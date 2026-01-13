Smrtihlavové v amerických ulicích
13. 1. 2026 / Ivan Větvička
Někteří imigrační agenti amerického Ministerstva vnitřní bezpečnosti v Minneapolisu nosí kukly s vyobrazením lidské lebky. Taková „ozdoba“ může mít opodstatnění v polní výstroji vojáka, který na rozkaz rozsévá smrt mezi nepřáteli, ale je naprosto nepřijatelná u zaměstnance, jehož posláním je vymáhat právo mezi spoluobčany ve vlastní zemi. Federální agent by měl nenápadně chránit řád, a ne prvoplánově vyvolávat hrůzu. Tento zdánlivý detail výmluvně dokazuje, že státní moc v USA získává obludné rysy.
V reakci na protesty, které vyvolalo zastřelení Renee Goodové v Minneapolisu agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE), federální vláda povolala do města další stovky agentů Ministerstva vnitřní bezpečnosti (pod nějž ICE spadá). Muž v kukle s potiskem lidské lebky je dobře vidět například ve 32. sekundě videa uveřejněného zde:
Je krajně znepokojivé, když se výkonné orgány státní moci začnou na veřejnosti prezentovat symbolem smrti. Lebka „zdobila“ uniformy SS v Hitlerově Německu. Všichni víme, jak to dopadlo.
Státní moc se v USA utrhla ze řetězu a kouše náhodné kolemjdoucí jako nevycvičený pes. Vláda se mění v nepřítele lidí. Spojené státy se pod rukama samolibého oranžového chlapečka v Bílém domě rozpadají. Neúspěšný žadatel o Nobelovu cenu míru rozvrací řád nejenom ve světě, ale i doma. (Inu, America first!) Nyní má blíž k občanské válce než k vytouženému ocenění.
