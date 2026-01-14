Jon Stewart: Americký televizní satirik o nejnovějších Trumpových hrůzách
14. 1. 2026
(video má i české titulky. Jinak překlad je níže)
Vítejte, dámy a pánové,
v pořadu The Daily Show. Jmenuji se Jon Stewart. Páni, dnes večer pro vás máme pořádnou show. Později se k nám připojí advokátka pro občanské svobody Jeanine Yunus. Budeme mluvit o občanských svobodách. Je jim to jedno. Je jim to jedno. Nebo budeme mluvit o tom, co vláda považuje za vhodné. Opravdu se snažím udržet si dobrou náladu. Jaký jste měli víkend? Byl dobrý? Jo, jo. Jaký jste měli víkend?
Jo.
Co to sakra? Stává se to! Co se to sakra děje v této zemi, od Minnesoty přes Venezuelu, Írán, Grónsko, Kubu, Mexiko, Kolumbii až po Filadelfii. (Smích) Omlouvám se, ne všechny zprávy byly špatné.
Proč prezident Spojených států na Wikipedii prohlašuje, že je nyní prezidentem Venezuely? Proč předseda naší centrální banky natáčí něco, co vypadá jako video rukojmího? Jak se steak stal nejzdravějším jídlem v zemi? Co se to děje? Jsme na Donald Trumpově gravitačním kole. Nevíme, co je nahoře a co dole. Víme jen, že máme pocit, jako bychom se všichni chystali zvracet. Každý okamžik přináší další událost s katastrofickými důsledky a následky. A ten chlap uprostřed toho všeho, podněcovatel, katalyzátor celého tohoto chaosu a zmatku, si tam jen tak užívá víkend. Ahoj, jak se máte všichni? Ahoj, brzy se uvidíme. Ne, pokud tě uvidím první. Bum, bum, bum. Podívejte se na Venezuelu. Převzali jsme ji před třemi dny? Před čtyřmi dny? Před pěti dny? Já si to do prdele nepamatuju. Mezitím naše ministerstvo zahraničí říká, že pokud jste Američan, ve Venezuele jsou ozbrojené gangy, které se vás snaží zabít. Takže by se dalo předpokládat, že by to vyžadovalo malé setkání v situačním stanu nebo kdekoli jinde, kde je to z operativního hlediska vhodné, aby se o Venezuele právě teď diskutovalo, ale prezident měl jiný nápad.
Prezident Trump svolal špičky ropného průmyslu do Bílého domu, aby diskutovali o rozdělení venezuelské ropy.
Co se to děje? Ano, setkání všech nejdůležitějších zainteresovaných stran. Exxon, Chevron, Halliburton a samozřejmě ten chlap z Dune, který žije v ropném pytli. Mimochodem, myslím, že je jasné, že já takovou léčbu nepoužívám. A mimochodem, abyste se nebáli, že Donald Trump nějak pociťuje tíhu tohoto okamžiku, děsivou odpovědnost za tolik životů, které drží ve svých rukou, ujišťuji vás, že je v pořádku.
Trump: Tady jsme. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, no, musím se na to podívat sám. (Vstane a jde k oknu)
Pane? Snažíme se uspořádat urgentní schůzku ohledně možného kolapsu ropného státu. Prostě přejdete k oknu a podíváte se na Rubia a Vance. Podívejte se na tváře Heckleho a Jekylla tamhle. Myslí si, podívejte se, jak se usmívá, jako by říkal: „Paw, paw.“ Je tak roztomilý. Měli byste ho vidět, když projíždí zmrzlinářské auto.
Trump: Páni. To je výhled. Tohle jsou dveře do tanečního sálu. No, není to práce.
Opravdu, tahle schůzka je příležitost pro vaše vtipné taneční číslo? Ozbrojené gangy se volně pohybují v obou zemích, které podle vás právě řídíte. Ale pokračujte. Věnujte chvilku tomu, abyste se podívali, co by mohlo být za oknem. Jste jako Walt Disney chaosu. Stačí jen trochu fantazie. A mimochodem, pokud vstáváte a jdete k oknu a myslíte si, že to nestačí jako pohyb senilního starého muže, starý Cankles McGee měl v rukávu ještě jeden žvýkací turnus.
Trump: Všichni si povedete velmi dobře. Myslím, že opravdu velmi dobře. Marco mi právě dal vzkaz. Vraťte se k Chevronu. Chtějí něco probrat. Jděte. Vracím se k Chevronu, Marco. Děkuji, Marco.
Má ještě někdo soukromý vzkaz, který bych měl přečíst nahlas? Někdo? Mimochodem, byla tu ropná společnost Exxon, která vyjádřila určité výhrady k investování peněz a obnově infrastruktury země, která, cituji, není naše a je v současné době poněkud nestabilní. Jak prezident naložil s touto poněkud racionální analýzou nákladů a přínosů?
Trump: Pravděpodobně bych se přiklonil k tomu, aby Exxon zůstal mimo. Nelíbila se mi jejich reakce. Hrají si na chytráky.
Hrají si na chytráky. Právě jste se stal prezidentem Venezuely na Wikipedii. Ale to oni jsou ti, kteří se chovají povrchně. Vidíte, jak je teď všechno vzhůru nohama? Nejprve musím urazit dobrou víru ropné společnosti, protože si nemyslí, že mohou bezpečně těžit zdroje jiné země tak nákladově efektivním způsobem, který by mohl být prospěšný pro jejich akcionáře? A mimochodem, Donalde, proč jste prezidentem Venezuely? Nemá vaše přísaha úřadu Americe konkurenční doložku? Co to děláme? Snažíš se jen vydělat pár hodin navíc? Co, svátky tě tvrdě zasáhly? Potřebuju jen pár dolarů navíc do února, března. Ten taneční sál se sám nezaplatí. Mezitím v Íránu vyšli do ulic demonstranti, unavení totalitní vládou mulláhů, a byli zastřeleni na ulicích. V celé zemi vypukly protesty a násilí. Je to chaotické a křehké. Hádejte, kdo uvažuje o tom, že se do toho vloží? Správně, prezident Venezuely.
Trump: Mám velmi silné možnosti. Takže pokud to udělají, setkají se s velmi, velmi silnou reakcí.
Mám možnosti. Slyšeli jste, co řekl? Mám možnosti. Ne Kongres, ne americký lid. Já. Zdá se, že Trump je nyní jediným faktorem ve všech rozhodnutích po celém světě. Chce si jen trochu déle vychutnat pohled z okna, než nám sdělí, jaké nové peklo na nás chystá. A nejvíce matoucí na jeho důvodu pro zásah v Íránu je právě ten důvod.
Prezident Trump varoval, že pokud režim zabije demonstranty, zaútočí na Írán.
Trump: Zdá se, že byli zabiti někteří lidé, kteří neměli být zabiti.
Možná budeme muset bombardovat Írán, abychom zabránili íránské vládě střílet do demonstrantů. Podívejte se přímo do kamery s výrazem napůl zmatenosti a zoufalství. P.S. Johne, tuto část nečti.
A jako by toho nebylo dost, uprostřed toho všeho uděláme něco s Grónskem, ať se jim to líbí, nebo ne.
Trump: Rád bych uzavřel dohodu, víte, tou snadnou cestou, ale pokud to neuděláme tou snadnou cestou, uděláme to tou těžkou cestou.
Je to Grónsko! Podle mých znalostí se tam všechno dělá složitým způsobem. Víte, když si v Grónsku objednáte jídlo, Uber Eats to doručí za osm dní. A přes fjordy nedoručují. Takže jde o to, lidi, nezaměřujte se na Írán, Venezuelu a Minneapolis. Musíte si nechat místo pro tuto další invazi. Je to jako celý mukbang katastrofických možností. Je to vyčerpávající. A to byl jen jeden víkend. A proč vůbec potřebujeme Grónsko?
Trump: Grónsko velmi nutně potřebujeme.
Proč? A proč najednou potřebujeme veškerou ropu z Venezuely a cokoli, co je pohřbeno pod Grónskem?
Co je...
Mohu se na něco zeptat? Jsme na mizině? Proto musíme dělat všechno tohle? Přišli jste o práci? Nějak jste rozbili kasino Spojených států? Protože pokud země potřebuje peníze, můžeme si přece všichni najít druhou práci. Všichni budeme někde prezidenty, pokud nás Wikipedia přijme. Nechápu... proč musíme převzít Grónsko?
Trump: Pokud to neuděláme, Rusko nebo Čína by převzaly Grónsko. A my nechceme mít Rusko nebo Čínu jako sousedy.
To už máme. Rusko už tam je. Tady je Grónsko. Rusko je blíž. Pokud si tedy nemyslíte, že Aljaška leží v krabici vedle Havaje. Ne, ne, ne. Chápu to. Chápu to. Chápu to. Nechceme, aby Rusko nebo Čína převzaly Grónsko. Víte, co bychom mohli udělat, abychom je odradili? Ne arogantně nebo dobýváním, ale co kdybychom vytvořili jakousi alianci s Dánskem a Grónskem? Mohli bychom zahrnout všechny severoatlantické národy. Jak bychom to nazvali? Téměř jako Severoatlantické společenství, NATO, kterou jsme... Nevím, co bychom mohli... Asi se to nikdy nedozvíme. Ale opět, když teď všichni tančíme podle not jednoho dudáka, jaké možné ospravedlnění byste mohli mít pro to, abyste si vzali cizí zemi? A prosím, pokud můžete, odpovězte bez ironie.
Trump: Jsem fanoušek Dánska, ale víte, že fakt, že tam před 500 lety přistála loď, neznamená, že jim ta země patří.
Může mu někdo předat vzkaz? Jak si myslíte, že jsme získali naši zemi? Přistáli jsme tu na lodi před 500 lety a byla naše. A vy tam venku říkáte: „Hej, Dánsko ji nevlastní, protože na ní přistáli před 500 lety.“ To je jako argument, který používáte, když chcete vrátit zemi lidem, kteří tam už byli. Ne abyste ji pak vzali, protože máte větší loď. Děláte nějakou podivnou obrácenou formu uznání země. Rád bych uznal, že Grónsko leží na kolonizované a dobyté zemi domorodých obyvatel. Proč se o to vůbec snažím? Proč se vůbec snažím to vyřešit? Není to tak, že by se někdo z vaší strany někdy snažil přesvědčit nás všechny o dlouhodobých politických cílech Spojených států. Všechno to vypadá jako lenivá Susan pomstychtivých rozmarů našeho všemocného šíleného krále. Věděli jste, že Trump nemá rád předsedu Federálního rezervního systému Jerome Powella? Protože Trump chce sám diktovat úrokové sazby naší země. Teď ten chudák Jerome Powell vypadá, jako by vysílal z území Talibanu.
Jerome Powell: Ministerstvo spravedlnosti předalo Federálnímu rezervnímu systému předvolání k velké porotě a pohrozilo trestním stíháním v souvislosti s mým svědectvím před bankovním výborem Senátu v červnu loňského roku. Toto svědectví se částečně týkalo víceletého projektu renovace historických budov Federálního rezervního systému.
Může někdo přinést téhle matce sklenici vody? A mimochodem, z tohohle dalšího vtipu nemám dobrý pocit, ale stejně ho řeknu. Není politicky korektní. Je to jen z oblasti financí. Takže kdokoli, kdo ráno neposlouchá Bloomberg Surveillance, může klidně odejít z místnosti. Počkám. OK. Páni. Ten chlap má problémy. Zdá se, že předseda Federálního rezervního systému má krizi likvidity. To bude na terminálech zabíjet.
Připomínám vám, že se to všechno děje během jednoho víkendu. Všechno. Jeden víkend. Tento prezident provedl monumentální změny ve způsobu fungování této země a Američané mají oprávněně pocit závratě. Jak se může země založená na principech sebeurčení a ústavní republiky proměnit v, jakkoli to nazvete, šéfe, zní to jako dobrý nápad, šéfe. Myslím si tedy, že Američané mají oprávněné otázky. Ale když Američané tyto otázky vznesou...:
Trump: Jaká hloupá otázka. Jste hloupý? Jste hloupý člověk? To je hloupá otázka. Prostě hrozná otázka. Jste hrozný reportér. Jste hrozný člověk a hrozný reportér. Vy jste falešné zprávy.
Jak se opovažujeme? Jak se opovažujeme? Jak se opovažujeme zpochybňovat Jeho Excelenci? Nevím, co jsme si mysleli. Víte co? Je mi to tak líto. Dlužíme vám omluvu, pane. Pane prezidente, je nám velmi líto, že jsme zpochybňovali vašeho jedinečného a delikátního génia. Je to pro nás jen určitá změna. Protože jsme všichni vyrůstali v americkém systému vlády. Nebudu se v tom vrtat. Tři rovnocenné složky vlády, systém brzd a protivah, něco o ubytování vojáků. Myslím, že je to ubytování. Je to psáno kurzívou. Q může být P nebo S. Jde o to, že podle toho jsme fungovali posledních 250 let. Pokud se o tom chcete dozvědět více, pane prezidente Trumpe, můžete se zeptat všech svých přívrženců. Říkají, že to mají v kapse. Ústavu. Myslím, že je to něco jako relikvie. Dejte nám tedy trochu času, abychom si zvykli na tento nový svět úplné poslušnosti, abychom mohli pochopit pravidla. Protože víte, je to matoucí. Například jsme všichni viděli záběry z 6. ledna. Ale myslím, že jsme je možná interpretovali úplně jinak, než jak je správně interpretovat, což je samozřejmě vaše interpretace. Tak mi s tím pomozte. Zahrajeme si hru. 6. ledna se skupina...
(Záběry vraždění na Kapitolu)
Trump: Byli to mírumilovní lidé. Byli to skvělí lidé.
Šli do Kapitolu...
Trump: Mírumilovně protestovali proti ukradeným volbám. Nikdy jsem neviděl takového ducha, takovou vášeň a takovou lásku.
Ale zatímco tam byli...
Trump: Policisté z Kapitolu ten den podnítili násilí.
Takže lidé, které jsme předtím viděli, jak mlátí policisty, byli pracovití, milující lidé, kteří byli provokováni orgány činnými v trestním řízení. A nakonec si zaslouží...
Trump: Plnou milost.
Chápu. Nesouhlasím s tím, že se to skutečně stalo nebo co se mělo stát poté, ale alespoň to vytváří precedens. Ale teď se přesuňme o den dál, řekněme na 7. ledna. Všichni jsme viděli ty záběry. Myslím, že vím, co jsem ten den viděl, ale pojďme si to projít znovu se správným výkladem. 7. ledna...
Záběry zastřelení paní Goodové v Minnesotě)
Reportéři pravicových amerických televizí: Velmi neuctivá...
Pomatená šílená žena...
Profesionální agitátorka...
Domácí teroristka...
Co udělala? Tato žena použila své auto jako zbraň.
A pokusila se přejet agenta ICE.
Pokus o vraždu.
A tak byla.
Trump: Zastřelena a zabita.
Takže i když jen velmi málo z toho, co jste popisoval, odpovídalo tomu, co jsme všichni viděli na záznamu, jaké je zde důležité ponaučení?
Trump: Zavinila si to sama.
Zkurvysynu. Jsme v matoucím, temném místě. A právě tady jsou, upřímně řečeno, právní stát a instituce důležitým rámcem. Ale teď, když jsou pryč, co je naší severní hvězdou?
Otázka: Vidíte na světové scéně nějaké omezení své moci? Existuje něco, co by vás mohlo zastavit, kdybyste chtěl?
Trump: Ano, jedna věc. Moje vlastní morálka, moje vlastní mysl.
Takže nic. Ale děkuji. Už nejsem zmatený. Nemohlo by to být jasnější. V dnešní Americe je Donald Trump sluncem, a pokud se točíte kolem něj a uctíváte ho, jeho teplo na vás svítí. Mohl by zastřelit někoho na Páté avenue a neztratit svou podporu, pokud by to udělal v jeho jménu. Ale pokud ho nepodporujete, pokud žijete v temnotě toho, co od nynějška budeme nazývat modrým (demokratickými) i státy, a bojíte se dne, kdy obrátí svůj hrozný hněv proti vám, ať už jste osamělá žena v boční ulici někde v Minneapolis, nebo suverénní národ, který náhodou vlastní půdu a zdroje, o které my, větší suverénní národ, také máme zájem.
A tak jeho lidé sázejí na to, že dodržování principu nuceného podřízení a donucení nám přinese stabilnější a prosperující Ameriku než princip sdíleného spojenectví a společného zájmu. Je to docela těžká sázka, protože jsem někde četl, nevím kde, že lidé mají nezcizitelná práva udělená stvořitelem, ne králem. Udržet ten donucený svět pohromadě bude tedy docela náročný úkol. Ale pokud je někdo schopen toho dosáhnout, pak je to Donald Trump, muž s bezkonkurenční soustředěností a disciplíny. Vlastně, víte co? Můžete mi dát chvilku? Já jen... Víte, jsem tak zvědavý. Jen bych chtěl... (paroduje Trumpa, odejde se někam dívat)
Jdu se podívat...
Kam šel?
Podívat se oknem do svého tanečního sálu.
Aha, chápu. Aha, chápu. Velmi dobře.
Musíš držet krok, Hanso.
Humor je takový.
Ano.
Dobře. No, to je... Nevím.
