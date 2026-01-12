Španělský ministr zahraničí vyzývá k vytvoření evropské armády

12. 1. 2026

Evropa potřebuje integrovat obranný průmysl a směřovat ke vzniku evropské armády. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro EFE španělský ministr zahraničí José Manuel Albares.

Poznamenal, že Evropané by měli mít vlastní prostředky odstrašení, "bez závislosti na třetích stranách".

V krocích Spojených států proti Venezuele nebo jejich nárocích na dánskou autonomii Grónska vidí Albares "pokus změnit pravidla mezinárodního řádu".

A právě teď si musí Evropa uvědomit svou "vlastní sílu" a potvrdit své principy, mezi které patří zabránění válce na kontinentu a "nikdy nepoužívat nátlak jako nástroj zahraniční politiky," uvedl španělský ministr.

Současně Albares zdůraznil podporu Kyjeva a řekl, že "jedinou hrozbou pro Ukrajinu a bezpečnost Evropy jsou ruské jednotky na Ukrajině".

Zdroj ve španělštině: ZDE

