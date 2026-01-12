Vzdělání, taxíky a Google: Oč mohou Rusové přijít v roce 2026

12. 1. 2026

Redaktoři nezávislého zpravodajského portálu Vjorstka požádali své novináře, aby předpověděli, jaká práva a příležitosti obyčejní Rusové pravděpodobně v příštích 12 měsících ztratí nejen kvůli stále represivnějšímu postoji Moskvy, ale také kvůli rozpočtové strohosti úřadů.

Portál zveřejnil seznam deseti takových ztrát, které novináři označují za pravděpodobné vzhledem k nedávným trendům a prohlášením a činům ruských představitelů a politiků.

  • Ztráta spolehlivých doručovacích služeb, protože ruští představitelé se snaží omezit tuto roli imigrantů a uvalit přísnější pravidla na ty, kteří se této formy ekonomické činnosti věnují.
  • Méně ulic bude uklizeno a ještě méně cest bude opravováno, protože regionální vlády na to nemají peníze a ztratily velkou část levné pracovní síly migrantů.
  • Nová pravidla vyžadující, aby taxikáři používat pouze auta ruské výroby, pravděpodobně výrazně snížit počet taxíků na silnici a tím se tento typ dopravy stane mnohem méně dostupným.
  • Mladí Rusové budou mít větší potíže získat vyšší vzdělání, a to nejen kvůli rostoucímu školnému, ale také proto, že střední školy budou zaznamenávat stále větší procento žáků přecházejících do neakademických oborů.
  • Moskva uvalí stále větší omezení na zahraniční cestování, čímž připraví mnoho Rusů o tuto příležitost. Úřady již zavedly omezení nejen u těch, kteří jsou zadlužení nebo podléhají branné povinnosti, ale také u těch, kteří jsou v tom, co vláda považuje za "společensky důležité" profese.
  • Ruská vláda rozšíří monitorování občanů nejen online, ale i na telefonu a zavede více veřejných zařízení pro rozpoznávání obličejů, aby mohla sledovat, kam Rusové jdou a co dělají.
  • Moskva pravděpodobně zakáže všechny služby Google.
  • Moskva pravděpodobně rozšíří úsilí o blokování používání VPN. Už byla zakázán reklama těchto služeb a pravděpodobně v příštím roce přijde ještě více.
  • Moskva pravděpodobně uvalí poplatky na ty, kteří chtějí svými auty vyrazit do centra města; a další městská centra mohou následovat.
  • A aby ruská vláda zvýšila porodnost, pravděpodobně ženy bez dětí přeřadí do zvláštní kategorie, kde budou zbaveny řady vládních služeb.

Mnohé z uvedeného není politické v úzkém smyslu, ale téměř jistě bude těmi, kdo se stanou obětí, nakonec vnímáno jako politické.

Zdroj v ruštině: ZDE

