Obrovské protitrumpovské protesty v New Yorku
12. 1. 2026
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: New York City právě zaplavují masivní pokojné protesty proti ICE. Proto se MAGA hroutí; žádné nepokoje, žádný chaos, jen Američané odmítající maskované agenty, bezpráví a státní násilí. Vlna se obrací. Trump a ICE ztrácejí podporu země.
🚨 BREAKING: Massive peaceful anti-ICE protests are flooding New York City right now.— Brian Allen (@allenanalysis) January 11, 2026
That’s why MAGA is melting down; no riots, no chaos, just Americans rejecting masked agents, lawlessness, and state violence.
The tide is turning. Trump and ICE are losing the country. pic.twitter.com/MF9oBMMiLo
