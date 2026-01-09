Russland: Die Staatsduma schlägt vor, Europa mit der Oreshnik-Rakete zu treffen und amerikanische Schiffe zu versenken

9. 1. 2026

Das russische Militär sollte beginnen, amerikanische Schiffe zu versenken und Europa mit Oreshnik-Raketen anzugreifen, als Reaktion auf die Beschlagnahmung eines russischen Tankers im Atlantik durch das US-Militär, sagen Abgeordnete der Staatsduma.

Die Aktionen der Vereinigten Staaten gegen den Tanker sind gewöhnliche Piraterie und im Wesentlichen ein Versuch auf russisches Territorium, sagte Alexei Schurawlyow, stellvertretender Vorsitzender des Duma-Verteidigungskomitees.

"Mit Torpedos anzugreifen, ein paar amerikanische Küstenwachen zu versenken – sie patrouillieren normalerweise die Küste mehrere tausend Kilometer entfernt – denke ich, dass die Vereinigten Staaten, die nach der Spezialoperation in Venezuela in einer Art Euphorie der Straflosigkeit leben, nun mit einem solchen Klick auf die Nase gestoppt werden können", schlug Schulawlyow vor.





Duma-Abgeordneter Andrei Gurulyov sagte, die Operation gegen den Tanker Mariner sei Teil der westlichen Vorbereitungen für einen großen Krieg. Seiner Meinung nach muss Russland proaktiv sein und die "feindliche Logistik" mit allen Mitteln zerstören, bis hin zu Oreshnik.





"Was hindert uns daran, zum Beispiel Rheinmetall anzugreifen, die Munition für die Ukraine produziert? Nichts steht im Weg", sagte Gurulyov. "Und hier endet die Munition. Wir brauchen den politischen Willen, alle Kanäle abzuschneiden."





Der Tanker Mariner, der Venezuela verließ und auf See seine Flagge auf die Russlands änderte, wurde von US-Küstenwachtruppen mit maritimer Unterstützung zwischen Großbritannien und Island abgefangen, trotz Moskaus Bitte über diplomatische Kanäle, die Verfolgung des Schiffes einzustellen.





Der Tanker, der nach Murmansk unterwegs war, wurde wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen aufgrund eines von einem US-Bundesgericht ausgestellten Durchsuchungsbefehls festgenommen, teilte das US European Command (EUCOM) mit. Laut Reuters schickte Russland ein U-Boot und Kriegsschiffe zur Eskorte, verhinderte jedoch nicht die Festnahme eines Tankers, der unter falscher Flagge von Venezuela ausfuhr (angeblich in Guyana registriert).





Die Besatzung des Schiffes, darunter russische Staatsbürger, wird vor Gericht gestellt, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Levitt.





