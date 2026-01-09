Der französische Präsident verurteilt die USA dafür, dass sie sich "von Verbündeten abwenden"

9. 1. 2026

Emmanuel Macrons Kommentar kommt, während der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier davor warnt, die Welt in eine "Räuberversteck" zu verwandeln.

Die Präsidenten von Frankreich und Deutschland verurteilten scharf die US-Außenpolitik unter der Führung von Donald Trump und erklärte, Washington würde "internationale Regeln brechen" und riskieren, die Welt in eine "Räuberhöhle" zu verwandeln.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

In ungewöhnlich scharfen und scheinbar unkoordinierten Stellungnahmen warnten Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier, dass die nach dem Krieg regelbasierte internationale Ordnung bald zerfallen könnte.





"Die USA sind eine etablierte Macht, wenden sich aber allmählich von einigen ihrer Verbündeten ab und befreien sich von den internationalen Regeln, die sie bis vor Kurzem durchgesetzt haben", sagte Macron am Donnerstag französischen Diplomaten im Élysée-Palast.





"Multilaterale Institutionen arbeiten immer weniger effektiv", sagte der französische Präsident. "Wir leben in einer Welt großer Mächte, in der es eine echte Versuchung gibt, die Welt zu spalten."





Er sagte, Frankreich "lehne den neuen Kolonialismus und den neuen Imperialismus ab – aber auch Vasallenschaft und Defätismus. Was wir für Frankreich und in Europa erreicht haben, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr strategische Autonomie, weniger Abhängigkeit von den USA und China."





Die Kommentare kamen, während die EU-Führer – hin- und hergerissen sind zwischen der Notwendigkeit, das Völkerrecht zu verteidigen, und die USA als wichtigen Wirtschaftspartner und Verteidigungsverbündeten in der Ukraine und anderswo zu halten – versuchen, sich auf eine koordinierte Antwort auf Washingtons Maßnahmen zu einigen.









Die EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas sagte am Donnerstag, dass der Block seine Reaktion prüfe, falls die US-Pläne zur Übernahme Grönlands verwirklicht würden. "Die Nachrichten, die wir hören, sind sehr beunruhigend", sagte sie. "Wenn es eine echte Bedrohung ist... Wie würden wir darauf reagieren?"





NATO-Botschafter in Brüssel diskutierten auch das arktische Gebiet, wo sie Berichten zufolge zustimmten, dass das Bündnis die Sicherheit der Arktis stärken sollte. "Kein Drama", sagte ein ranghoher NATO-Diplomat gegenüber Reuters. "Es herrscht ein breiter Konsens, dass die NATO die Entwicklung einer stärkeren Abschreckungspräsenz in der Region beschleunigen muss."





Konkrete Schritte sind noch nicht beschlossen, aber einige Länder haben vorgeschlagen, die NATO-Missionen auf der Ostseite, Baltic Sentry und Eastern Sentry, als Vorbild zu nehmen, die flexible multinationale Einsätze und fortschrittliche Technologien wie Drohnen und Sensoren zur Überwachung von Land und Meer zu nutzen.





Steinmeier sagte am Mittwochabend auf einem Symposium in Berlin anlässlich seines 70. Geburtstags, dass die globale Demokratie in Gefahr sei. Der ehemalige deutsche Außenminister sagte, dass Russlands Invasion der Ukraine ein Wendepunkt war, doch das anschließende Verhalten der USA markiere einen zweiten "epochalen Wendepunkt".





Es gab einen "Zusammenbruch der Werte unseres wichtigsten Partners, der Vereinigten Staaten, die beim Aufbau dieser Weltordnung beigetragen haben", sagte der Präsident, dessen Rolle weitgehend zeremoniell ist. "Es geht darum, zu verhindern, dass die Welt zu einem Räuberversteck wird, in dem die Gnadenlosesten nehmen, was ihnen gefällt."





Steinmeier sagte, dass die Erosion der Weltordnung bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht habe. Kleinere, schwächere Staaten riskieren, "völlig schutzlos" zu werden, und ganze Regionen könnten als "Eigentum einiger Großmächte" betrachtet werden.





Er sagte, dass daher die europäische Sicherheitspolitik überarbeitet werden müsse. "Wir dürfen nicht schwach sein", sagte er und fügte hinzu, dass Deutschland nur eine Rolle spielen könne, "wenn sie uns ernst nehmen, selbst aus militärischer Sicht", daher sei dies "das Ziel, das wir erreichen müssen".





In seiner Rede betonte Macron auch die Bedeutung des Schutzes der akademischen Unabhängigkeit und "eines kontrollierten Informationsraums, in dem Meinungen völlig frei ausgetauscht werden können, in dem Entscheidungen jedoch nicht von Algorithmen einiger weniger Personen getroffen werden."





