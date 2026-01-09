Robert Reich: Chladnokrevná vražda
9. 1. 2026
čas čtení 4 minuty
Zavraždění Goodové by nemohlo být horší
Není to správné. Není to ospravedlnitelné. Takoví my Američané nejsme. Tečka.
Násilný čin federálního úředníka, který zabil neozbrojenou Američanku, je nepředstavitelnou hrůzou a národní zvěrstvem.
Renee Good byla zavražděna agentem ICE, když se vracela domů po tom, co odvezla svého prvňáčka do školy. Video ze tří různých úhlů ukazuje Good, jak vjíždí na ulici plnou demonstrantů a agentů poblíž svého domu v Minneapolis. Poté je vidět, jak Good manévruje se svým autem na příkaz několika agentů.
Podle očitých svědků na ni dva agenti současně a protichůdně křičeli, aby se otočila, couvala, zastavila a vystoupila z auta. Stáhla okénko, aby je slyšela a mohla s nimi mluvit.
Chvíli před střelbou pomalu popojížděla autem vpřed. Agent, který stál na levé straně auta, zvedl zbraň a vystřelil na Good z bezprostřední blízkosti. Lékař z davu nabídl Good pomoc. Agent mu to nedovolil se slovy: „Je mi to jedno.“
Good byla básnířka a matka v domácnosti, která se narodila a vyrostla v Coloradu. Podle otce jejího bývalého manžela byla oddanou křesťankou, která nebyla politicky aktivní. Její účty na sociálních médiích to potvrzují.
Prezident a jeho přisluhovači opět žádají Američany, aby nevěřili tomu, co vidí na vlastní oči.
Místo aby utěšil rodinu nebo odsoudil násilí, zinscenoval fikci, aby zakryl zločinnost ICE, zneužití moci a selhání své drakonické deportační politiky.
Trump tvrdí, že agent ICE jednal v sebeobraně, a ministryně DHS Kristi Noemová označila Goodovou za domácí teroristku, která použila své auto jako zbraň proti agentům. Zatímco zapřisáhlí Trumpovi příznivci to možná spolknou jako večeři na Den díkůvzdání, skutečný příběh lze vidět na videu pořízeném několika přihlížejícími.
ICE vyvolává strach a zvyšuje napětí, místo aby je zmírňovala. Od nástupu Trumpa do úřadu v lednu loňského roku byly při 15 střelbách zabity čtyři osoby a pět bylo zraněno agenty ICE. Ačkoli existují jasné důkazy, že agent, který zabil Goodovou, nejednal v sebeobraně, je nepravděpodobné, že se vůbec dostane před soud, natož do vězeňské cely.
Agent, který Goodovou zabil, byl identifikován deníkem Minneapolis Star Tribune. Je to veterán z irácké války, který pracuje pro ICE nejméně od roku 2016. Agent byl dříve zraněn při dopravní nehodě, když zadržoval muže bez dokladů, který byl později odsouzen za to, že agenta táhl svým autem. To však nijak neospravedlňuje to, co se stalo. Vůbec ne.
Stephen Miller, Trumpův guru v oblasti imigrace, který není právník, tvrdí, že agenti ICE jsou nedotknutelní. „Při výkonu svých povinností máte federální imunitu. A kdokoli na vás vztáhne ruku nebo se vás pokusí zastavit nebo vám bránit, dopouští se trestného činu,“ řekl ve Foxu. To je v Americe zjevně nepravdivé.
Ačkoli starosta Minneapolis a guvernér Minnesoty slíbili, že budou usilovat o spravedlnost pro Goodovou, Trump & Co. se postarali o to, aby to nebylo možné. FBI ve čtvrtek ráno oznámila, že bude vyšetřování vést sama a vyloučila z něj Minnesotský Úřad pro trestní stíhání (BCA). Historicky tyto úřady spolupracují.
BCA ve svém prohlášení uvedlo, že americká prokuratura „změnila kurz: vyšetřování bude nyní vedeno výhradně FBI a BCA již nebude mít přístup k materiálům případu, důkazům z místa činu ani k výslechům potřebným k dokončení důkladného a nezávislého vyšetřování“.
Bez nezávislého vyšetřování a s ministerstvem spravedlnosti v kapse prezidenta nemusí agent, který Goodovou zabil, dostat ani pokutu.
Pokud to nebudeme požadovat.
Smrt Renee Goodové nebude zbytečná. Již přitáhla potřebnou pozornost k nepoctivému prezidentovi a agentuře, která jedná beztrestně. Mohla by to být jakákoli matka, v jakémkoli městě, kdykoli. Mohl by to být kterákoli z nás. Je čas vytyčit hranici. A při tom vyslovit její jméno.
