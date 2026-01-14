Ruská protivzdušná obrana ve Venezuele byla během amerických úderů nefunkční

14. 1. 2026

Systémy protivzdušné obrany dodané Moskvou prokázaly nepřipravenost odrazit rozsáhlý americký útok, který předcházel operaci zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálními jednotkami.

Tento závěr prezentují The New York Times, které hovořily s odborníky a studovaly data objektivní kontroly. Podle amerických představitelů obeznámených se situací ruské strategické a taktické systémy S-300 a Buk-M2, které Caracas začal kupovat již v roce 2009 a měly pokrývat venezuelskou oblohu, během operace 3. ledna v USA vůbec nebyly připojeny k radaru.

Navíc podle bývalých amerických představitelů a analytiků nebyly protivzdušné obranné systémy zakoupené od Ruské federace propojené, když americké síly vstoupily do vzduchu nad Caracasem, a možná "nefungovaly roky". Analýza fotografií, videí a satelitních snímků s důsledky amerických úderů ukázala, že některé komponenty protivzdušné obrany byly v době útoku ve skladech a nebyly v provozuschopném stavu. Podle těchto materiálů americká armáda primárně zasáhla místa, kde Venezuela nasadila nebo uskladnila systémy protivzdušné obrany Buk, včetně blízkosti hlavního města země.

Jeden z těchto útoků dopadl na pobřežní město La Guaira, 30 km od Caracasu. Svědci zveřejnili záběry silného výbuchu ve skladech v přístavu, který guvernér Jose Alejandro Teran později označil za útok na sklady drog. Jedno z videí však ukázalo ohořelé zbytky odpalovacího zařízení Buk a také roztroušené střepiny raket. Podobný útok zasáhl skladovací zařízení dalšího raketového systému Buk v nedalekém městě Catia la Mar. Tam bylo zničení odpalovacího zařízení a velitelského stanoviště dosud nenasazeného systému zachyceno na video. Zničené zbytky dalších dvou odpalovacích zařízení Buk byly odstraněny na základně La Carlota a na letišti ve městě Higuerote.

Venezuela také čelila potížím s údržbou protivzdušných systémů z Ruské federace kvůli nedostatku ruských specialistů a potřebných náhradních dílů z Ukrajiny, uvedli informovaní američtí představitelé. Podle nich Moskva pravděpodobně záměrně umožnila zbraním prodaným Venezuele zchátrat, aby se vyhnula vážnějšímu konfliktu s Washingtonem. Kdyby venezuelská armáda sestřelila americké letadlo, důsledky pro Kreml mohly být významné, zdůrazňovali ti, kteří se vyjadřovali k tématu.

"[Venezuelské] jednotky nebyly rozptýleny, pátrací radary nebyly aktivovány, nasazeny ani uvedeny do provozu. Byl to řetězec chyb, který umožnil Spojeným státům jednat snadno," řekl venezuelský vojenský analytik Yaser Trujillo a dodal, že protiletadlový systém země představuje "velmi nízkou hrozbu".

Během americké operace Venezuela prakticky také nepoužívala (přenosné) ruské SA-24 (Igla-S) MANPADS. V říjnu Maduro uvedl, že Venezuela jich má "nejméně 5 000". Několik videí ukazuje, že po výstřelu MANPADS venezuelskou armádou americké letectvo opětovalo palbu. Dva američtí představitelé obeznámení s touto záležitostí naznačili, že takto tvrdá reakce by mohla "odradit venezuelské vojáky" od používání jejich přenosných systémů.

