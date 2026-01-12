Obrovské protitrumpovské protesty v New Yorku

12. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: New York City právě zaplavují masivní pokojné protesty proti ICE. Proto se MAGA hroutí; žádné nepokoje, žádný chaos, jen Američané odmítající maskované agenty, bezpráví a státní násilí. Vlna se obrací. Trump a ICE ztrácejí podporu země.



