Británie: Návštěva židovského poslance v místní škole zrušena po propalestinské kampani
14. 1. 2026
If you support the mass murder of children you have no business being near children pic.twitter.com/fqlfbsO44G— Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) January 13, 2026
Damien Egan, labouristický poslanec za Bristol North East, měl v září navštívit Bristol Brunel Academy, ale návštěva byla krátce před jeho vystoupením zrušena.
Zrušení bylo označeno za "vítězství" bristolskou pobočkou Palestinské solidarity Campaign, která proti návštěvě protestovala.
Rozhodnutí nyní zdůraznil ministr komunit Steve Reed, který tento krok označil za "naprostý skandál".(Pozn. red. Tato záměrně zkreslující?? reakce labouristického ministra vypovídá o tragické úrovni současné britské vlády. Která mimochodem nechává zemřít hladovkáře protestující proti vývozu zbraní z Británie do Izraele pro vraždění civilistů a dětí.)
V rozhovoru s redaktorem Jewish News v neděli Reed řekl: "Mám kolegu, který je žid, kterému bylo zakázáno navštěvovat školu a odmítli mu povolení navštívit školu v jeho vlastním volebním obvodu, aby jeho přítomnost učitele nerozčila. To je naprostý skandál."
Odsoudil tento krok a zeptal se, jaké kroky budou přijaty, a řekl: "Budou povoláni a budou za to hnáni k odpovědnosti, protože nemůžete mít lidi s takovými postoji, kteří učí naše děti. Prostě to nemůžete mít."
Reed kolegu nejmenoval, ale zdroje potvrdily, že měl na mysli Egana, který se k tomu nevyjádřil.
Po zrušení návštěvy na Facebooku uvedla pobočka Palestine Solidarity Campaign v Bristolu: "Vítězství pro rodiče, učitele a komunitu. Plánovaná dnešní (pátek 5. září) návštěva školy Damiana Egana, poslance za Bristol North East, byla zrušena poté, co obavy vznesli zaměstnanci odborů NEU, rodiče a místní voliči."
"To je jasné poselství — politici, kteří otevřeně podporují izraelský genocidní útok na Gazu, nejsou v našich školách vítáni. Egan je místopředsedou Labour Friends of Israel a od začátku současného útoku na Gazu Izrael navštívil, čímž projevil svou podporu."
"Toto zrušení oslavujeme jako vítězství pro ochranu, solidaritu a sílu odborářů, rodičů a aktivistů, kteří stojí spolu."
Během nedělní akce Reed řekl Židovskému dělnickému hnutí: "Musíme na to upozornit. Musíme mít konzistenci a musíme být připraveni změnit zákon, až to nastane. Jinak to legitimizujeme na okraji, a právě tam to vyrůstá."
Přichází to poté, co Bridget Phillipson v říjnu napsala rektorům univerzit dopis, ve kterém je vyzvala, aby v rámci vládních snah o potlačení antisemitismu přijali "praktická a přiměřená opatření" na ochranu židovských studentů.
V nadcházejících týdnech bude univerzitnímu personálu nabídnuto přibližně 600 školení, která jim pomohou "identifikovat obtěžování a nenávist" a usnadnit "otevřenou, respektující debatu", uvedlo Ministerstvo školství (DfE).
The Independent kontaktoval Bristol Brunel Academy. Ve vyjádření pro The Guardian mluvčí akademie uvedl: "Večer před plánovanou návštěvou pana Egana jsme byli informováni o plánech veřejného protestu před školou. Rozhodli jsme se odložit návštěvu pana Egana, abychom zajistili, že se všichni budou cítit bezpečně při vstupu a odchodu ze školy a aby se zabránilo jakémukoli narušení učení našich studentů."
"Zůstali jsme v kontaktu s panem Eganem a alternativní termín jeho návštěvy byl domluven už před nějakou dobou. Byli jsme také v kontaktu s policií a řídili se jejich doporučením."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse