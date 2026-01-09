Diktatura a příznak ztráty kontroly
9. 1. 2026 / Bohumil Kartous
Nejstrašidelnější na tom všem, vedle samotného bezdůvodného, brutálního zabití neozbrojené, bezúhonné matky tří dětí americkou imigrační policií, je zrůdnost reakce amerického prezidenta, viceprezidenta a ministryně vnitra.
Navzdory existenci nezpochybnitelného důkazu o tom, že Renee Nicole Goodová agenty ICE neohrožovala, navzdory tomu, že neexistuje žádný další důvod, proč by měla imigrační policie střílet neozbrojené ženě z bezprostřední blízkosti opakovaně na hlavu, Trump, Vance i Noemová zcela záměrně lžou, označují oběť policejního násilí za teroristku, lžou o tom, že na policisty najížděla autem a posledním vystoupením se Vance snaží obvinit média, která pouze popisují samotnou skutečnost, z šíření levicové propagandy (za pomoci vlastních propagandistických nástrojů).
Diktatury chtějí vždy potlačovat skutečnost ve svůj vlastní prospěch, zamlčováním, manipulacemi, propagandou. Strašidelné ale je, že současná americká administrativa tak činí navzdory prokazatelné skutečnosti, se kterou se každý mohl seznámit ve svém mobilu. Toto je skutečný důkaz, že minimálně někteří lidé, včetně Trumpovy administrativy, skutečně věří v post-fakticitu světa a jsou odhodláni ji stvrzovat tím nejvíce primitivně flagrantním způsobem.
A nejen to. Stejně jako kterákoliv jiná autoritářská struktura, i současná americká administrativa se snaží zastrašovat všechny, kteří prostě jen poukazují na skutečnost samou, prostě jen ukazují “toto se děje”. Vance, loutka v rukou americké technofašistické oligarchie, která blouzní sama o sobě jako o nových bytostech, bytostech budoucího prolnutí technologie a těla, zneužil oběti policejní brutality k tomu, aby ohřál propagandistickou konspiraci o “radikální levici”, která se údajně snaží vyvolávat násilí vůči hrdinům v policejních uniformách. Včetně médií, která si dovolí ukázat skutečnost a říct “podívejte, toto se děje.”
Takhle se chová diktatura. Současná administrativa USA je nebezpečná vlastnímu národu, stejně jako ostatním, jak ukazuje invaze do suverénního státu a přivlastnění si jeho nerostného bohatství nebo vyhrožování spojencům a okázalá příprava krádeže cizího území.
Doufejme, že bezdůvodné brutální násilí na vlastním obyvatelstvu a snaha popírat skutečnost tak blatantním způsobem, jakým to předvádí Trump, Noemová a Vance, jsou příznakem ztráty kontroly. USA nejsou společnost vnitřně přemožená diktaturou. Zatím. Tohle může být jeden z posledních aktů otevřeného zla, který v důsledku zapříčiní jeho vlastní porážku.
Přejme si to a dávejme to hlasitě najevo. Jde o budoucnost celého demokratického světa.
Slova diktátora Trumpa: nepotřebuju žádné mezinárodní právo, jediným limitem je moje vlastní morálka (čti moje vlastní rozmary): https://www.theguardian.com/.../morality-military-might...
