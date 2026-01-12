Vzdělání, taxíky a Google: Oč mohou Rusové přijít v roce 2026
12. 1. 2026
Portál zveřejnil seznam deseti takových ztrát, které novináři označují za pravděpodobné vzhledem k nedávným trendům a prohlášením a činům ruských představitelů a politiků.
- Ztráta spolehlivých doručovacích služeb, protože ruští představitelé se snaží omezit tuto roli imigrantů a uvalit přísnější pravidla na ty, kteří se této formy ekonomické činnosti věnují.
- Méně ulic bude uklizeno a ještě méně cest bude opravováno, protože regionální vlády na to nemají peníze a ztratily velkou část levné pracovní síly migrantů.
- Nová pravidla vyžadující, aby taxikáři používat pouze auta ruské výroby, pravděpodobně výrazně snížit počet taxíků na silnici a tím se tento typ dopravy stane mnohem méně dostupným.
- Mladí Rusové budou mít větší potíže získat vyšší vzdělání, a to nejen kvůli rostoucímu školnému, ale také proto, že střední školy budou zaznamenávat stále větší procento žáků přecházejících do neakademických oborů.
- Moskva uvalí stále větší omezení na zahraniční cestování, čímž připraví mnoho Rusů o tuto příležitost. Úřady již zavedly omezení nejen u těch, kteří jsou zadlužení nebo podléhají branné povinnosti, ale také u těch, kteří jsou v tom, co vláda považuje za "společensky důležité" profese.
- Ruská vláda rozšíří monitorování občanů nejen online, ale i na telefonu a zavede více veřejných zařízení pro rozpoznávání obličejů, aby mohla sledovat, kam Rusové jdou a co dělají.
- Moskva pravděpodobně zakáže všechny služby Google.
- Moskva pravděpodobně rozšíří úsilí o blokování používání VPN. Už byla zakázán reklama těchto služeb a pravděpodobně v příštím roce přijde ještě více.
- Moskva pravděpodobně uvalí poplatky na ty, kteří chtějí svými auty vyrazit do centra města; a další městská centra mohou následovat.
- A aby ruská vláda zvýšila porodnost, pravděpodobně ženy bez dětí přeřadí do zvláštní kategorie, kde budou zbaveny řady vládních služeb.
Mnohé z uvedeného není politické v úzkém smyslu, ale téměř jistě bude těmi, kdo se stanou obětí, nakonec vnímáno jako politické.
Zdroj v ruštině: ZDE
