Renee Nicole Goodová řekla agentovi ICE „Nejsem na tebe naštvaná“, než ji agent zastřelil
9. 1. 2026
Klip, který jako první zveřejnil stranický server Alpha News, ukazuje pohled agenta ICE v okamžiku, kdy Goodová byla zastřelena
Renee Good tells ICE, "That's fine dude, I'm not mad at you"— Farrukh (@implausibleblog) January 9, 2026
Then ICE agent shoots her and says "f*cking b*tch"
America, how can you be ok with this? pic.twitter.com/d1WHutl8yB
Renee Nicole Good klidně řekla, že je vše „v pořádku“ a „nejsem na tebe naštvaná“, několik vteřin předtím, než ji agent Imigrační a celní policie (ICE) ve službě zastřelil v Minneapolis, když odjížděla, jak ukazuje video z mobilního telefonu, které v pátek zveřejnil Bílý dům Donalda Trumpa.
Partizánská mediální agentura Alpha News jako první zveřejnila video na X, 47sekundový klip, který ukazuje pohled agenta ICE – a zachycuje hlas muže, který Goodovou nazývá „zasranou děvkou“ poté, co byla smrtelně zraněna. Video poté sdílel oficiální účet Bílého domu Rapid Response X a také JD Vance, přičemž viceprezident v části svého příspěvku souhlasil s názorem, že Goodová smrt byla „tragédií“, ale obvinil média z nečestného pokrytí okolností jejího zabití.
Na záznamu je vidět, jak se k Goodové přibližují agenti ICE, zatímco ona sedí na sedadle řidiče v kaštanově hnědém voze Honda Pilot, který zastavil na silnici, zatímco houká siréna.
„To je v pořádku, kámo,“ slyšíme Goodovou říkat přes otevřené okénko řidiče, zatímco agent natáčející video prochází před jejím vozem, kolem otevřeného okénka a k zadní poznávací značce. Pokračuje a zdá se, že říká: „Nejsem na tebe naštvaná.“
Na boku auta se pak objeví odraz maskované agentky a je slyšet hlas jiné osoby, která říká: „Hej, ukaž se, chlapáku.“ Tou osobou je zřejmě manželka Goodové Rebecca Good, která pak drží svůj mobilní telefon a říká: „Neměníme si poznávací značky každé ráno, abyste věděl. Až si s námi později přijdete promluvit, bude to stejná značka.“
Tato osoba pak zmíní, že je občankou USA, a dodá: „Chceš na nás útočit? Chceš na nás útočit? Říkám ti, jdi si dát oběd, chlapáku. Do toho.“ Poté se otočí, aby nastoupila na místo spolujezdce v autě Goodové, když se k řidičově straně SUV přiblíží další maskovaný policista a řekne: „Vystup z auta. Vystup z auta. Vylezte z toho zasranýho auta. Vylezte z auta.“
Agent, který natáčí video, znovu přejde před auto Goodové z místa spolujezdce na stranu řidiče. Goodová krátce zacouvá a jede dopředu, zatímco se otáčí doprava. Telefon agenta pak náhle míří k nebi a je slyšet, jak říká: „Whoa!“
Tento moment videa odpovídá jiným videím, která kolují po internetu a na kterých je vidět, jak agent lehce zavadí o auto, které se pohybuje tak pomalu, že agent snadno udrží rovnováhu.
Poté zazní výstřely, aniž by agent odložil telefon. Ozve se hlas: „Zasraná děvka“, když se na chvíli objeví auto Goodové, které odjíždí. Poté je slyšet hlasitá rána.
Agent ICE, který zabil Goodovou, americkou matku tří dětí, byl identifikován jako Jonathan E. Ross. Ross, desetiletý veterán speciálního zásahového týmu ICE pro vymáhání práva a vyhošťování, se ve středu účastnil razie proti imigrantům v Minneapolis, když zastřelil Goodovou. V červnu byl Ross vlečen vozidlem, když se účastnil zatýkání nelegálního imigranta s otevřeným zatykačem ICE a odsouzeným za sexuální napadení své 16leté nevlastní dcery v roce 2022.
Mnoho významných orgánů činných v trestním řízení v USA zakazuje policistům střílet na auta, která se k nim blíží, pokud řidiči nepoužívají jinou formu násilí, například míření zbraní na ně.
Vance přesto v pátek na X tvrdil, že video Alpha News z pohledu Rosse prokázalo, že „jeho život byl ohrožen a střílel v sebeobraně“.
„Pokud chcete říci, že smrt této ženy je tragédií a že bychom se za ni jako křesťané a Američané měli modlit, pak s vámi souhlasím,“ napsal Vance v souvisejícím příspěvku na X poté, co se dříve připojil k dalším představitelům Trumpovy administrativy a bez důkazů se snažil vykreslit Goodovou jako osobu zapojenou do „domácího terorismu“. „Ale... má tento policista rodinu? Ano. Byl před pouhými šesti měsíci vážně zraněn vozidlem? Ano. Měl důvod se bát o svůj život? Ano. Má právo na bezpečnost při výkonu své práce? Ano.“
Úředníci a obyvatelé Minnesoty reagovali na tvrzení Trumpovy administrativy o zabití Goodové ostrou kritikou. Zejména starosta Minneapolis Jacob Frey vyzval ICE, aby „vypadli“ z města, kde před pěti lety policista zavraždil George Floyda před zraky kamery mobilního telefonu, což vyvolalo celosvětové protesty.
Protesty v blízkosti místa smrti Goodové přilákaly tisíce lidí, zatímco někteří demokratičtí kongresmani pohrozili, že pozastaví financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti, pod které ICE spadá.
Alpha News zveřejnila páteční video z pohledu Rosse poté, co reportérka Liz Collins byla ve čtvrtek hostem pořadu Jesse Waters Primetime, jehož moderátor je horlivým příznivcem Trumpa.
Rebecca Goodová mezitím zveřejnila prohlášení, ve kterém uvedla: „Ve středu 7. ledna jsme se zastavili, abychom podpořili naše sousedy. Měli jsme píšťalky. Oni měli zbraně. Vychovávali jsme našeho syna v přesvědčení, že bez ohledu na to, odkud pocházíte nebo jak vypadáte, všichni si zasloužíme soucit a laskavost. Renee žila podle tohoto přesvědčení každý den. Je čistá láska. Je čistá radost. Je čisté slunce.
Renee byla křesťanka, která věděla, že všechna náboženství učí stejnou základní pravdu: jsme tu, abychom se milovali, starali se o sebe navzájem a chránili se a udržovali v bezpečí.“
Zdroj v angličtině ZDE
