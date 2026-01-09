Dvě další osoby postřeleny ICE v USA
9. 1. 2026
čas čtení 5 minut
Starosta vyzývá ICE k pozastavení operací, zástupce uvádí, že oběti jsou naživu, ale rozsah zranění není znám
Američtí federální agenti postřelili dvě osoby před nemocnicí v Portlandu v Oregonu, den poté, co agent ICE zastřelil ženu v Minneapolis.
Portlandská policie (PPB) ve svém prohlášení ve čtvrtek odpoledne uvedla, že dvě osoby byly hospitalizovány po střelbě, do které byli zapojeni federální agenti, a dodala, že stav postřelených není znám.
Policie nejprve reagovala na hlášení o střelbě před areálem adventistické nemocnice ve východním Portlandu, uvedlo policejní oddělení, než se dozvědělo, „že muž, který byl postřelen, volal a žádal o pomoc“ asi 5 km daleko.
„Policisté reagovali a našli muže a ženu se zjevnými střelnými zraněními. Policisté jim nasadili škrtidlo a přivolali záchrannou službu. Pacienti byli převezeni do nemocnice,“ uvedla policie.
„Policisté zjistili, že oba lidé byli zraněni při střelbě, do které byli zapojeni federální agenti.“
Úřady nepotvrdily stav zraněných, ale policejní zdroje sdělily deníku Oregonian, že jeden byl postřelen do nohy a druhý do hrudníku.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová v prohlášení uvedla, že agenti americké pohraniční stráže zastavili vozidlo, aby prohledali muže, kterého podezřívali z toho, že je nelegálním přistěhovalcem spojeným s venezuelským gangem. Podle agentů zahájili palbu, když se řidič vozidla pokusil je přejet, uvádí se v prohlášení. „Z obavy o svůj život a bezpečnost agent vystřelil obranný výstřel. Řidič odjel s pasažérem a uprchl z místa činu,“ uvedla McLaughlinová.
Starosta Portlandu Keith Wilson na tiskové konferenci řekl: „Víme, k čemu podle federální vlády zde došlo. Byla doba, kdy jsme jim mohli věřit. Ta doba je ale dávno pryč.“
Bob Day, policejní náčelník v Portlandu, řekl: „Jedná se o federální vyšetřování. Vede ho FBI.“
Střelba, ke které došlo jen den poté, co federální imigrační úředník zastřelil 37letou Renee Nicole Good, vyvolala ostrou kritiku a vzbudila obavy z rostoucího napětí ve městě, které bylo rozbouřeno protesty proti imigračnímu zákonu na konci loňského roku.
Maxine Dexter, demokratická zástupkyně okresu, kde se střelba odehrála, která je také lékařkou, řekla, že oba zranění „jsou naživu, ale neznáme rozsah jejich zranění“.
Vyzvala také americkou imigrační a celní službu (ICE) k opuštění města.
„ICE nedělá nic jiného, než že vnáší do našich komunit teror, chaos a krutost,“ řekla Dexter.
„Trumpova imigrační mašinérie používá násilí k ovládání našich komunit – přímo podle autoritářského scénáře. ICE musí okamžitě ukončit všechny aktivní operace v Portlandu.“
Dexterová také požadovala vyšetřování místní policií. „Musíme umožnit našim místním orgánům činným v trestním řízení, aby vykonávaly svou práci,“ řekla. „Musí proběhnout komplexní vyšetřování bez Trumpova zasahování.“
Starosta Wilson se připojil k výzvě Dexterové k pozastavení imigračních opatření ve městě. Řekl: „Nemůžeme nečinně přihlížet, jak se rozpadají ústavní záruky a roste počet obětí. Portland není ‚výcvikovým táborem‘ pro militarizované agenty a ‚plná síla‘, kterou vyhrožuje administrativa, má smrtelné následky. Jako starosta vyzývám ICE, aby ukončila všechny operace v Portlandu, dokud nebude dokončeno úplné vyšetřování.“
Kayse Jama, senátor státu Oregon, který žije v sousedství, kde došlo ke střelbě, na večerní tiskové konferenci řekl, že „vstřícné“ město, do kterého před desítkami let přišel jako uprchlík ze Somálska, nepotřebuje agresivní federální imigrační kontrolu. Federálním agentům řekl: „Toto je Oregon. Nepotřebujeme vás, nejste tu vítáni a musíte se sakra dostat pryč z naší komunity.“
Zakir Khan, obhájce občanských práv z Portlandu, vyzval nemocnici, která je součástí Oregon Health and Science University, aby „co nejdříve“ zveřejnila veškeré záznamy z bezpečnostních kamer, které má k dispozici.
Muž, který byl v budově nemocnice, řekl deníku Oregonian, že viděl federální policisty sledovat dodávku Toyota na parkoviště kancelářské budovy a snažit se ji zahnat do kouta. Jeden policista bušil na okno, řekl. Řidič pak několikrát couval a popojížděl dopředu, přičemž narazil do auta za sebou, než se otočil a odjel.
V loňském roce se v Portlandu odehrály měsíce protestů zaměřených na zařízení ICE v centru města. Donald Trump se v reakci na to pokusil nasadit do města členy národní gardy, ale nasazení bylo zablokováno soudy.
Jeff Merkley, jeden ze dvou demokratických senátorů za Oregon, vyzval protestující, aby vzhledem ke střelbě zachovali klid. „Trump chce vyvolat nepokoje,“ uvedl v příspěvku na X. „Nenechte se provokovat.“
Šéf portlandské policie se k těmto výzvám připojil: „Chápeme zvýšené emoce a napětí, které mnozí po střelbě v Minneapolis pociťují, ale žádám komunitu, aby zachovala klid, zatímco se snažíme zjistit více informací.“
Banner v horní části webových stránek portlandské městské správy radil obyvatelům: „Reagujte klidně a s rozvahou.“
Brzy večer se před radnicí v centru Portlandu shromáždilo asi sto demonstrantů, kteří skandovali: „Zrušte ICE!“ Menší počet demonstrantů se také vrátil k budově ICE v jižním Portlandu, mnozí z nich oblečeni v kostýmech zvířat, které v posledních měsících pomáhaly zmírňovat napětí.
Napětí je již vysoké v několika velkých městech USA po střelbě na Goodovou v Minneapolis.
Zdroj v angličtině ZDE
205
Diskuse