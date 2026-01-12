Izrael připravuje novou operaci v Pásmu Gazy
Izraelský úředník a arabský diplomat to sdělili listu The Times of Israel. Informace o přípravě operace se objevily na pozadí nedávného prohlášení IDF o úmrtí tří obyvatel Gazy v důsledku izraelských útoků. Podle armády se přiblížili k jednotkám rozmístěným podél tzv. "Žluté linie" – linie příměří, kterou podle plánu lze přesunout na západ, blíže k pobřeží.
Současně arabský diplomat poznamenal, že operace pravděpodobně nebude možná bez podpory USA. Washington však podle něj nadále usiluje o přenesení říjnového příměří do druhé fáze, která zahrnuje odzbrojení Hamásu.
Diplomat dodal, že ačkoliv izraelský premiér Benjamin Netanjahu během setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem souhlasil se spoluprací na prodloužení příměří, nevěří v možnost dosáhnout odzbrojení Hamásu. Proto podle zdroje šéf vlády nařídil IDF připravit bojový plán.
Mezitím Hamás odmítá zcela odzbrojit a soustředí se na obnovu svých vojenských schopností.
Zdroj v angličtině: ZDE
