okolí a tvoří jej rozhovory s lidmi, kteří zde žijí. Natočeno ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa a za podpory Nadace Via.
Začátek: 13. 1. 2026 20:00 Konec: 13. 1. 2026 22:00
