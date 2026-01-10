Řekněme si to na rovinu: pokud hladovkáři z Palestine Action zemřou, britská vláda ponese morální odpovědnost.
10. 1. 2026
Tři zbývající hladovkáři nebyli z ničeho odsouzeni. Přesto britští ministři s neuvěřitelnou krutostí odmítají vyslyšet jejich rozumné požadavky, píše George Monbiot
Jsou hluboko v smrtelné zóně. Tři lidé, kteří jsou vězněni na základě obvinění souvisejících s protestní skupinou Palestine Action , drží hladovku již 45, 59 a 66 dní. Čtvrtá vězeňkyně, Teuta Hoxha, ukončila svou hladovku tento týden po 58 dnech. Může trpět celoživotními zdravotními následky. Zbývající hladovkáři, Heba Muraisi, Kamran Ahmed a Lewie Chiaramello, mohou kdykoli zemřít. Deset hladovkářů z IRA a INLA, kteří zemřeli v roce 1981, přežilo mezi 46 a 73 dny. Muraisi, jejíž hladovka trvá nejdéle, podle jejích příznivců nyní bojuje o každý nádech a trpí nekontrolovatelnými svalovými křečemi – možnými příznaky neurologického poškození. Britská vláda však odmítá jednat.
Vytvořila tuto situaci. Korunní prokuratura uvádí, že maximální doba, kterou může vězeň strávit ve vazbě, je 182 dní (šest měsíců). Muraisi a Ahmed však byli zatčeni v listopadu 2024 a jejich soud se má konat nejdříve v červnu, což znamená, že budou ve vazbě 20 měsíců. Chiaramello, který byl zatčen v červenci 2025, má předběžný termín soudu v lednu 2027, což znamená 18 měsíců ve vězení bez soudu.
Nejistota vazby má často devastující dopad na duševní zdraví vězňů. Údaje vlády například ukazují, že míra sebevražd mezi vězni ve vazbě je více než dvojnásobná oproti vězňům odsouzeným. Takto extrémně dlouhá vazba je porušením spravedlnosti.
To je jeden z aspektů toho, co aktivisté nazývají „proces jako trest“, přístup, který nyní dominuje v zacházení s protestními skupinami. I když nikdy nebudete odsouzeni za trestný čin, váš život se stane peklem, pokud se odvážíte viditelně a veřejně vyjádřit nesouhlas.
Tři vězni a další osoby obviněné ze stejných trestných činů jsou drženi v „teroristických podmínkách“. To znamená, že mají povolenou pouze minimální komunikaci a návštěvy. Z „bezpečnostních důvodů“ jim byl také zakázán přístup k práci ve vězení, jsou jim odepřeny knihy, noviny, návštěvy knihovny a tělocvičny a podléhají „zákazu sdružování“. V říjnu byla Muraisi náhle převezena z věznice HMP Bronzefield, 18 mil od Londýna, kde žije její rodina, do věznice New Hall v Yorkshire, která je příliš daleko na to, aby ji mohla navštěvovat její nemocná matka. Po přesunu jí bylo řečeno, že důvodem bylo riziko styků s jiným vězněm ve stejném křídle věznice Bronzefield.
Žádný z hladovkářů však nebyl obviněn, natož odsouzen za teroristické trestné činy. Byli obviněni z běžných trestných činů, jako je vloupání, trestné poškození majetku a násilné nepokoje. Muraisi a Ahmed jsou obviněni z vloupání do továrny provozované společností Elbit Systems, největším izraelským výrobcem zbraní, a poškození zařízení, zatímco Chiaramello je obviněn z vniknutí do RAF Brize Norton během protestu, při kterém Palestine Action postříkala válečná letadla barvou. Tyto události se odehrály předtím, než byla organizace Palestine Action zakázána jako teroristická skupina, což je velmi kontroverzní rozhodnutí, které je napadeno u soudu: rozhodnutí se očekává velmi brzy. Ale nevadí, že platí presumpce neviny, nevadí, že platí presumpce proti zpětnému uplatnění zákona: protože CPS tvrdí, že existuje „teroristická souvislost“, jsou s nimi zacházeno, jako by byli odsouzeni teroristé.
26. prosince skupina zpravodajů OSN – tedy lidí, kterým v minulosti vlády naslouchaly – vyjádřila vážné znepokojení nad zacházením s těmito vězni, které podle nich zahrnovalo „hlášené zpoždění v přístupu k lékařské péči, nadměrné omezování během nemocniční léčby, odepření kontaktu s rodinnými příslušníky a právním zástupcem a nedostatek důsledného nezávislého lékařského dohledu, zejména u zadržených s vážnými již existujícími zdravotními problémy“. Měli „vážné pochybnosti“ o dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv naší vládou, „včetně povinnosti chránit život a zabránit krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení“. Jakmile však někoho označíte za teroristu, zdá se, že mu můžete udělat téměř cokoli a nic se vám nestane. Mlčení téměř všech médií k této otázce je pozoruhodné.
Vláda nese morální odpovědnost za tyto vězně. Zdá se však, že nemá v úmyslu ji uplatnit. Právníci, poslanci a lékaři opakovaně žádali ministry, aby se touto otázkou zabývali. Ti to však kategoricky odmítají s tvrzením, že by to „vytvořilo zvrácené pobídky, které by povzbudily více lidí, aby se vystavili riziku hladovky“. Pro to neexistují žádné důkazy a vzhledem k mimořádně neobvyklé povaze této akce (jedná se o největší koordinovanou a dlouhodobou hladovku vězňů od roku 1981, kdy ji uspořádala IRA) se to jeví jako velmi nepravděpodobné.
Vláda se snažila vyvolat dojem, že takové události jsou běžné – „za posledních pět let jsme zaznamenali v průměru více než 200 případů hladovek ročně“ –, takže není třeba přijímat žádná mimořádná opatření. Zdá se však, že se zde odkazuje na krátkodobé odmítání jídla jednotlivými vězni, což je zcela odlišná situace od bezprostředního rizika smrti hladem.
Více než 100 lékařských odborníků podepsalo 27. listopadu dopis ministrovi spravedlnosti Davidu Lammymu, v němž varují, že vězni čelí „zdravotní nouzi“, která „je řešena nesprávně“. Další dopis z 17. prosince podepsalo více než 800 lékařských a právních odborníků a dalších osob. Vláda na žádný z nich dosud nereagovala.
Místo toho se zdá, že se vysmívá tíživé situaci hladovkářů. Když poslanec Jeremy Corbyn se zeptal ministra spravedlnosti Jakea Richardse v parlamentu, zda se setká s jejich právními zástupci, aby se pokusil situaci vyřešit, Richards odpověděl ostře „ne“, což vyvolalo smích v sále. V prosinci předseda dolní sněmovny poznamenal, že Lammyho neochota reagovat na žádost poslanců o schůzku ohledně této otázky je „zcela nepřijatelná“. Ale neochota pokračuje.
Požadavky hladovkářů se mi zdají rozumné: propuštění na kauci; právo na spravedlivý proces (tvrdí, že vláda zadržuje klíčové dokumenty); zrušení zákazu Palestine Action; a uzavření společnosti Elbit Systems – která dodává zbraně státu zapojenému do genocidy – ve Velké Británii. Věřím, že všechny tyto věci by se měly stát tak jako tak. A samozřejmě se jedná o vyjednávací pozice. Zda bude nutné splnit všechny požadavky, aby hladovka skončila, nelze vědět, dokud se vláda nezapojí. Její odmítnutí jednat by mohlo odsoudit hladovkáře k smrti.
Nemělo by být nutné riskovat život, aby se dosáhlo spravedlivého zacházení a spravedlivých rozhodnutí. Ale když všichni u moci přestanou naslouchat, zbývá jen málo možností.
Zdroj v angličtině ZDE
