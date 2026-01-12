Šokující rušení očkování staví USA za ostatní země, varují odborníci
Vědci předpovídají nárůst výskytu nemocí v USA poté, co Trumpova administrativa přestala doporučovat třetinu dětských očkovacích látek
Podle odborníků znamená šokující oznámení, že Trumpova administrativa již plně nedoporučuje třetinu dětských očkovacích látek, že USA se z globálního lídra v oblasti očkování posunuly na pozici zaostávající za ostatními vyspělými zeměmi v prevenci nemocí.
Tento krok je nejnovějším a nejvýznamnějším eskalací proti očkování ze strany Roberta F. Kennedyho Jr., dlouholetého skeptika vůči očkování a současného ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA (HHS).
„Jedná se o největší změnu v našem očkovacím kalendáři v moderní americké historii,“ řekl Jake Scott, specialista na infekční choroby a klinický docent na Stanford University School of Medicine.
Jedná se o „ohromující“ rozhodnutí učiněné bez vědeckých důkazů nebo veřejného připomínkového řízení, které zhorší přístup k očkování a zvýší výskyt onemocnění, uvedl Daniel Jernigan, bývalý ředitel Národního centra pro nově se objevující zoonotické infekční nemoci.
Američtí zdravotničtí úředníci v čele s Kennedym „chtějí méně vakcín“, řekl Jernigan a dodal, že zveličují rizika, zatímco zamlčují výhody vakcín a „přinášejí zmatek“ mezi rodiče a poskytovatele.
Některé vakcíny jsou nyní nabízeny pouze „vysoce rizikovým“ skupinám – včetně vakcín proti hepatitidě A, RSV (respirační syncytiální virus), hepatitidě B a vakcín proti dvěma typům meningitidy. Očkování proti dengue bude i nadále doporučováno pouze ve vysoce rizikových oblastech. Ostatní vakcíny jsou nabízeny pouze na základě společného klinického rozhodnutí, což je dříve vzácné označení, které obvykle vyžaduje doporučení lékaře – včetně chřipky, rotaviru, meningokokové nemoci, hepatitidy A a hepatitidy B. Vakcíny proti covidu byly omezeny tímto způsobem v listopadu. CDC také doporučí jednu dávku vakcíny proti HPV (lidský papilomavirus) namísto dvou.
Zdravotničtí úředníci v tiskové zprávě uvedli, že tímto krokem se USA přiblíží „rozvinutým zemím“, jak v prosinci nařídil Donald Trump. Většina ostatních zemí s vysokými příjmy však má podobné očkovací plány jako měla Amerika, která nyní od svých doporučení upustila.
Velká Británie, Kanada, Austrálie, Japonsko a většina evropských zemí mají univerzální doporučení pro děti ohledně chřipky, rotaviru a hepatitidy B. Všechny tyto země s výjimkou Japonska běžně doporučují dětem očkování proti meningokokové infekci. Kanada, Japonsko a většina evropských zemí doporučuje očkování proti RSV pro všechny novorozence, zatímco Austrálie a Velká Británie doporučují očkování proti RSV pro všechny těhotné ženy a očkování pro novorozence s vysokým rizikem. Velká Británie, Kanada, Austrálie, Japonsko a evropské země doporučují očkování proti hepatitidě A pro populace s vysokým rizikem.
Některé z těchto zemí také rutinně doporučují očkování, které USA nedoporučují.
Japonsko přidalo v roce 2020 očkování proti rotaviru a Velká Británie právě přešla k doporučování očkování proti planým neštovicím pro všechny. Rozhodnutí jako tato se často přijímají na základě důkazů o bezpečnosti a účinnosti těchto vakcín, které nashromáždily USA. Americká politika „bývala považována za vedoucí v oblasti politiky veřejného zdraví“, řekl Jernigan.
Mnohé z těchto zemí „směřují k větší ochraně“, kterou vakcíny nabízejí, řekl Scott. „Mnoho zemí rozšiřuje svůj očkovací kalendář a mnoho z nich se v průběhu let orientovalo na USA.“
Nový americký kalendář se nyní více podobá kalendáři Dánska, mnohem menší země s univerzální zdravotní péčí. Pokud jde o doporučení týkající se očkování, „Dánsko je výjimkou“, řekl Scott. „Mají nejminimalističtější očkovací kalendář pro děti“ ze všech zemí s vysokými příjmy.
USA jsou samy o sobě výjimkou, řekl Scott, pokud jde o zdravotní péči a sociální záchranné sítě. USA jsou jedinou zemí s vysokými příjmy, která nemá univerzální zdravotní péči a placenou rodinnou dovolenou.
„Musíme následovat to, co dělají naše partnerské země – a mít univerzální zdravotní péči,“ řekl Jernigan.
Nejvýraznější je, že USA mají 330 milionů obyvatel – ve srovnání s 6 miliony obyvatel Dánska – a velmi roztříštěný zdravotní systém pokrývající obrovské území a rozmanitou populaci. V Americe existují hluboké rozdíly v oblasti zdraví; téměř třetina populace nemá přístup k primární péči. Nedostatečný přístup ke zdravotní péči nebo placené nemocenské znamená, že se nemoci šíří více, než Američané vyhledají lékařskou pomoc.
Hustá městská centra vedle venkovských oblastí s velmi omezeným přístupem ke zdravotní péči a četné cestování přes státní a mezinárodní hranice podle Scotta znamenají, že „nemoci se šíří jinak“ v USA. Přestěhování z malého města do velkého města – například za účelem studia na velké univerzitě, kde desítky tisíc studentů žijí v těsné blízkosti – může mladé lidi vystavit novým hrozbám nemocí, jako je meningitida, řekl Jernigan: „Je to jako cestovat ze své vlastní země do nové země.“
V jiných zemích s komplexnějšími zdravotními systémy může být snazší získat přístup k očkovacím látkám, které jsou doporučeny pouze pro vysoce rizikové skupiny obyvatel, nikoli pro všechny děti. Například děti těhotných žen s hepatitidou B jsou vystaveny vysokému riziku vážného onemocnění, ale v USA mají nejmenší šanci získat přístup k očkovacím látkám proti hepatitidě B, protože často nemají možnost navštívit lékaře pro vyšetření nebo následnou péči.
Andrew Nixon, mluvčí HHS, poukázal na klesající důvěru ve veřejné zdraví, ale neposkytl důkazy o tom, jak by změna očkovacího plánu ovlivnila důvěru veřejnosti.
I jiné země s univerzální zdravotní péčí doporučují podobné vakcíny, jaké kdysi doporučovaly USA.
„Nikdy jsem neviděl nic podobného, kdy by se tomu, co dělají jiné země, přikládala stejná váha jako vědeckým důkazům,“ řekl Jernigan a přirovnal to k doporučení, aby všichni řidiči v USA přešli na levou stranu silnice, protože tak činí jiné země.
Scott řekl, že doporučení „nejsou ve skutečnosti o sladění s ostatními zeměmi. Jde o nalezení ospravedlnění pro tento předem daný závěr. Chtějí se zbavit vakcín.“
Úředníci také při rozhodování porušili zavedený vědecký proces, protože neprovedli veřejnou konzultaci, nediskutovali s Poradním výborem pro očkovací praktiky (ACIP) a nezískali zpětnou vazbu od externích vědců nebo profesních skupin, jako je Americká akademie pediatrie (AAP), řekl Jernigan.
„Máme rozsáhlou zdravotní politiku, která nezahrnuje veřejnost,“ řekl a poznamenal, že proces transparentního rozhodování o očkovacích látkách byl zaveden již dávno, ale „tato administrativa prostě odmítá tento proces používat“.
Scott se k této obavě připojil a označil za „velmi znepokojivé“ a „velmi zlověstné“, že o těchto „změnách se nehlasovalo“, „neproběhla veřejná debata“ a „nebyly podrobeny rámcovému postupu pro doporučení na základě důkazů, který používá ACIP“.
Místo toho vláda zveřejnila 33stránkovou zprávu od Tracy Beth Høeg, časté skeptičky vůči očkování a nyní nejvyšší regulátorky léčiv v americké Food and Drug Administration (FDA), a Martina Kulldorffa, biostatistika, který krátce působil jako poradce ACIP, než byl jmenován do HHS.
„Uvádí dva autory, což je velmi podivné – mít rozsáhlý dokument, který vede k významné změně politiky, a uvádět dva autory,“ řekl Jernigan. „Nakonec z toho vzejde něco, co je ve skutečnosti názorový článek.“
I pokyn prezidenta k přehodnocení harmonogramu byl neobvyklý, poznamenal Jernigan: „Snažím se vzpomenout, jestli někdy nějaký prezident řekl: ‚Atorvastatin na snížení cholesterolu, myslím, že by se to mělo změnit.‘“
Úředníci neustále sledují vakcíny z hlediska potenciálních bezpečnostních signálů a žádné nové důkazy o potenciálních škodách nebyly zveřejněny.
„Věda se nezměnila. Jediné, co se změnilo, je to, kdo rozhoduje a k jakým závěrům chce dospět,“ řekl Scott.
Takové nevědecké změny budou mít neúměrné škody, řekl Jernigan a dodal: „Nemůžeme dopustit, aby se to stalo novým normálem v jednání vlády, protože vláda v podstatě říká: ‚Od teď mě už neposlouchejte.‘ Je to opravdu nešťastné.“
Doufá, že pacienti budou i nadále vyhledávat vakcíny a poskytovatelé je budou i nadále doporučovat: „Nechcete být rodičem dítěte, které [chodí] na vysokou školu, kde propukne meningitida, a které pak přijde o končetinu nebo zemře.“
Zdroj v angličtině ZDE
