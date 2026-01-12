Nové protesty zasáhly Írán, zatímco roste obava z masakru

12. 1. 2026

Íránci vyšli přes noc do ulic na nové protesty proti náboženským úřadům navzdory výpadku internetu, zatímco lidskoprávní skupiny v neděli varovaly, že úřady páchají "masakr", aby potlačily demonstrace.

Protesty, původně vyvolané hněvem z rostoucích životních nákladů, trvají už dva týdny a nyní se staly hnutím proti teokratickému režimu, který vládne Íránu od revoluce v roce 1979.

Masové shromáždění jsou jednou z největších výzev pro vládu šestaosmdesátiletého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Přicházejí po dvanáctidenní válce Izraele proti islámské republice v červnu, kterou podpořily USA.

Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala velké davy vycházející do ulic při nových protestech v několika íránských městech včetně hlavního města Teheránu a Mašchadu na východě, kde záběry ukazovaly zapálená vozidla.

Videa byla zveřejněna navzdory úplnému vypnutí internetu v Íránu, které znemožnilo běžnou komunikaci s vnějším světem prostřednictvím aplikací pro zprávy nebo dokonce telefonních linek.

Internetový výpadek "je nyní po 60 hodinách... Opatření ohledně cenzury představuje přímou hrozbu pro bezpečnost a blahobyt Íránců v klíčovém okamžiku pro budoucnost země," uvedl monitor Netblocks v neděli brzy ráno.

Několik kolujících videí, která nebyla AFP ověřena, údajně ukazovala příbuzné v teheránské márnici, jak identifikují těla protestujících zabitých při zásahu.

Americká tisková agentura Human Rights Activists News Agency uvedla, že potvrdila úmrtí 116 lidí v souvislosti s protesty, včetně 37 členů bezpečnostních složek nebo jiných představitelů. Norská organizace Iran Human Rights má později vydat novou zprávu.

Aktivisté však varovali, že uzavření omezuje tok informací a skutečné riziko obětí je mnohem vyšší.

Americké Centrum pro lidská práva v Íránu (CHRI) uvedlo, že obdrželo "svědecké výpovědi a důvěryhodné zprávy, které naznačují, že během současného výpadku internetu byly po celém Íránu zabity stovky protestujících".

Uvedlo, že nemocnice jsou "přetížené", zásoby krve docházejí a že mnoho protestujících bylo záměrně střeleno do očí.

V sobotních pozdních večerních komentářích pro státní televizi ministr vnitra Eskandar Momeni trval na tom, že akty "vandalismu" ubývají a varoval, že "ti, kdo vedou protest směrem ke zkáze, chaosu a teroristickým činům, nedovolí, aby byl hlas lidu slyšet".

Reza Pahlaví, exilový syn sesazeného šáha, který sehrál významnou roli při výzvách k protestům, vyzval v neděli později k novým krokům.

"Neopouštěj ulice. Mé srdce je s tebou. Vím, že brzy budu po tvém boku," řekl.

