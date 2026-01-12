JAR obhajuje námořní cvičení s Íránem a Ruskem jako "nezbytné"
12. 1. 2026
Týdenní cvičení 'Will for Peace 2026' přišlo jen několik dní poté, co Spojené státy zabavily ropný tanker pod ruskou vlajkou v severním Atlantiku s tím, že přepravoval ropu směřující z Venezuely, Ruska a Íránu, což porušuje západní sankce.
Obsazení následovalo po americkém nájezdu, který svrhl moskevského spojence Nicolase Madura v Caracasu.
Cvičení – vedené Čínou – je víc než jen vojenským cvičením a prohlášením o záměru mezi skupinou BRICS vznikajících zemí, řekl kapitán Nndwakhulu Thomas Thamaha, velitel společné úkolové skupiny Jihoafrické republiky, při zahajovacím ceremoniálu.
"Je to ukázka naší společné odhodlanosti spolupracovat," řekl.
Skupina BRICS původně složená z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky se rozšířila o Egypt, Etiopii, Írán, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a v poslední době i Indonésii.
Čína a Írán nasadily torpédoborce, zatímco Rusko a Spojené arabské emiráty vyslaly korvety. Hostitelská Jižní Afrika vyslala fregatu.
Indonésie, Etiopie a Brazílie se připojily jako pozorovatelé.
"V stále složitějším námořním prostředí není taková spolupráce možností, je nezbytná," řekl Thamaha.
Cvičení mělo "zajistit bezpečnost lodních tras a námořních ekonomických aktivit," uvedl.
Cvičení dříve známé jako Mosi bylo původně plánováno na loňský listopad, ale bylo odloženo kvůli kolizi se summitem G20 v Johannesburgu, který bojkotovaly Spojené státy.
Washington obvinil Jihoafrickou republiku a blok BRICS z protiamerické politiky a varoval členy, že by mohli čelit dalším 10 % celnímu omezení nad stávající cla již uplatňovaná po celém světě.
Jihoafrická republika byla také kritizována USA za úzké vazby s Ruskem a řadu dalších politik, včetně rozhodnutí podat u Mezinárodního soudního dvora případ genocidy proti spojenci Washingtonu, Izraeli, kvůli válce v Gaze.
Jihoafrická republika čelila kritice za pořádání námořního cvičení s Ruskem a Čínou v roce 2023, které se shodovalo s prvním výročím invaze Moskvy na Ukrajinu.
Tyto tři země poprvé provedly společná námořní cvičení v roce 2019.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse