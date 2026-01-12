Britští hladovkáři jsou na hranici smrti
12. 1. 2026
Rostou obavy o život hladovkářů z Palestine Action
Health concerns grow for Palestine Action hunger strikershttps://t.co/gapI7Mc5nY— Channel 4 News (@Channel4News) January 11, 2026
Aktivistka proti Izraeli, která je dlouhodobě vězněna a čeká na soud kvůli obvinění z trestného činu poškození majetku, již 70 dní drží hladovku, což vyvolává rostoucí obavy o její život.
31letá Heba Muraisi, členka nyní zakázané skupiny Palestine Action, je jednou ze tří vězňů ve vazbě, kteří se účastní hladovky.
Všichni popírají obvinění a požadují okamžité propuštění na kauci, což je podle ministrů prý záležitostí soudců, nikoli politiků.
