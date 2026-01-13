Filip Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku je pravda o Babišově vládě
13. 1. 2026 / Boris Cvek
Tak máme vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Ne, ve skutečnosti je to nový ministr životního prostředí. Ne, to by premiér Babiš nikdy nepřipustil, aby člověka (tedy pana Turka), kterého prezident Pavel označuje za tak bezprecedentního kandidáta na ministra, že by jeho jmenováním porušil Ústavu, udělal fakticky ministrem své vlády.
Obrázek Beno Trávníček Brodský
Babiš by to přece nikdy nepřipustil. Turka ve vládě vlastně ani nechce, proto ho přece navrhl prezidentovi jako kandidáta na ministra životního prostředí. A motoristé, jejichž je Turek čestným prezidentem, to přece nemyslí vážně. Prostě to zkusili, udělali bubu, a Turka stáhnou. Motoristé jsou přece ta nejvíce rozumná, prozápadní vládní strana. Tak tak že neudělali koalici s demokraty. Nebo ne? Dobře, asi si myslíte, že jsem se zbláznil. Ale tohle byl a je neustále omílaný diskurs převažující v médiích ještě i dnes.
Cituji z dopisu prezidenta republiky, v němž vysvětluje, proč odmítá na návrh předsedy vlády jmenovat Turka ministrem (opakuji: pan Turek je čestný prezident motoristů a pan ministr zahraničí Macinka, šéf motoristů, za ním stoprocentně stojí, ostatně všichni viditelní politici motoristů:
„Jsem naprosto přesvědčen, že na straně Mgr. Filipa Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu, jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují. Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí. Svými výroky vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem. Různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu: vůli k dodržování právního řádu našeho státu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti. Nemám též pochybností, že lze tato jednání Mgr. Filipu Turkovi přičíst natolik, aby u veřejnosti důvodně vyvolala pochybnosti o jeho loajalitě vůči ústavnímu řádu našeho demokratického právního státu, jak se o tom Ústavní soud zmiňuje především ve svém nálezu ze dne 5. 12. 2001, sp. zn. Pl. US 9/01, který byl v tomto ohledu potvrzen též nálezem ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. US 4/17. Konečně považuji celou situaci týkající se členství Mgr. Filipa Turka ve vládě za ojedinělou, od přijetí Ústavy zcela bezprecedentní, naprosto nesrovnatelnou s jakýmkoliv předcházejícím případem uplatňování výhrad či odmítnutí jmenování ve vztahu k navrhovaným členům vlády ze strany minulých prezidentů republiky.“
Takže tohle je nyní zmocněnec vlády pro klimatickou změnu. Za motoristy, za tu úžasnou prozápadní stranu. Pan Turek to asi dostal jako odměnu za to, že na Ukrajině prohlásil, že za ruskou agresi může rozšiřování NATO. Už zbývá jen to, aby pana Turka přijal prezident Spojených států v Bílém domě a políbil jej na čelo. Takový borec na klima, borec zosobňující takové politické hodnoty, to je přesně to, co Trump miluje. A Orbán a Putin. Jsem si naprosto jist, že tím, že se stal pan Turek vládním zmocněncem, jeho veřejné angažování nekončí, právě naopak. Je skvělým nástrojem pro kulturní války a orbánovsko-trumpovský kurz nové vlády. Bude vidět a slyšet ještě hodně. A třeba se jednou stane ministrem i oficiálně.
