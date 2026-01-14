Izraelská vláda obviňuje deník Haaretz z „podpory nepřítele v době války“ a kritizuje jeho reportáže z Gazy
14. 1. 2026
čas čtení 3 minuty
Foto: Gaza vyfotografovaná deníkem Haaretz
Izraelský stát předložil Nejvyššímu soudu čestné prohlášení v reakci na petice proti rozhodnutí ukončit vztahy s novinami. Obvinil také Haaretz z „hanobení státu ... a sionistického projektu jako celku“.
Izraelská vláda v pondělí podala u Nejvyššího soudu čestné prohlášení v reakci na petici proti nařízení, aby ministerstva přerušila veškeré kontakty s deníkem Haare. Tento deník podle ní prý pracuje proti Izraeli, a proto stát nemá žádnou právní ani veřejnou povinnost jej finančně podporovat.
Čestné prohlášení podepsané tajemníkem vlády Yossi Fuchsem tvrdí, že Haaretz „vyjádřil podporu nepříteli v době války, poškozuje vojáky Izraelských obranných sil a válečné úsilí, vyzývá k odmítnutí [služby v armádě], obviňuje IDF z genocidy, pomlouvá stát, pomlouvá sionistické hnutí jako celek, vyzývá k uvalení mezinárodních sankcí na stát a jeho volené představitele, podporuje Mezinárodní trestní soud v Haagu a poškozuje image a postavení Státu Izrael ve světě.“
V čestném prohlášení izraelské vlády se dále uvádí, že „noviny Haaretz a články v nich publikované, včetně článků v angličtině, denně využívá mnoho lidí, kteří nenávidí Izrael, a antisemité“.
Haaretz se na začátku tohoto měsíce odvolal k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí vlády z loňského listopadu ukončit veškeré kontakty vlády se skupinou Haaretz, včetně vládní reklamy a oznámení. Petice označila bojkot za nelegální a nepřiměřený, zneužívající moc vlády a porušující pravidla přirozené spravedlnosti. Jeho cílem je umlčet a oslabit tisk a média, která se odvažují kritizovat chování vlády.
Kromě toho generální prokurátorka Gali Baharav-Miara minulý týden oznámila, že ministr obrany Israel Katz neměl oprávnění zakázat schůzky s vysokými důstojníky IDF a reportéry a analytiky Haaretz. Příkaz zastavit předplatné novin pro důstojníky a mluvčího IDF byl také nelegální, uvedla. „Jedná se o dvě rozhodnutí, která nejsou v souladu se stávající právní situací,“ řekl náměstek generálního prokurátora Gil Limon právní poradkyni ministerstva obrany Hile Erlich Omer.
Limon uvedl, že Katzův zákaz schůzek s důstojníky porušuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1996, které vyžaduje, aby IDF zacházelo se všemi médii rovnocenně, pokud jde o zpravodajství. Petici tehdy podal deník Haaretz poté, co armáda poskytla deníku Yedioth Ahronoth exkluzivní přístup k článku, který se zabýval jednotkou Duvdevan.
Limon napsal, že v dubnu a červnu 2025 informoval generální ředitele ministerstev, že směrnice o ukončení inzerce v deníku Haaretz a zrušení předplatného je protiprávní.
„Rozhodnutí ministerstev byla učiněna bez požadovaného posouzení příslušné infrastruktury a souvisejících právních aspektů, a proto nemohou obstát,“ napsal. Limon požádal Erlich Omer, „aby urgentně poskytla odpověď ministerstva obrany“.
Zdroj v angličtině ZDE
