Jsem vidět, tedy jsem
10. 1. 2026 / Jan Molič
Proč právě Turek?
Protože obal prodává. V očích mnohých voličů je to Arnold Schwarzenegger. (Nebo si představte, že je Filip Turek připlešlý padesátník s panděrem – zavadila by o něj média vůbec?)
Bohužel, současnost už není o odpovědnosti ani o odbornosti. K vysoké funkci se nedostanete proto, že byste předchozích dvacet let něco dělali v komunálu nebo měli pro výkon znalosti. Dostanete se k ní pouze proto, že Jste.
Už jen tak málo stačí některým voličům k vidině světlých zítřků. Stačí jim, že Filip Turek prostě Je. Pouhá existence předurčuje tuto významnou osobnost pro ještě významnější role, třeba Ministra čehokoli nebo vlastně – vždyť ani na tom už dneska nezáleží. Odpovědnost řady voličů je také nulová.
Naštěstí nejde o většinu voličů. Přesto jsem viděl anketu, kde si Turka ve vládě přálo 25% lidí. Fakt jen proto, že Je?
Přesně tihle voliči co čtyři roky uvěří ve svůj zdravý selský rozum, který jim říká, že tentokrát už to vyjde. Bude líp. Pořád dokola, každé čtyři roky opět zjišťují, že jejich Terminátor, do něhož vkládali toliko nadějí, si opět jen šel nahrabat nějaké bitcoiny.
Logika selského rozumu funguje taky pořád stejně. V devadesátkách lidi podobně uchvátila image Turkova mentora, Václava Klause:
„Já houby rozumím ekonomice, ale on dobře vypadá, poslouchá jazz a hraje tenis.“
A hned byl pan profesor Profesorem. (Jak k titulu přišel, no víte, kamarádi.) Ale hezky vystupoval, navíc se uměl vždy sofistikovaně vyjádřit k čemukoli, od globálního oteplování přes teplé průvody až po teplou vodu. Zejména ty teplé průvody pana “kikinu” rozohňovaly. (Korunu všemu pak nasadil hradní protokolář Forejt, jenž byl přistižen fetujíce s mládenci, za což byl vyhozen a jako trest mu bylo uloženo, stát se velvyslancem ve Vatikánu. Tohle člověk nevymyslí, zato partička okolo Klause to vymyslela. Drží spolu. A je to pořád stejný xindl. Ano, xindl. Znám totiž kluka, kterého si pan X platil a strkal mu své tradiční hodnoty do otvorů. Ano, tradiční rodina, jistě pane profesore.)
Nablýskaná faleš v kravatách, ověnčená tituly a s kamarády v církevních hábitech. Šaty dělaj člověka. Text pokračuje: lháři ve fraku každý věří. Nebo ta lidovka z perexu taky pokračuje: On jede na pole, má hodinky dvoje.
Jako by to nebyla pravda odvěká!
Politik nebo gauner v obleku?
Lidé nad sebou nechtějí mít politiky, kteří odklánějí veřejné finance, kteří sami pobírají dotace na své sjezdovky nebo jedou ve skrytých šméčkách (dále jen "svině") – a proto si je vždycky zvolí. Chtějí tyhle typy. V jejich každodenní poníženosti jim zřejmě tihle páni velkomožní imponují, protože si, na rozdíl od nich, dělají co chtějí. Začíná to ovšem tolerancí určitého druhu chování. Svinského chování.
Třeba Turkovy řeči o tom, kterak půjčuje mobil lidem v hospodě. Za takovou výmluvu by žák střední školy dostal ředitelskou. Ale pan Turek? I vám ho půjčí.
Nebo ta jeho moštárna. Bude prý mezi dvěma Jaguáry lisovat jablka
A kde je potom rozdíl mezi politiky, kteří odklánějí dotace, hrabou pro sebe bitcoiny, a mezi politiky, kteří si stavějí moštárny?
Jenže Turek není sám:
Ski areál Osvětimany. Víte, to je sjezdovka pro děti, hendikepované.
Janoušek po úrazu hlavy. Na lyžích nejel, na kole nejel, na plovárně nebyl. Nemůže, víte, zranění.
Ševčík. Dal si jen majáček na střechu. Musel. Neodkladné rodinné záležitosti. Alergologie. Nevolnost.
Zeman. Nic nepil, pavouky neviděl. Já rád játra, ty rád játra.
Za tohle vykrucování se je voliči ještě zvolí! Možná je v tom závist, možná chybně čtou ta jejich šméčka jako boj proti zlému systému. Jsou to hrdinové, kteří ten stát zase podojili. Neuvědomují si ale, že s těmito hrdiny nejsou na stejné palubě.
Další indicie: Nábojnice položená na autě. (Víte, vypadla mu z kapsy. Nebo to bylo z legrace? Teď si nemůžu vzpomenout, mám taky vyhřezlou ploténku.)
Za Turkovou nenávštěvou prezidenta by šlo zase spatřit podobný vzorec chování, jako když Babiš nedorazil do předvolební superdebaty. Nebo jako když Trump většinu času protancoval před publikem namísto toho, aby tam něco říkal. Cílem bylo, naplnit titulky novin.
Půjde k Pavlovi? Nepůjde k Pavlovi? Žaluje Pavla? Nežaluje Pavla? (AI vygeneruje tisíc dalších variací) Hlavní je, že Turek je součástí memů a vtipů, že se o něm mluví, čili že se hrnce prodávají.
Nejspíš se s ním počítá do budoucna. V jeho domovské stáji, v politické neziskovce “Institut Václava Klause”, asi dobře vědí, že v konkurenci sviní obstojí jen – ještě větší svině. Za několik let ty jeho hajlující kauzy vyčpí a ten, kdo se v nich bude nadále nimrat, bude otravný ještě víc než Čapí hnízdo.
Všimněte si ještě jedné zvláštnosti. Zatímco Turek plní média, o dalších dvou motoristických ministrech není vidu ani slechu. Leda pokud si pustíte J.A.R., uslyšíte ministra kultury Oto Klempíře rapovat. (Vůbec se Klempovi divím, že do takhle bizarního projektu šel, se svými zkušenostmi s politickým PR – leda že by to byl právě on, kdo vyrobil PR Motoristů? Kdo vyrobil značku Filip Turek?)
Jedno je jisté. Motoristé v sobě jako projekt již odjíždějí na vrakoviště dějin. O žádný motorismus nikdy nešlo. A Turek? To je Václav Klaus reloaded. Bude tady ještě sto dalších let, jako by ta první verze nestačila.
A co vy? Nezajezdili byste si třeba v CHKO Soutok v Jaguáru? (jen tak, z legrace?)
