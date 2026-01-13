Ráno ve státě Kocourkov
13. 1. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Tak jsme dneska (13. ledna 2025) odestáli na zastávce Busu (který nás měl dovézt do práce přes pár kopečků) něco přes hodinu. Pak nám dobrý člověk, co šel okolo, řekl, že od nejranějšího rána žádné busy nejezdí, protože ledovka, nehody atp. Čtvrtý stupeň ohrožení ledovkou (z pěti) ohlásil ČHMÚ v dokonalém předstihu, takže to všichni v Česku včas věděli.
Ptám se, proč v takovéhle kritické situaci, která se neobjevuje ani každý rok, nepřijme odpovídající opatření „stát“ tak, aby miliony lidí neměly dilema, jak se dostat do práce?! Samozřejmě, když někdo může a má rozum, vezme si dovolenou. Ale co když nemůže, protože jeho zaměstnavatel, byť se nezabývá ničím pro udržení života nezbytným, si prostě jen nechce dát pauzu a třeba tak přijít o pár korun?! Peníze... !
Proč stát nevyhlásí příslušný stav, který mu to umožní, a neřekne „poběží pouze kritická infrastruktura včetně IZS a všechno ostatní den počká, milí občané; děti nemusíte do školy, zaměstnanci do práce (automaticky dostanete dovolenou), rohlíky si sníte včerejší nebo si umícháte nudle... všichni si ušetříme spoustu a spoustu zbytečných starostí.
Ono by to totiž potom všechno bylo přímo tragicky jednoduché! Lepší zkrátka je (?!), aby IZS vyjížděl k „x“ nehodám, sádraři měli co dělat, vysypaly se do krajiny tisíce tun údržbové soli navíc (však to ŽP rádo vstřebá)...
Děsím se dne, kdy nastane nějaký opravdu katastrofický celonárodní problém a dobré rychlé řešení bude muset zorganizovat náš stát!
