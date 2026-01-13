Právní reforma v imperiálním Rusku
13. 1. 2026 / Boris Cvek
Nyní v sérii článků o dějinách imperiálního Ruska přikročím k právní reformě. Začíná to krásně: car Alexandr II. byl ruskými reformátory přesvědčen, aby de iure zlikvidoval samoděržaví tím, že se zavede právní stát západního stylu.
Jak fungovalo právo předtím? Kriminální proces byl neveřejný a šlo o jednání mezi policií a soudcem, u něhož obviněný vůbec nebyl. Přiznání byla získávána nátlakem včetně mučení. Civilní proces závisel typicky na korupci.
Místo toho byl nastolen veřejný soudní proces, kde byl obžalovaný přítomen a mohl se hájit. Soudní moc byla oddělena od zákonodárné i exekutivní. Reformátoři zavedli porotní systém v přesvědčení, že rolníci se takto budou politicky kultivovat a stanou se oporou nové demokratizace. Také byl zaveden po britském vzoru institut smírčího soudce. Bohužel celý tento pokus skončil naprostou katastrofou.
Docela dobře to fungovalo ve velkých městech. Na venkově se ovšem ti, kdo byli vzdělaní a lépe postavení, činnosti v porotách vyhýbali (např. i z důvodu špatného hygienického stavu soudních budov), takže typická porota byla složena z negramotných rolníků (přes 80 % členů porot bylo negramotných!), kteří vůbec nerozuměli tomu, co se u soudu děje. To byl taky důvod, proč obviněné osvobozovali.
Někdy dokonce do porot byli jmenováni mrtví lidé, často mentálně a fyzicky postižení lidé atd. Když se stalo, že rolníci byli v porotě s lidmi z vyšší společnosti, docházelo k jejich zastrašování, dokonce jim mohlo být vyhrožováno trestem za to, když obviněného neodsoudí. Rolníci neměli za působení v porotách žádné kompenzace, museli cestovat do vzdálených měst, kde se živili prací a dokonce se stávalo, že museli spát na ulici.
Rolníci navíc měli zcela jiné pojetí hodnot než moderní právo, vycházeli z rozdílné reality. Jednak rozlišovali mezi hříchem a zločinem. Hřích ať soudí Bůh, to bylo třeba obsazení nevyužívaného vlastnictví. Naopak krádež dobytka byla pro ně mnohem větším zločinem než pro oficiální právo. Měli tedy tendenci brát právo do svých rukou. Jejich svět tvořila víra v magii, čarodějnictví, ale taky ohledy na společenské postavení obviněného a jeho dřívější život. Samotná otázka, zda se opravdu stalo to či ono, nebyla podstatná. Podobně tomu bylo se smírčími soudci.
Pro odvolání proti rozsudkům smírčího soudce bylo třeba zvolit formální proces, což bylo zneužíváno různými chytráky, kteří ponoukali obyčejné lidi, aby se odvolávali, a nechali si za to platit. I zde se ukázalo pro reálný život rolníků dobré brát právo do svých rukou, lynčovat, nebo naopak se pragmaticky dohodnout podle tradičních postupů. Moderní právní stát byl pro ně bezprávím.
Ještě horší to bylo tam, kde obyvatelstvo nemluvilo rusky. V Polsku moderní právní reforma brala moc z rukou elit a vnucovala cizí jazyk a cizí kulturu, v muslimských oblastech docházelo přímo ke kulturní válce mezi novým právním systémem, který byl postavený na Rusech a ruštině, a tradičními zvyklostmi. Právo se stalo napříč Ruskem něčím cizím, bezprávným, vnuceným, nesrozumitelným.
„For being called to jury duty meant being present in court until the end of the proceeding, which might drag on for as long as two weeks. However, by holding its sessions in remore provincial towns, in dilapidated buildings with unbearable hygienic conditions, the court placed an unreasonable imposition on members of higher strata, which they tried to escape at all costs. (..) The zemstvo (BC: místní samospráva) usually left the preparation of the lists (BC: seznam lidí do porot) to the clerks of the marshals of the nobility. These did their best to „free, as far as possible, the most highly developed and most educated persons from the parctice of jury duty“, as Minister of Justice Dmitrii Nabokov reported indignantly to the State Council in 1884. Thus it came about that numerous mentally ill people, „dead souls“, blind men, deaf-mutes… In one district of Tver, the autonomous local administration did not even shrink from entering persons onto the lists who had already died in 1858, eight years before the opening of the first courts. (…)
There (BC: rolníci přijeli do města, kde byli donuceni sedět v porotě), their problems started, for the impoverished peasants could usually pay neither for their accommodation nor for their food. In some places, they would take jobs as woodcutters, construction workers or gardeners during court session recesses, they would beg in the streests for alms, and if the judges did not provide them with accommodations, sleep in the open.
(…)
The state laws, to them, expressed an understanding of conflict resolution of a strange world to which they did not want to submit. The law of the peasants was personalised, not abstract; it referred to the morals, not to the deeds, of the perpetrator. The social status of a perpetrator, his past and its way of life often were of greater importance to the peasants than the crime itself. In judging an offence, they distinguished between the sins, for which only God's punishment would apply, and crimes. (…) Peasants and officials perceived different crimes; hence they also had different concepts of law. It was also important in the village to mete out punishment in such a manner that victims and perpetrators could continue to live together. Rural common law was therefore oriented towards compensation, whereas the state required punishment. The village communities usually did not even approve of state sanctions… They hid the criminal offences from the state's investigating magistrates whenever possible and administered punishment on their own, informally, by beating or other forms of humiliation. Ulimately, the reintegration of the perpetrator was always the ultimate goal, for who in the community ultimately really had an interest in throwing indispensable workers in prison? The peasants only turned to extreme measures when criminals threatened their existence – if robbers, arsonists or horse thieves attacked their villages and took their personal belongings.
(…)
Moreover, belief in witches and magicians, miracles and conspiracies also survived in this environment. How else could murderous deeds have been justified by the claim that the victim was a witch or a magician, if the peasants had not been convinced that supernatural forces ruled their lives? In short, the violent exorcism of devils from human bodies, the killing of horse thieves, robbers and witches, the theft of property and the everyday practise of physical violence was, in the view of peasants, not criminal, at least as long as such acts could be fitted into their view of the world.“
Dominic Lieven (ed.): The Cambridge History of Russia II, Imperial Russia 1689-1917, Cambridge University Press 2006 (paperback edition 2015), str. 349-353.
Car Alexandr III. po zdařilém atentátu na svého otce usiloval o návrat k samoděržaví, o kontrolu justice. Jenže ani mezi konzervativci nemohl najít ministra, který by to udělal. Tak se musel vzdát. Vliv právníků v ruském státním aparátu mezitím jen stoupal a velká část z nich chápala reformu práva jako boj s carismem. Reforma sama nakonec ale přece jen byla reformována. Byl zřízen dohled nad složením porot a bylo zakázáno, aby tam byli negramotní lidé. Dokonce došlo ke zrušení instituce smírčího soudce, což ale vedlo spíše ke zhoršení celé situace, tak se v roce 1912 smírčí soudci vrátili na scénu.
Do roku 1906, kdy byla uzákoněna svoboda projevu, byli obhájci ve svých soudních řečech jediní, kdo v Rusku mohl veřejně mluvit zcela svobodně. To lákalo liberální odpůrce režimu, ale taky mnohé radikály, mezi nimi bylo hodně lidí židovského původu. Revoluční agenda mnoha těchto lidí zcela ignorovala potřeby práva. Soudy osvobozovaly různé rebely, dokonce – jak jsem tu už dříve psal – pachatelku atentátu na starostu Petrohradu.
Mělo to ale i svou odvrácenou tvář, protože schopnost státu zasáhnout proti zločinu byla i kvůli tomu slabá. Nota bene když šlo o pogromy, právní stát neměl prostředky vůbec, protože individuální vinu soudy neuměly určit. Z těchto důvodů vláda hledala cesty, jak zakročit mimosoudně. Vznikly kvůli tomu zákony na vyhlášení stavu nouze. Např. v letech 1906-1907 Stolypinova vláda takto mimosoudně nechala popravit asi tisíc lidí. Na druhou stranu, jak argumentují autoři kapitoly, právě tento tvrdý postup proti chaosu umožnil fungování právního státu.
Zajímavé je, že na konci kapitoly je revoluce 1917 interpretována jako vzpoura venkova proti právnímu systému. Ve velkých městech to fungovalo a po uzákonění svobody slova a přechodu k parlamentarismu soudy nebyly nástrojem opozičních právníků, ale více fungovaly jako základ právního státu. Kapitola končí tím, že během tří dnů v roce 1917 se celý justiční systém zhroutil.
„This (BC: popravování teroristů Stolypinem), however, did not exhaust the possibilities of the state of emergency. It gave the administration the instrument it needed to assert itself against hooligans, pogrom instigators, bands of robbers and rebellious peasants. It was not coincidence that they were first used against peasants and workers in 1882 who had participated in pogroms against Jews in the province of Ekaterinoslav. The justice system was powerless in such cases, because its task was to prove individual guilt. It could not safeguard public order. (…) The case could be made that the Emergency Law were all that made possible the very survival of the reformed judicial system in the first place, for there is no system of order which can be applied to a state of chaos. It may seem paradoxical, but the Emergency Laws were an indication of the transformation towards the rule of law which had by then been effected in the tsarist empire. (…)
The government held fast to the principles of judicial reform and saw no reason to revise its attitude, even in 1905, when the judiciary openly took sides against the regime's power. It renewed its adherence to the principle of the separation of powers after 1905, and it also reaffirmed the independence of the bench and the bar and defended the jury courts against their conservative critics to the end. How can such an attitude be explained? The ministers and higher officials of the empire were convinced that only a state under the rule of law by European standards was modern was, even it its implications might have the effect of destroying order.“
Dominic Lieven (ed.): The Cambridge History of Russia II, Imperial Russia 1689-1917, Cambridge University Press 206 (paperback edition 2015), str. 366-367.
