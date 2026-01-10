Česká televize vysílá neuvěřitelné, obscénní, fašistické svinstvo

10. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

Prezentuje oficiální Trumpovu vraždu nevinné matky tří dětí naprosto nepřijatelným způsobem. 

Zdenek Jehlicka



ČT24 je hnůj a patří zrušit.
Tohle už se nedá léčit..

