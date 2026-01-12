Žádný personál, žádné vybavení, žádné léky: lékař po návratu do Gazy po 665 dnech v izraelském vězení
Foto: Izraelem zničená nemocnice v Gaze. Izrael se systematicky zaměřuje na ničení nemocnic, zabíjení zdravotníků, na likvidaci škol, univerzit a kostelů, Toto česká vláda podporuje
Dr. Ahmed Muhanna, jeden z nejvýznamnějších konzultantů v oblasti urgentní péče v zemi, říká, že rozsah zničení, který viděl po svém propuštění, ho dohnal k slzám
Jediná věc, která doktora Ahmeda Muhannu udržovala při životě během 22 měsíců strávených v izraelských věznicích, , byla touha vrátit se ke své rodině a do Gazy. Když byl po 665 dnech věznění konečně propuštěn, přišel domů a zjistil, že všechna místa, na která se ve svých vzpomínkách vracel, byla zničena.
Ve vězení byli on a ostatní vězni „zcela odříznuti od vnějšího světa“, říká. Po propuštění byl odvezen přes hranici a přes Gazu do své nemocnice al-Awda. Rozsah zničení, který uviděl, „mi naháněl husí kůži... sevřelo se mi hrdlo a začaly mi téct slzy“.
Když byl Muhanna, jeden z nejvýznamnějších anesteziologů a konzultantů urgentní péče v Gaze, v prosinci 2023 zadržen izraelskými silami, byla nemocnice al-Awda v obležení.
Nyní, pouhé tři měsíce po svém propuštění, navzdory oficiálně stále platnému příměří, říká, že on a jeho kolegové čelí dalšímu náporu, protože zničený zdravotnický systém bojuje s vlnou nemocí a zbytečných úmrtí.
Muhanna říká, že se vrátil do nemocnice, která přišla o personál, lékařské vybavení a léky. Během jeho zadržení bylo podle jeho slov zabito 75 jeho kolegů z nemocnice al-Awda. Od 7. října 2023 bylo podle nevládní organizace Healthcare Workers Watch 1 200 palestinských zdravotnických pracovníků zabito a 384 zadrženo izraelskou armádou.
„Cítím velkou bolest a smutek nad tím, čemu čelíme,“ říká Muhanna.
Navzdory příměří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stále 77 % obyvatel, včetně 100 000 dětí, čelí „vysoké míře akutní potravinové nejistoty“. Muhanna a jeho zaměstnanci nadále léčí těžce podvyživené děti, u nichž se v důsledku toho vyvinuly komplexní zdravotní problémy.
Mezinárodní organizace pro lidská práva, včetně komise OSN, dospěly k závěru, že Izrael se dopustil genocidy v Gaze, často s odkazem na blokování humanitární pomoci a systematické ničení zdravotnického systému ze strany Izraele.
„Úmyslné vojenské útoky na zdravotnický systém vedly nejen k zničení infrastruktury, ale také k tomu, že lidé jsou nyní zbaveni lékařské péče a zvyšuje se úmrtnost,“ říká Muhanna.
Podle Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo 94 % nemocnic v Gaze poškozeno nebo zničeno, což pacienty, včetně novorozenců, připravilo o nezbytnou péči. Zpráva potvrzuje, že navzdory příměří Izrael brání vstupu zdravotnických potřeb a výživy, které jsou „nezbytné pro přežití civilistů“. Muhanna říká, že to vede k úmrtím, kterým by se dalo zabránit.
Nyní se situace dále zhoršuje poté, co Izrael oznámil, že odvolá licence 37 mezinárodním nevládním organizacím (INGO) působícím v Gaze a na okupovaném Západním břehu, s tím, že nesplňují požadavky nových registračních pravidel. Mezi nimi jsou i organizace poskytující lékařskou pomoc, jako je Médicins Sans Frontières (MSF).
„V současné době není v Gaze ani jeden funkční přístroj MRI. K dispozici je pouze jeden CT skener,“ říká Muhanna, což ztěžuje lékařům, kteří se spoléhají na tyto důležité přístroje, přijímat informovaná rozhodnutí v případech ohrožujících život.
Říká, že pacienti s rakovinou trpí šířením nádorů, zatímco dostupná léčba je blokována, a dochází k nárůstu selhání ledvin kvůli nedostatku dialýzových přístrojů.
„Jsem lékař, ale jsem bezmocný a nemohu lidem nijak pomoci,“ říká Muhanna. Zároveň však dodává, že ho to motivuje k další práci.
Muhanna začal pracovat ihned po propuštění a neměl čas si odpočinout ani zpracovat trauma z toho, co zažil v izraelských věznicích. Říká, že byl mučen, ponižován a bylo mu odepřeno jídlo a lékařská péče. Zpráva OSN nedávno dospěla k závěru, že Izrael má „de facto státní politiku“ organizovaného mučení.
Nejprve byl odvezen do nechvalně známého vězení Sde Teiman, kde strávil 24 dní se zavázanýma očima a svázanýma rukama. Během převozu do vězení v al-Naqabu byl Muhanna izraelskými silami tak brutálně zbit, že mu zlomili žebro. Říká, že požádal o léky proti bolesti, ale žádné nedostal. „Nebyly tam žádné lékařské služby.“
Říká, že viděl zemřít dva muže kvůli nedostatečné lékařské péči – úmrtí, která podle něj byla zcela zbytečná, včetně úmrtí 37letého muže, který měl příznaky gastrointestinální obstrukce.
„Šel jsem za vězeňskými strážci a řekl jim, že ho musí urgentně odvézt do nemocnice a že možná bude potřebovat urgentní chirurgický zákrok,“ vzpomíná. Muhanna říká, že strážci nic neudělali.
„Celou noc trpěl bolestmi... kvůli střevní obstrukci mu oteklo břicho a začal zvracet výkaly.“
Muhanna říká, že byl „pořád hladový“, protože dostávali jen minimální množství jídla. V jednu chvíli byl umístěn s 40 dalšími vězni do malého stanu obehnaného plotem, kde neměli od 16:00 do 5:00 ráno přístup na toaletu. „Byla to hotová tragédie.“
Muhanna nebyl nikdy obviněn.
Po propuštění byl odvezen zpět do Gazy. „První osobou, kterou jsem hledal, byla moje matka,“ říká. „Pevně jsem ji objal. Měl jsem o ni takovou starost... Zůstali jsme v tom objetí pět minut, než se někdo odhodlal nás od sebe odtrhnout.“
Když znovu uviděl svou ženu a děti, „cítil jsem, jako by se mi vrátil život“, říká. „Byl to nepopsatelný okamžik štěstí.“ Jeho prostřední dcera Salma, která byla v době jeho zadržení ještě malá holčička, byla nyní téměř stejně vysoká jako on.
Zotavuje se z traumatu, které prožil během zadržení, a vyrovnává se s ohromující zdravotní krizí, které Gaza čelí, a říká, že má jen malou naději do budoucna.
„Moje děti tady nemají budoucnost. Chci, aby byly v bezpečí, měly budoucnost, studovaly na dobrých univerzitách a měly dobrou práci,“ říká. „Když nejsem v nemocnici, snažím se vymyslet, kam je můžu vzít, kam bychom mohli společně vyrazit, ale není kam. Nejsou tu žádné zelené plochy. Gaza bývala plná života, restaurací, pláží. Teď tu nic nezbylo.“
Zdroj v angličtině ZDE
