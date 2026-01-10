Když byly Spojené státy supervelmocí za Reagana, Grónsko neměly, tak o co Trumpovi vlastně jde…
10. 1. 2026 / Boris Cvek
Měly Spojené státy v době Reagana, kdy čelily Sovětskému svazu, Grónsko? Chtěly ho? Ne, stačilo jim přece, že ho má věrný a blízký spojenec v obraně demokracie, totiž Dánsko. Domluvil by se Trump s Gorbačovem? Co by si o něm Gorbačov asi myslel? Že je to nejodpornější spodina kapitalismu?
Proč se prezident Trump nechce vrátit k Reaganovi, tedy k tomu, aby podporoval západní Evropu, demokracii a čelil Rusku, které chce demokracii zničit, a proto vede válku v Evropě? Poučoval by Reagan dnes západní Evropu, že v ní není svoboda slova, že ji čeká jen rozklad a že jediná záchrana může přijít od krajní pravice?
Proto chce Trump Grónsko, protože chce zničit NATO, zničit demokracii v Evropě i USA a dělit si svět Ruskem a Čínou. Nejen že nechce být spojencem Dánska a podílet se s ním a dalšími spojenci ze západní Evropy na rozkvětu a šíření demokracie, chce naopak demokracii zničit.
To dnes znamená to „znovu velkou“. Prostě zničit demokracii a nastolit vládu mafie, dělit si svět, ropu, suroviny, být bohatý a mocný zločinec jako Putin.
