Ruská protivzdušná obrana ve Venezuele byla během amerických úderů nefunkční
14. 1. 2026
Tento závěr prezentují The New York Times, které hovořily s odborníky a studovaly data objektivní kontroly. Podle amerických představitelů obeznámených se situací ruské strategické a taktické systémy S-300 a Buk-M2, které Caracas začal kupovat již v roce 2009 a měly pokrývat venezuelskou oblohu, během operace 3. ledna v USA vůbec nebyly připojeny k radaru.
Navíc podle bývalých amerických představitelů a analytiků nebyly protivzdušné obranné systémy zakoupené od Ruské federace propojené, když americké síly vstoupily do vzduchu nad Caracasem, a možná "nefungovaly roky". Analýza fotografií, videí a satelitních snímků s důsledky amerických úderů ukázala, že některé komponenty protivzdušné obrany byly v době útoku ve skladech a nebyly v provozuschopném stavu. Podle těchto materiálů americká armáda primárně zasáhla místa, kde Venezuela nasadila nebo uskladnila systémy protivzdušné obrany Buk, včetně blízkosti hlavního města země.
Jeden z těchto útoků dopadl na pobřežní město La Guaira, 30 km od Caracasu. Svědci zveřejnili záběry silného výbuchu ve skladech v přístavu, který guvernér Jose Alejandro Teran později označil za útok na sklady drog. Jedno z videí však ukázalo ohořelé zbytky odpalovacího zařízení Buk a také roztroušené střepiny raket. Podobný útok zasáhl skladovací zařízení dalšího raketového systému Buk v nedalekém městě Catia la Mar. Tam bylo zničení odpalovacího zařízení a velitelského stanoviště dosud nenasazeného systému zachyceno na video. Zničené zbytky dalších dvou odpalovacích zařízení Buk byly odstraněny na základně La Carlota a na letišti ve městě Higuerote.
Venezuela také čelila potížím s údržbou protivzdušných systémů z Ruské federace kvůli nedostatku ruských specialistů a potřebných náhradních dílů z Ukrajiny, uvedli informovaní američtí představitelé. Podle nich Moskva pravděpodobně záměrně umožnila zbraním prodaným Venezuele zchátrat, aby se vyhnula vážnějšímu konfliktu s Washingtonem. Kdyby venezuelská armáda sestřelila americké letadlo, důsledky pro Kreml mohly být významné, zdůrazňovali ti, kteří se vyjadřovali k tématu.
"[Venezuelské] jednotky nebyly rozptýleny, pátrací radary nebyly aktivovány, nasazeny ani uvedeny do provozu. Byl to řetězec chyb, který umožnil Spojeným státům jednat snadno," řekl venezuelský vojenský analytik Yaser Trujillo a dodal, že protiletadlový systém země představuje "velmi nízkou hrozbu".
Během americké operace Venezuela prakticky také nepoužívala (přenosné) ruské SA-24 (Igla-S) MANPADS. V říjnu Maduro uvedl, že Venezuela jich má "nejméně 5 000". Několik videí ukazuje, že po výstřelu MANPADS venezuelskou armádou americké letectvo opětovalo palbu. Dva američtí představitelé obeznámení s touto záležitostí naznačili, že takto tvrdá reakce by mohla "odradit venezuelské vojáky" od používání jejich přenosných systémů.
