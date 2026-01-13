Trump slibuje, že „pomoc je na cestě“, a vyzývá Íránce, aby „pokračovali v protestech“
13. 1. 2026
Americký prezident dal dosud nejjasnější signál, že by mohl podniknout vojenskou akci proti Teheránu kvůli zabíjení demonstrantů
Donald Trump vyzval Íránce, aby pokračovali v protestech, a řekl, že pomoc je na cestě, což je dosud nejjasnější signál, že americký prezident se možná připravuje na vojenskou akci proti Teheránu.
„Íránští vlastenci, pokračujte v protestech – převezměte své instituce!!! … pomoc je na cestě,“ napsal Trump v úterý v příspěvku na Truth Social. Dodal, že zrušil všechna setkání s íránskými představiteli, dokud neskončí „nesmyslné zabíjení“ demonstrantů.
Jeho výroky naznačují, že Trump odmítl nabídku Íránu obnovit jednání o jeho jaderném programu tváří v tvář stále věrohodnějším zprávám, že při protestech bylo zabito až 2 000 Íránců, někteří říkají 12 000. Íránští představitelé dříve přiznali 600 úmrtí.
Trumpova výzva k pokračování protestů přišla den poté, co demonstrace zřejmě utichly kvůli tvrdosti zásahu. Trump stále jedná s představiteli o opatřeních, která by mohl přijmout. Jeho slova však naznačují, že se nespokojí s dalším ekonomickým tlakem.
V pondělí oznámil 25% clo na všechny země, které stále obchodují s Íránem, což vedlo Čínu k hrozbě odvetných opatření.
Liu Pengyu, mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu, uvedl, že Peking „přijme všechna nezbytná opatření k ochraně svých legitimních práv a zájmů“ poté, co Trump pohrozil eskalací globální obchodní války.
Trump, který zvažuje řadu vojenských opatření proti íránskému režimu, uvedl, že nová cla budou „účinná okamžitě“, aniž by poskytl další podrobnosti o tom, zda budou existovat nějaké výjimky, například pro země, které obchodují pouze s humanitárními potřebami, jako jsou léky. Podle Světové banky s Íránem stále obchoduje více než 140 zemí, ale někdy pouze v malém množství.
Čína je zdaleka největším obchodním partnerem Íránu a podle údajů společnosti Kpler v roce 2024 nakoupila 77 % jeho vývozu ropy. Nedávno ukončila celní válku s Trumpem.
Liu napsal na X: „Celní války a obchodní války nemají vítěze a nátlak a tlak problémy nevyřeší. Protekcionismus poškozuje zájmy všech stran.“
Dalšími zeměmi, které s Íránem intenzivně obchodují, jsou Indie, Spojené arabské emiráty, Japonsko a Jižní Korea. Japonsko a Jižní Korea nedávno uzavřely dohody o volném obchodu s USA po tvrdém střetu ohledně cel. Obě země nakonec přijaly základní clo ve výši 15 %, ale nyní se opět ocitly v potenciální krizi.
Nebylo okamžitě jasné, jak bude nové opatření uplatňováno a zda se 25% clo na „veškeré obchodní transakce se Spojenými státy americkými“ bude vztahovat navíc k „vzájemným“ dovozním sazbám Washingtonu pro každou zemi. Čína již čelí 45% clu na většinu zboží. Indie čelí 40% clu uvalenému na obchod s ruskou ropou.
V pondělním příspěvku na Truth Social Trump uvedl: „S okamžitou platností bude každá země, která obchoduje s Íránskou islámskou republikou, platit clo ve výši 25 % na veškeré obchodní transakce se Spojenými státy americkými.“ Cla hradí američtí dovozci zboží z těchto zemí.
Trumpovy hrozby se časově shodovaly s uvolněním některých omezení vůči obyvatelstvu Íránu, které jim v úterý poprvé po několika dnech umožnilo volat do zahraničí prostřednictvím mobilních telefonů. Omezení týkající se internetu však nebyla uvolněna a ani textové zprávy nebyly obnoveny.
Omezení zpravodajství a odpojení internetu ztěžují určení počtu obětí. Agentura Associated Press však uvedla, že zpravodajská agentura Human Rights Activists in Iran, která v minulosti podávala přesné informace o nepokojích, uvedla počet obětí nejméně 2 000, z nichž 135 bylo spojeno s vládou. Jiné zdroje odhadují až 12 000 mrtvých.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová oznámila sektorové sankce proti Íránu v oblasti financí, energetiky, dopravy a softwaru. Odsoudila „hrozné a brutální zabíjení“ pokojných demonstrantů a uvedla, že Británie předvolala íránského velvyslance, aby zdůraznila závažnost situace.
Íránské tvrzení, že za zabíjení jsou zodpovědné zahraniční vlivy, označila za lži a dodala, že Británie neudělá nic, co by nahrávalo snahám režimu vyvolat odpor proti Západu.
Demonstrace v Íránu se vyvinuly z protestů proti těžké ekonomické situaci v provokativní výzvy k pádu hluboce zakořeněného duchovního establishmentu. Úřady reagovaly tvrdým zásahem, včetně hromadných zatýkání, odpojení internetu a veřejných varování, že účast na demonstracích může být potrestána trestem smrti.
Trumpův tým pro národní bezpečnost by měl v úterý uspořádat schůzku v Bílém domě, aby projednal možnosti řešení situace v Íránu, ale není jasné, zda se jí prezident osobně zúčastní. Mezi možnosti patří útok na íránské policejní velitelství pomocí řízených střel a další cílené atentáty.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v pondělí novinářům řekla, že letecké údery patří mezi „mnoho, mnoho možností“, které Trump zvažuje, ale že „diplomacie je pro prezidenta vždy první možností“.
Zatím neexistují žádné veřejné náznaky, že Írán považuje svou vnitřní krizi za tak existenční, že by musel změnit svůj jaderný program, aby vyhověl požadavkům USA – a získal úlevu od již tak drtivých sankcí. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi je jedním z ministrů, kteří tvrdí, že protesty byly zneužity zahraničními teroristickými skupinami.
Německý kancléř Friedrich Merz v úterý řekl: „Předpokládám, že jsme nyní svědky posledních dnů a týdnů tohoto režimu. Když režim může udržet moc pouze pomocí násilí, pak je fakticky u konce. Obyvatelstvo se nyní bouří proti tomuto režimu.“
Zdroj v angličtině ZDE
