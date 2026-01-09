Jak moc je ICE podobná gestapu?
9. 1. 2026 / Fabiano Golgo
Renee Nicole Good byla v Minneapolis zastřelena agentem ICE. Byla neozbrojená. Nedopouštěla se násilného trestného činu. Nepředstavovala bezprostřední hrozbu. To vše je patrné z videa – neúprosného svědka, který autoritářské systémy vždy zapomínají umlčet včas. A přesto se během několika hodin rozběhla mašinérie státní lži. Zpětně z ní byla udělána „domácí teroristka“, „agitátorka“, nebezpečí dodatečně vymyšlené k očištění samotného aktu zabití. Nejde o neschopnost. Jde o doktrínu.
Autoritářská moc vždy začíná přepisováním reality. Mrtvé tělo je nepohodlné; narativ je nezbytný. V každé seriózní studii tyranií 20. století se tento vzorec vrací s deprimující pravidelností. Nejdřív násilí, potom ospravedlnění, odpovědnost nikdy. Nacistický stát tuto logiku dovedl k dokonalosti, ale nevynalezl ji. Pouze ukázal, jak účinná je, když se spojí s byrokracií, uniformami a posvátným jazykem zákona.
ICE dnes funguje v rámci téže morální architektury. Vlastní pravidla agentury vyžadují deeskalaci. Judikatura Nejvyššího soudu zakazuje použití smrtící síly proti prchajícím osobám, pokud neexistuje bezprostřední ohrožení. Nic z toho nehraje roli ve chvíli, kdy se moc rozhodne, že rychlost a spektákl jsou důležitější než zákonnost. To, co zůstane, není vymáhání práva, ale zastrašování – vědomé pěstování strachu jako státní politiky.
Nikde to není patrnější než u imigračních soudů, které se čím dál více podobají procesním místům činu. Případy jsou ústně ukončovány v rozporu se základními pravidly. Lhůty na právní reakci jsou ignorovány. Lidé, kteří dodržují zákon tím, že se dostaví k soudu, jsou na místě zatýkáni a vyhošťováni v režimu zrychlené deportace. To není pozastavení spravedlnosti; je to její zvrácení. Soudy nyní existují ne proto, aby soudily, ale aby lákaly do pasti. Kafka by tuto strukturu okamžitě poznal.
Obránci budou tvrdit, že jde o hranice, suverenitu, pořádek. Vždy to tvrdí. Historie ukazuje, že takové argumenty nejsou vysvětlením, ale alibi. Ve Výmarském Německu byly mimořádné dekrety prodávány jako dočasná nutnost. V apartheidní Jižní Africe byly diskriminační zákony ospravedlňovány administrativní efektivitou. V obou případech právo přežívalo ve formě, zatímco zemřelo v podstatě. Zákon nezmizel; byl zneužit jako zbraň.
A zde je klíčový detail, který by apologeti nejraději přehlédli: Renee Good byla americká občanka. Stejně jako George Floyd. Jakmile se stát naučí považovat některé životy za postradatelné, americký pas přestává být ochranou. Autoritářské systémy nerespektují hranice; testují je. Co začíná u imigrantů, končí u kohokoli nepohodlného, vystrašeného nebo prostě smolaře, který se ve špatný den střetne se špatnou uniformou.
Říkají, že to činí Ameriku bezpečnější. To je nejstarší lež v autoritářské příručce. Strach nevytváří bezpečí; vytváří poslušnost, což není totéž a nikdy dlouho nevydrží. Státy, které vládnou zastrašováním, se zevnitř vyprázdní a nahradí legitimitu silou a důvěru hrozbou. Výsledkem není síla, ale rozklad.
Spojené státy zatím nejsou diktaturou. Právě o to jde. Ani Německo jí nebylo v době, kdy jeho instituce ještě fungovaly, soudy zasedaly a lídři hovořili jazykem nutnosti, nikoli osudu. Demokracie nepadají jediným gestem; erodují skrze návyky omlouvání a rituály popírání.
To, co sledujeme, není nouze, ale volba: dovolit ozbrojené byrokracii fungovat bez skutečných omezení, proměnit soudy v dopravníky trestu a přijmout státní násilí, pokud míří na „správné“ lidi.
Diskuse