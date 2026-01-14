USA testují zařízení spojené s havanským syndromem, uvádějí zdroje
14. 1. 2026
Rozhovor, který se rozšířil na sociálních sítích, mě přiměl začít se ptát, jestli USA mají nějakou ekvivalentní zbraň. V rozhovoru údajný venezuelský bezpečnostní strážce Nicolase Madura tvrdil, že byli během razie Delta Force začátkem tohoto měsíce vyřazeni, píše Sasha Ingber. "Bylo to jako velmi intenzivní zvuková vlna," řekl ten člověk. "Najednou jsem měl pocit, že mi hlava exploduje zevnitř. Všichni jsme začali krvácet z nosu. Někteří zvraceli krev. Spadli jsme na zem, neschopní se pohnout."
Poté tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt sdílela tento dokument se svými 1,7 miliony sledujících na X a řekla: "Přestaňte s tím, co děláte, a přečtěte si to..." Přidala řadu ikon americké vlajky.
Tak jsem se pustila do svých otázek. Jeden člověk se znalostí speciálních operací vyjádřil skepticismus vůči rozhovoru Venezuelana a zamyslel se: "Byla to výmluva pro špatný výkon a my [americká vláda] toho využíváme?"
Jiný člověk si myslel, že rozhovor zní jako čistá propaganda, naprosto v rozporu s venezuelskou machistickou kulturou. A třetí zdroj, bývalý vysoký zpravodajský představitel, se domníval, že projevy příznaků v rozsahu a okamžité přítomnosti jsou "zcela odlišné" od havanského syndromu. Možná ten člověk jen chce získat v USA přízeň, navrhl ten člověk.
Ale uprostřed těchto rozhovorů mi dva lidé řekli, že před několika měsíci USA zabavily zbraň, která je spojována s havanským syndromem. Oba uvedli, že byla zabavena americkými speciálními jednotkami během jedné z operací.
Nevím kdo, kdy ani kde. Uvedli, že zbraň byla testována, aby USA mohly pochopit, jak zařízení funguje. A abych byla přesná, nikdo neřekl, že by byla někdy použita.
Po prvním zveřejnění tohoto článku mě kontaktovala další osoba spojená se zpravodajskou komunitou, aby potvrdila mé hlášení, a řekla, že zbraň spadá pod zpravodajskou a bezpečnostní jednotku ministerstva obrany.
O několik hodin později napsal právník pro národní bezpečnost Mark Zaid — který se na mém zpravodajství nepodílel — na sociálních sítích: "Jako právník téměř tří desítek federálních obětí, většinou ze zpravodajské komunity #AnomalousHealthIncidents, mohu potvrdit, že jsem měl stejné informace o tom, že USG vlastnila jedno nebo více takových zařízení – a to z různých zdrojů."
Mark a ten třetí zdroj mi řekli, že věří, že zbraň byla zakoupena, nikoli zabavena během operace speciálních jednotek.
Další člověk na tomto světě o tomto konkrétním zařízení nevěděl, ale řekl, že byly testovány zbraně s řízenou energií.
A další osoba — někdo, kdo je s těmito operacemi velmi obeznámen, včetně operací JSOC a potenciálního použití takové zbraně — mi řekl, že Spojené státy skutečně vlastní zbraň, která způsobuje znepokojivé vnitřní problémy. To, co vás srazí na kolena, způsobí, že zvracíte a prohrajete. Jde o to, že je méně než smrtící – ochromující, ale nezabíjí.
Je všeobecně známo, že USA tuto zbraň mají, dodal tento zdroj. Natolik, že už v roce 2018 Izraelci požádali ministerstvo obrany, zda by mohli zbraň použít. Ale žádost nebyla o vojenskou operaci ani o nic podobného útoku Hamásu ze 7. října. Bylo to kvůli "kontrole davu" proti Palestincům.
Osoba uvedla, že ministr obrany James Mattis, penzionovaný čtyřhvězdičkový generál, odmítl. Nikdy nebyla testována na lidech a USA ji Izraelcům k testování na palestinském lidu nedaly.
Ani poté ta osoba nikdy neviděla použití v operaci — a nikdo v Delta Force netvrdí, že taková zbraň byla použita k dopadení Madura uprostřed noci.
Obrátila jsem se na Pentagon a CIA s žádostí o odpověď ohledně zabavení a testování zbraní, ale zatím jsem nedostala odpověď. Aktualizuji tento příspěvek, pokud přidají komentář.
Jak jsem v minulých letech informovala, pracovní teorie byla, že havanský syndrom pravděpodobně způsobuje nějaká zbraň, snadno přenosné zařízení, a že cíleně ovlivňuje lidi prostřednictvím řízené energie. To znamená pulzující rádiové frekvence, které mohou tiše nebo s vnímaným hlasitým zvukem poškodit mozek.
Prakticky všichni si mysleli, že jde o zlověstnou činnost ruské zpravodajské služby. Někteří se domnívali, že to možná začalo jako nevinný vedlejší efekt ruských sledovacích snah.
Úřad ředitele národní rozvědky pod vedením Avril Haines však vydal zprávu, že zahraniční vláda byla "velmi nepravděpodobně" zapojena a že za to mohou "předchozí zdravotní stavy, konvenční nemoci a environmentální faktory".
Mluvila jsem s dobrými lidmi zapojenými do tohoto výzkumu, kteří si stojí za svou analýzou. Ale kritika a skepse přetrvávají. A průběžná zpráva podvýboru pro zpravodajství Sněmovny reprezentantů začala přesvědčením, "že za některými [anomálními zdravotními incidenty]" stojí zahraniční protivník a že zpravodajská komunita "se snažila na každém kroku zmařit vyšetřovací snahy podvýboru odhalit pravdu".
Posuňme se do dneška, kdy mi bylo řečeno, že na novou zprávu ODNI už měsíce padá prach. Nevím, co tam píšou. Ale jeden člověk mi říká, že mezi vedoucími zpravodajských služeb existuje rozkol: DNI Tulsi Gabbard a ředitel Národního protiteroristického centra Joseph Kent chtějí její zveřejnění. Ředitel CIA John Ratcliffe a náměstek ministra obrany pro zpravodajství a bezpečnost Bradley Hansell ne.
Je to důvod, proč Gabbard, technicky nejvyšší zpravodajská představitelka země, nebyla zapojena do plánování útoku na Madura? Přidejte to na seznam věcí, které stále nevím.
Mluvčí DNI mi řekl, že Gabbard věří, že "špatné zacházení a odmítání Američanů postižených AHI [havanským syndromem] je nepřijatelné." Poskytla čas, zdroje a podporu "neúnavnému" týmu, který prováděl přezkum.
"DNI Gabbard zůstává odhodlána sdílet zjištění ze svého vyšetřování anomálních zdravotních incidentů s americkým lidem... Nicméně nebudeme spěchat s neúplnými informacemi."
