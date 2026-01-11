Izolované Česko je opravdový cvokhaus
11. 1. 2026
čas čtení 7 minut
Zdenek Hel zveřenil toto:
Julia Heller: „Jako bývalá policistka chci jednu věc jasně zdůraznit: agenti ICE NEJSOU policisté, zástupci šerifa ani státní policisté. Nejsou místní ani státními orgány činnými v trestním řízení. Nejsou federálními orgány pro vymáhání trestního práva. Mají NESMÍRNĚ omezený rozsah pravomocí a tento rozsah spočívá v zadržování a zatýkání – na základě pravděpodobného důvodu a/nebo PODEPSANÉHO ZATÝKACÍHO ROZKAZU – osob vyšetřovaných a podezřelých z nelegálního pobytu v USA.
„Nemohou jen tak kohokoli zastavit kvůli dopravnímu přestupku nebo proto, že se jeho auto nachází na místě, kde ho nechtějí. Nemají ŽÁDNOU pravomoc zastavovat lidi z JAKÉHOKOLI jiného důvodu než imigračního vymáhání práva – a i to vyžaduje pravděpodobný důvod, například známé vozidlo osoby, kterou dlouhodobě sledují, nebo soudní příkaz. Ve velmi vzácných případech mají zákonnou pravomoc někoho zastavit, pokud dotyčný ohrožuje životy ostatních, ale v tomto případě se nic takového nedělo. Nemají výcvik ani pravomoc zastavovat kohokoli jiného. Nemohou zatýkat osoby s legálním pobytem. Nemohou zadržovat osoby s legálním pobytem bez pravděpodobného důvodu se domnívat, že pobývají v zemi nelegálně. Nemají NULOVOU pravomoc pokoušet se násilně vniknout do vozidla – zvlášť bez toho, aby se identifikovali, bez soudního příkazu, bez naléhavých okolností, jako je přímé ohrožení života – v situaci, kdy se někdo prostě snaží odjet po ulici bez jakéhokoli pravděpodobného důvodu souvisejícího s IMIGRAČNÍM VYMÁHÁNÍM PRÁVA.
„CELÁ tato situace v Minnesotě byla od samého počátku mimo rámec zákonných pravomocí. Nic z toho nebylo provedeno v mezích pravomocí ICE. Každé jednotlivé chování těchto agentů bylo procedurálně nesprávné, provedeno bez řádné pravomoci a založené na zastrašování a na předpokladu, že lidé nerozumějí zákonu a svým právům při interakcích s ICE.
„Na žádné planetě by policista, agent ani žádný jiný člověk nikdy neměl vstoupit před vozidlo zařazené na ‚jízdu‘, které se aktivně snaží odjet, a používat své tělo jako štít, aby zabránil osobě LEGÁLNĚ OPUSTIT situaci, v níž není legálně zadržována. Stačí asi týden jakéhokoli skutečného výcviku v oblasti vymáhání práva, aby člověk pochopil, že za ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ se nikdy nestavíte před vozidlo v režimu ‚jízda‘. Tento agent měl každou jednotlivou příležitost jednoduše udělat dva kroky doprava a nestát přímo před vozidlem, které se pokoušelo legálně odjet.
„Je vidět, že kola byla natočená, [Renee] couvla a natočila je doprava, popojela dopředu, aby odjela, nemohla, protože před ní stál agent, a pokračovala ve snaze odjet tím, že OTOČILA KOLA DOPRAVA a jela vpřed. On se opakovaně rozhodl tam stát a nedovolit jí legálně odjet, přestože na to měla plné právo.
Policista, který tahal za její dveře, bušil na okno a nadával jí, měl NULOVOU pravomoc přikázat jí vystoupit z vozidla nebo se pokoušet do vozidla vniknout. ŽÁDNOU. Jediný den skutečného výcviku o zákonném rozsahu pravomocí a o ZÁKONĚ by tomu zabránil.
„Nyní tu máme vyděšenou občanku, zablokovanou imigračními agenty (s další osobou ve vozidle), kteří neměli žádné oprávnění vyžadovat po ní plnění právně neplatných příkazů, byla zablokována a plně dospělý maskovaný muž se jí snažil dostat do auta. Kdyby se role obrátily, každý by okamžitě cítil, že měla zcela oprávněný důvod obávat se o svou bezpečnost. Nezáleží na tom, zda věděla, že jde o ICE, protože agenti stejně nejednali v rámci svých pravomocí.
„Zda učinila správné rozhodnutí, když se – NAPROSTO ZŘETELNĚ, podle toho, jak silně měla vytočená kola a jak nízko a směrem k levému dolnímu rohu čelního skla byl výstřel veden – pokusila objet tohoto agenta zprava, je v celkovém obrazu IRELEVANTNÍ.
Nic z toho by se nestalo, kdyby tito agenti udělali byť jen jednu jedinou věc správně. Nejen správně, ale v rámci svého zákonného rozsahu pravomocí. Každý jednotlivý okamžik této interakce byl eskalován nevycvičenými, neprofesionálními, procedurálně neschopnými ‚agenty‘, kteří neměli pod kontrolou nejen sebe, ale ani situaci kolem sebe. A ne proto, že by byli bezmocní, ale proto, že jejich jednání mimo rámec jejich pravomocí TUTO SITUACI ZPŮSOBILO. Jejich povaha, nedostatek výcviku a vědomí, že jim projde porušování vlastního rozsahu pravomocí, to způsobily.
„Vždy budu první, kdo bude hájit orgány činné v trestním řízení v případech, kdy je použití smrtící síly zcela zjevně nezbytné. To ale nebyl ani vzdáleně tento případ a jako skutečně VYCVIČENÝ profesionál v tomto oboru se zkušenostmi a znalostí jak práva, tak postupů, pro to neexistuje žádné ospravedlnění – a všem by prospělo, kdyby si skutečně přečetli zákony, rozsah pravomocí a použili alespoň špetku zdravého rozumu, aby viděli, že tato situace byla zahájena, eskalována a způsobena zapojenými agenty ICE. Nemám žádný respekt k lidem u moci, kteří neznají rozsah svých pravomocí a zneužívají je na úkor životů lidí kolem sebe.“
Jakub Černý:
Našel jsem navíc jedno video, které se často neukazuje, "surveillance" video, které je úplně z druhé strany. Vizuálně sice nelze rozlišit, zda došlo nebo nedošlo ke kontaktu, ale tam naprosto krásně vidět dynamika pohybu agenta. Není tam žádný záškub, kdy by do něj něco narazilo, je to plynulý pohyb, kdy lehce přidřepne ve směru jízdy, aby mohl dobře mířit. To by nedělal někdo, kdo by se bál, že na něj auto jede, takový člověk si sice střílel, ale snažil by se pohybovat opačným směrem. Troufám si tvrdit, že právě dynamika pohybu, která je vidět v náznacích i na ostatních videích, ale jen částečně, zde na tomto videu úplně dokazuje, že nejenže nedošlo ke kontaktu, ale jasně vědět, že auto ho netrefí.
922
Diskuse