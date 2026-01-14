Ruští studenti dostanou novou učebnici ekonomie. Základem jsou Stalinovy teorie
Práci na nové učebnici vedl předseda Prezidentské rady pro lidská práva Valerij Fadějev. Podle něj bude učebnice o 350–400 stranách nazvána "Eseje o ekonomii a ekonomických vědách". Výuka na tuto téma může začít již v následujícím akademickém roce mezi sociology, politology a historiky.
"Naším úkolem není něco vyvracet, odsuzovat liberalismus. Jde jen o to, že liberalismus je příliš úzký. Naším úkolem je ukázat studentům plnost a složitost života," řekl Fadějev. Podle něj nebude v nové učebnici žádná "nadměrná matematizace", protože "i astrologie má více společného s vědou než některé moderní matematické části ekonomické vědy". Učebnice také vyvrátí "mýty" o škodlivosti protekcionismu a růstu blahobytu pouze v demokratických zemích. "To není pravda. Pokud se podíváme na ekonomickou historii, je popsána v učebnicích, včetně západních, ekonomický růst vždy probíhal v zemích s více či méně rigidním režimem," řekl šéf rady.
Současně Fadějev poznamenal, že není proti demokracii, "jen vývoj naší země probíhal pod sovětskou vládou a tvrdým režimem." Tématu industrializace Ruska ve 30. až 60. letech bude věnována rozsáhlá kapitola a Stalin v ní bude představen jako autor knihy "Ekonomické problémy socialismu v SSSR". Podle předsedy Rady pro lidská práva se učebnice také zabývá pracemi ruských ekonomů Nikolaje Kondratěva, Alexandra Čajanova, Michaila Tugan-Baranovského a akademika Ruské akademie věd Sergeje Glazjeva. Současně se však neplánují zmiňovat díla nositelů Nobelovy ceny za ekonomii z posledních let, například Darona Acemoglua. "Jsou slabí. Ekonomická věda uvadla, musíme se vrátit ke kořenům," řekl Fadějev.
Samostatně bude učebnice obsahovat kapitolu o moderní ruské ekonomice, která pokryje období "od kolapsu 90. let přes zotavení počátkem století až po současný stav". Současně autoři učebnice nenabídnou žádné zvláštní označení pro současný ruský ekonomický systém. "Proč sem věšet nějaké nálepky?" vysvětlil předseda Rady pro lidská práva.
Zdroj v ruštině: ZDE
