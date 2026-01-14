Evropský komisař pro obranu navrhuje vytvořit armádu EU o síle 100 000 mužů
14. 1. 2026
Kubilius svou navrhovanou reformu nazval "velkým třeskem". "Byly by Spojené státy vojensky silnější, kdyby měly na státní úrovni 50 armád místo jedné federální armády?", řekl Kubilius. "Padesát obranných politik a státních obranných rozpočtů místo jedné federální obranné politiky a rozpočtu?"
Mezitím je to politika současné americké prezidentské administrativy, která nutí Evropu změnit přístup k vlastní obraně. Donald Trump požaduje, aby se o to EU postarala sama, a zároveň hrozí zabráním Grónska, území země NATO. Evropa také čelí ruské agresi, která začala rozsáhlou válkou na Ukrajině, jež už přesáhla délku Velké vlastenecké války a rozšiřuje se v podobě hybridní války do evropských zemí.
Pouhé zvýšení výdajů na obranu v současné podobě nestačí, věří Kubilius. Podle jeho názoru závisí obranná kapacita Evropy na třech faktorech – zvýšených investicích do výrobní kapacity; dostupnosti vyškolených a organizovaných institucí a politické vůli odradit útočníky a v případě potřeby vést nepřátelské akce.
Musíme investovat do obrany "abychom mohli bojovat jako Evropa, a ne jako soubor 27 národních armád". Pro takovou organizaci by mohla být vytvořena silná trvalá "evropská ozbrojená síla" o 100 000 mužích a Evropská bezpečnostní rada s několika stálými a rotujícími členy. Podle Kubiliuse by měla být součástí i Velká Británie.
Myšlenku Evropské bezpečnostní rady dříve navrhli francouzský prezident Emmanuel Macron a bývalá německá kancléřka Angela Merkel.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse