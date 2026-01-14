Británie pracuje na balistických střelách pro Ukrajinu
Mluvíme o projektu Nightfall, v jehož rámci je plánováno vyvinout rakety s hlavicí o hmotnosti 200 kilogramů a doletem téměř 500 km, uvedlo britské ministerstvo obrany. V současné době ministerstvo vyhlásilo soutěž na urychlený vývoj nových zbraní. Plánuje se najít tři týmy, které obdrží po 9 milionech liber na návrh, stavbu a dodání prvních tří raket pro testovací odpaly během 12 měsíců. Smlouvy mají být uzavřeny v březnu.
Britské úřady očekávají, že maximální cena Nightfall bude 800 tisíc liber za raketu a bude vyrobeno nejméně 10 takových systémů měsíčně. Musí Kyjevu dodat "silné, ekonomické" zbraně dlouhého doletu "s minimálními kontrolami zahraničního vývozu". Nightfall má být možno odpálit z různých vozidel, rychle odpálit několik raket za sebou a přesunout je během několika minut. Od okamžiku startu do příletu by nemělo uplynout více než 10 minut. Zároveň se očekává, že Nightfall bude vysoce přesnou zbraní – díky navádění pomocí GPS systému by chyba neměla být větší než pět metrů.
"Přestože je Nightfall zaměřen na podporu Ukrajiny, bude také použit v budoucích projektech britských ozbrojených sil k provádění dálkových úderů," uvedlo ministerstvo. Kromě Nightfall Britové také plánují vyrábět pro Ukrajinu drony Octopus, která bude muset ničit ruské drony.
Londýn již dodává Kyjevu dálkové střely Storm Shadow. V listopadu 2024 Velká Británie zrušila omezení jejich použití při útocích na cíle v Rusku. Později Financial Times napsaly, že britská armáda pomáhá Ozbrojeným silám Ukrajiny (AFU) útočit na Rusko a také vyzývá spojence, aby rozšířili zpravodajskou pomoc pro Kyjev.
