Česko: Všichni jedna rodina!
11. 1. 2026 / Pavel Veleman
čas čtení < 1 minuta
David Ondračka:
Ta fotka říká o Česku dost, všichni jedna rodina.
Zahradil (Čína, Motoristé), Kmoníček (Zeman, dnes Babiš), Pojar (Fiala), Růžička (PPF).
Pavel Veleman:
Tady je opravdu vše...Ano, v těchto pařátech jsme tady desítky let.... Vše ostatní jsou jen takové hry, kdy se část národa vydá tu na Letenskou pláň a další část zase na Václavské náměstí a jeden nadává druhé....
A Jindřich Šídlo s Václavem Moravcem to jako správní fachidioti těch politických denních a týdenních her budou vlastně celý život komentovat, ptát se na politické podružnosti, zvát si ty samé hosty a tak nám všem uteče celý život...
A všichni ti miliardáři, dneska oligarchie z devadesátek, kteří si rozebrali tuto zemi do posledního šroubku a pořád jim to není dost, mají skoro všechny na tenkém vodítku (Jindřicha Šídla třeba Jan Dobrovský) se nakonec mohou usmát k smrti....
