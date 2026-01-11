Protesty v USA odsuzují zabití Renee Goodové agenturou ICE a „režim, který je ochoten zabíjet vlastní občany“
11. 1. 2026
Ve Filadelfii protestující požadovali, aby ICE opustila americké komunity a Trump ukončil válečné štvaní ve Venezuele
V deštivou sobotu ve Filadelfii se konaly dvě samostatné protestní akce, každá s několika stovkami účastníků, které se vydaly z radnice k federálnímu věznici. Lišily se mírně v řešeních i ve složení davu – dopolední pochod organizovaný skupinami stojícími za protesty No Kings ovládli starší běloši, zatímco odpolední pochod, který naplánovala místní pobočka Demokratických socialistů Ameriky, vedl rasově rozmanitější dav zahalený do keffiyehů a roušek N95. Obě skupiny však měly společný cíl: aby ICE opustila americké komunity a aby Donald Trump ukončil své válečné štvaní ve Venezuele.
„Od Venezuely po Minneapolis vidíme jen režim, který se snaží udržet svou moc za každou cenu, je ochoten zabíjet své vlastní občany i cizince,“ řekla Deborah Rose Hinchey, spolupředsedkyně místní pobočky Demokratických socialistů Ameriky.
Protesty ve Filadelfii byly jen dvěma z více než tisíce plánovaných na tento víkend v návaznosti na tři střelby související s ICE, z nichž jedna byla smrtelná, v týdnu od zadržení Nicoláse Madura, prezidenta Venezuely, Trumpovou administrativou.
Mnohé z těchto akcí, jako například sobotní dopolední protest ve Filadelfii, byly naplánovány v rámci víkendové akce ICE Out for Good, kterou svolaly národní organizace, včetně Indivisible a American Civil Liberties Union, poté, co ICE ve středu zabila Renee Nicole Good v Minneapolis. Demokratičtí socialisté Ameriky také naplánovali národní den akce s cílem zastavit Trumpovu „nelegální válku“ ve Venezuele.
„Vraždí legální pozorovatele. Otevřeně přiznávají, že napadají země kvůli ropě. Nejedná se o okrajovou radikální záležitost. Jedná se o vraždy a nelegální válečné zločiny,“ řekl Rick Krajewski, zástupce Pensylvánie, který zastupuje části západní Filadelfie, poté, co promluvil k davu během odpoledního protestu.
S plánovanými akcemi ve všech 50 státech budou akce pokračovat i v neděli. Velké davy pochodovaly v sobotu v Bostonu, San Franciscu a Portlandu v Oregonu. V zasněženém Minneapolisu odhadla policie počet demonstrantů na desítky tisíc, kteří skandovali: „Fuck ICE, ICE out!“ a jméno Renee Nicole Goodové. Téhož rána se americké zástupkyně Ilhan Omarová, Kelly Morrisonová a Angie Craigová pokusily vstoupit do zařízení ICE v Minneapolisu a později obvinily agenturu z nezákonného odepření vstupu.
Od smrti Goodové se po celé zemi objevily protesty a napětí mezi úřady a protestujícími roste. Ve čtvrtek večer vozidla, o nichž se předpokládá, že je řídili agenti ICE, najela do davu protestujících v Hartfordu v Connecticutu a tři protestující byli zatčeni; hartfordská policie vyšetřuje trestní obvinění v souvislosti s touto dopravní nehodou. Téže noci bylo zatčeno šest protestujících v Portlandu, místě další střelby ICE.
Zvolení představitelé v Minnesotě, kde byly protesty obzvláště bouřlivé, v sobotu oznámili, že 30 demonstrantů bylo zatčeno za „poškození majetku“ během protestů v pátek večer. Dnes ráno v tomto městě fotograf Associated Press pozoroval dva agenty ICE s dlouhými zbraněmi, jak se přibližují k demonstrantovi, který je sledoval, a říkají mu, že je to jeho „první a poslední varování“, než nakonec odjeli. Starosta Minneapolis Jacob Frey a guvernér Tim Walz, oba demokraté, vyjádřili podporu místním orgánům činným v trestním řízení. Místní policejní odbor však vydal prohlášení na podporu ICE – což je v ostrém kontrastu s demokraty, včetně Freye, který ICE řekl, aby „vypadli“.
Ve Filadelfii policie v sobotu při žádném z pochodů nezastavila ani nezatkla nikoho. Anna, učitelka dějepisu nesoucí vlajku Filadelfské federace učitelů, přišla na ranní pochod poté, co její studenti ve třídě zmínili Goodovu vraždu. (Všichni kromě tří, kteří v sobotu hovořili s Guardianem, požádali o pseudonymy, což svědčí o úzkosti, která po Goodově vraždě sužuje demonstranty.
„Většina mých studentů jsou černoši a již zažili násilí ze strany systému a policie, a když vidí toto, uvědomují si, že existuje ještě další síla,“ řekla.
Starší žena jménem Ellen řekla, že protestuje proti ICE ve Filadelfii už 15 let, od doby, kdy se agentura zaměřila na místní taxikáře v rámci tajné operace. „Už roky a roky páchají hanebné činy proti našim přátelům a sousedům,“ řekla. „Teď vraždí Američany a zároveň obtěžují a zadržují nevinné imigranty.“
Mary a Cara, dvě ženy, které přišly společně na ranní protest ve Filadelfii, byly motivovány hrůzou z toho, co se děje s ICE od loňského návratu Trumpa do úřadu. „Jsem židovka, studuji holocaust odjakživa a takhle to funguje,“ řekla Mary. „Čím více šílených věcí se děje, tím více jsme k nim otupělí."
Několik protestujících kritizovalo současný stav ekonomiky pro Američany, zejména to, kolik amerických peněz se utrácí na prosazování imigračních zákonů oproti základním potřebám občanů. „Osobně si myslím, že dokud nebudeme mít všechny děti nakrmené a ubytované, není důvod vkládat peníze do prosazování imigračních zákonů,“ řekla Cara.
Tento názor sdílela i jedna z řečnic odpoledního protestu, Francesca, členka národního politického výboru DSA a také DSA ve Filadelfii. „Věci se hromadí. Věci se kumulují. Genocida v Gaze a pak agrese proti Venezuele, nelegální únos Madura,“ řekla. „A teď toto násilí a vlastně státní popravy prováděné ICE – myslím, že lidé toho už mají dost.“
Také poznamenali, že lidé mají potíže platit nájem, zdravotní péči a rostoucí náklady na potraviny. „Nevyjdou s penězi do konce měsíce – ale na válku jsou peníze vždycky,“ řekla Francesca.
Organizátoři věří, že tato nemožná disonance bude i nadále nutit lidi k protestům. „Myslím, že čím více americká veřejnost uvidí, co přesně tato totalitní diktatura a režim dělají, tím více budeme vidět dny jako dnes nebo včera, kdy jsou tisíce a tisíce lidí na ulicích, v lijáku,“ řekl Hinchey.
