Grónsko zdůrazňuje, že „za žádných okolností“ nemůže přijmout převzetí moci Spojenými státy
13. 1. 2026
Grónská vláda prohlásila, že „za žádných okolností nemůže přijmout“ záměr Donalda Trumpa převzít kontrolu nad Grónskem, zatímco generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že organizace pracuje na způsobech, jak posílit bezpečnost Arktidy.
Na začátku kritického týdne pro tento rozlehlý arktický ostrov, který je z velké části samosprávnou součástí Dánska, americký prezident znovu potvrdil svůj zájem o toto strategicky umístěné území bohaté na nerostné suroviny a uvedl, že USA si ho „tak či onak“ vezmou.
Americký prezident otřásl EU a NATO, když odmítl vyloučit použití vojenské síly k obsazení Grónska, které je chráněno mnoha jejich opatřeními, protože Dánsko je členem obou organizací.
Mezinárodní ministryně Grónska Vivian Motzfeldtová a její dánský protějšek Lars Løkke Rasmussen se ve středu setkají ve Washingtonu s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Dánsko, které poukázalo na to, že smlouva z roku 1951 již umožňuje USA výrazně rozšířit svou vojenskou přítomnost na tomto území, opakovaně prohlásilo, že Grónsko není k mání, a doufá, že se podaří najít diplomatické řešení.
Grónská vláda v pondělí uvedla, že ostrov je „součástí dánského království“ a „jako součást dánského společenství členem NATO“. Zvýší své úsilí, aby zajistila, že jeho obrana bude probíhat „v rámci NATO“, uvedla.
Prohlášení dodalo, že vládní koalice území „věří, že Grónsko bude navždy součástí západní obranné aliance“ a že „všechny členské státy NATO, včetně USA, mají společný zájem“ na obraně ostrova.
Trump uvedl, že USA potřebují kontrolovat Grónsko, aby zvýšily bezpečnost Arktidy tváří v tvář údajné hrozbě ze strany Číny a Ruska. Rutte v pondělí uvedl, že NATO „pracuje na dalších krocích, aby zajistilo, že budeme společně chránit to, co je v sázce“.
Během návštěvy Chorvatska generální tajemník aliance řekl: „Všichni spojenci se shodují na významu Arktidy a její bezpečnosti, protože víme, že s otevíráním námořních tras existuje riziko, že Rusové a Číňané budou aktivnější.“
Diplomaté NATO uvedli, že někteří členové aliance navrhli mimo jiné zahájení nové mise v regionu, nasazení dalšího vybavení nebo pořádání cvičení, ale jednání jsou v rané fázi a neexistují žádné konkrétní plány.
Rutte se k Trumpovým komentářům o Grónsku nevyjádřil, ale uvedl, že vítá „diskuse ostatních spojenců o tom, jak se můžeme v zásadě sjednotit jako aliance“. Dánsko také „urychluje své investice v oblasti obrany“, dodal.
Komisař EU pro obranu Andrius Kubilius v pondělí uvedl, že pokud by USA použily vojenskou sílu k obsazení Grónska, znamenalo by to konec NATO, a dodal, že státy EU by byly povinny přijít Dánsku na pomoc, pokud by čelilo agresi.
„Souhlasím s dánským premiérem, že by to znamenalo konec NATO,“ řekl Kubilius agentuře Reuters na konferenci ve Švédsku. Uvedl, že článek 42.7 smlouvy o EU, klauzule o vzájemné pomoci, by členské státy zavazoval k jednání v případě útoku.
„Bude to velmi záviset na Dánsku, jak bude reagovat, jaký bude jeho postoj,“ řekl. „Ale členské státy rozhodně mají povinnost poskytnout vzájemnou pomoc, pokud je jiný členský stát vystaven vojenské agresi.“
Tento článek byl dosud aktivován pouze jednou, když Francie požádala o pomoc po teroristickém útoku v Bataclanu v roce 2015, a odborníci se ptají, zda by Grónsko, které je mimo EU, splňovalo podmínky bez změny právního řádu EU.
Skupina amerických senátorů, včetně Lisy Murkowski z Aljašky, která minulý týden řekla, že získání Grónska „by nemělo být na seznamu [USA]“, má také navštívit Kodaň, aby se setkala s politiky z grónského výboru dánského parlamentu.
Předsedkyně výboru Aaja Chemnitz, grónská politička zasedající v dánském parlamentu, řekla novinářům, že plánované setkání je „dobrou zprávou“, protože „je pro nás důležité využít všechny diplomatické kontakty, které máme k dispozici“.
Chemnitzová uvedla, že o Grónsku koluje „mnoho“ nesprávných tvrzení a že je „absolutně zásadní, abychom na stůl položili pravdu“. Odmítla poskytnout další informace o schůzce s tím, že podrobnosti ještě nejsou zcela rozhodnuty.
Bývalý německý vicekancléř Robert Habeck navrhl, aby bylo Grónsku nabídnuto členství v EU, aby se odrazil zájem USA o toto území. V článku pro deník Guardian Habeck vyzval k „pragmatickému a postupnému“ návrhu.
„Měl by to být okamžik, kdy Grónsku a v širším smyslu také Faerským ostrovům, Islandu a Norsku výslovně nabídnout členství v EU,“ uvedl v článku, který napsal společně s Andreasem Raspotnikem z Nord University v Norsku.
Grónsko vystoupilo z tehdejšího Evropského společenství v roce 1985, poté co v roce 1979 získalo od Dánska samosprávu, ale od té doby se svět „zcela změnil“ a „Evropa by měla reagovat odpovídajícím způsobem“, uvedli.
Čína v pondělí kritizovala zájem USA o Grónsko. „Arktida se týká celkových zájmů mezinárodního společenství,“ uvedla na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.
Řekla, že čínské aktivity v Arktidě mají za cíl podporovat mír, stabilitu a udržitelný rozvoj v regionu, a vyzvala k respektování práv a svobod všech národů provádět v Arktidě zákonné činnosti.
Zdroj v angličtině ZDE
