"Motivační brzda" může vysvětlovat, proč je tak těžké začít s nepříjemným úkolem
12. 1. 2026
Avolice se běžně vyskytuje u stavů jako je deprese, schizofrenie a Parkinsonova choroba a vážně narušuje schopnost člověka zvládat každodenní život a udržovat sociální funkce.
Výzkumy v neurovědách a psychologii naznačují, že před akcí mozek zvažuje, kolik úsilí může úkol stát. Pokud se cena zdá příliš vysoká, motivace klesá. Ale až dosud nebylo jasné, jak mozek proměňuje tento úsudek v rozhodnutí nejednat.
K prozkoumání této otázky aplikoval výzkumný tým z WPI-ASHBi pokročilou genetickou techniku zvanou chemogenetika na vysoce inteligentní makaky, která jim umožnila dočasně a přesně upravit komunikaci mezi konkrétními mozkovými oblastmi a identifikovat okruh, který působí jako brzda motivace.
Opice byly vycvičeny k provádění dvou typů úkolů. V jednom z nich bylo splnění úkolu odměňováno vodou. Na druhé straně byla odměna s nevýhodou: nepříjemný výdech do obličeje. Před každým soudem opice viděly signál a mohly se svobodně rozhodnout, zda začnou nebo ne.
Výzkumníci se nezaměřili na to, kterou možnost si opice vybraly, ale na něco zásadnějšího: udělaly vůbec první krok? Jak se dalo čekat, když úkol zahrnoval jen odměnu, opice obvykle začaly bez váhání. Ale když úkol zahrnoval nepříjemný výdech, často se zdržovaly rozhodnutí, i když odměna byla stále k dispozici.
Výzkumníci pak dočasně oslabili specifické mozkové spojení spojující dvě oblasti zapojené do motivace: ventrální striatum (VS) a ventrální pallidum (VP).
V úkolu pouze s odměnou mělo potlačení této dráhy malý vliv na chování opic a opice úkol zahájily normálně. Naopak u úkolů zahrnujících nepříjemný výdech vzduchu se mentální brzda při startu uvolnila: opice byly mnohem ochotnější začít. Důležité je, že schopnost opic posuzovat odměny a tresty se nezměnila. Co se změnilo, byl krok mezi věděním a činem.
Výzkumníci se podrobněji podívali na to, co se v těchto mozkových oblastech během tohoto procesu skutečně děje. Nervová aktivita ve VS se během stresujícího úkolu zvýšila, což naznačuje, že pomáhá mozku zaregistrovat, kdy je situace stresující.
Naopak aktivita ve VP postupně klesala, protože opice byly méně ochotné začít tuto práci, což ukazuje, že tyto dvě oblasti hrají odlišné role. Tyto poznatky dohromady ukazují, že cesta z VS do VP funguje jako "motivační brzda", která potlačuje vnitřní tlačítko "start", zejména při stresujících nebo nepříjemných úkolech.
Objev "motivační brzdy" může osvětlit stavy jako deprese a schizofrenie, kde je běžná těžká ztráta motivace. V budoucnu by intervence jako hluboká stimulace mozku, neinvazivní stimulace mozku nebo nové lékové strategie mohly mít za cíl doladit tuto brzdu, když se stane příliš napnutou. Ale tato "brzda" existuje z nějakého důvodu.
Zatímco příliš pevná brzda může vést k avolici, příliš volná brzda může ztížit zastavení i v extrémně stresujících situacích, což může vést k vyhoření. Jinými slovy, obvod VS–VP může pomoci udržet motivaci ve zdravém rozmezí.
"Přílišné oslabení motivační brzdy může vést k nebezpečnému chování nebo nadměrnému riskování," řekl Ken-iči Amemori, hlavní autor studie. "Bude nutné pečlivé ověření a etická diskuse, aby se určilo, jak a kdy by měly být takové zásahy použity."
V moderní společnosti, zejména v době, kdy je vyhoření na historickém maximu, nás tato zjištění vyzývají k přehodnocení, co "motivace" skutečně znamená. Mozek může aktivně potlačit touhu jednat, když jsou úkoly nepříjemné nebo stresující, takže začít není jen o vůli.
Místo snahy násilně zvyšovat motivaci by se měla pozornost přesunout k tomu, jak může společnost lépe podporovat lidi při zvládání stresu. To je otázka, která si zaslouží širší společenský dialog.
Zdroj v angličtině: ZDE
