Berlín chystá opatření proti levicovým extrémistům
12. 1. 2026
Po útoku na berlínskou elektrickou síť oznámil spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt přísnější kroky proti levicovým extremistům. Bezpečnost je nejvyšší prioritou.
Kromě zvýšení rozpočtu zpravodajských služeb balíček opatření zahrnuje rozšíření digitálních pravomocí, aby lépe osvětlila scénu a bylo možné rychleji sledovat digitální stopy. Konkrétní čísla a detaily nebyly uvedeny.
Na jihozápadě Berlína došlo k rozsáhlému výpadku proudu po žhářském útoku na kabely. Mezitím asi 100 000 lidí nemělo elektřinu. Uprostřed zimy selhalo topení, internet a mobilní komunikace nefungovaly.
Vyšetřování převzalo Spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. V dopise, který se k tomu přihlásil, figuruje jedna z levicových extremistických skupin, která údajně opakovaně prováděla žhářské útoky na veřejnou infrastrukturu od roku 2011, zejména v Berlíně a Braniborsku.
"Může se to stát kdykoliv jinde"
"To, co se stalo v Berlíně, se může stát kdykoliv jinde – v Kolíně, ve Stuttgartu, v Mnichově," řekl předseda Německého sdružení státních úředníků dbb Volker Geyer pro Rheinische Post. Je potřeba přezkoumat řídicí mechanismy a specifikace pro provozovatele kritické infrastruktury. To se týká zařízení, jejichž selhání by vedlo k nouzovým situacím.
Bundestag v současnosti diskutuje o reformě právních předpisů na ochranu kritické infrastruktury. Podle návrhu spolkové vlády by provozovatelé měli v budoucnu hlásit incidenty a vyvíjet plány, jak řešit všechna možná rizika. Podle Bild am Sonntag Dobrindt vnímá takzvaný "zákon o kritis" jako druhý pilíř ochrany.
Německé sdružení měst také volá po "národní rezervě spolkové vlády s mobilními elektrárnami pro výpadky". Předseda policejního odborového svazu (GdP) Jochen Kopelke požádal The Pioneer o zvláštní fond ve výši 100 miliard eur na deset let na posílení personálu, vybavení a ochrany kritické infrastruktury, jako jsou elektrárny a podmořské kabely.
Po žhářském útoku Berlín vyhlásil vážné škody, zřídil nouzové úkryty a požádal Bundeswehr o pomoc. Teprve ve středu, po několika dnech, bylo možné všechny domácnosti znovu zásobovat.
Šéf berlínské vlády Kai Wegner (CDU) čelil kritice, protože na začátku výpadku proudu šel na hodinu hrát tenis a při dotazu to nespecifikoval.
Zdroj v němčině: ZDE
