„Osudový okamžik“ pro Dánsko uprostřed Trumpových hrozeb převzít Grónsko
12. 1. 2026
Dánská premiérka říká, že země stojí na křižovatce, a obviňuje USA, že se odvrátily od NATO
Mette Frederiksenová prohlásila, že Dánsko se nachází v „osudovém okamžiku“ uprostřed Trumpových hrozeb že pořevezme Grónsko, a obvinila USA z možného otočení se zády k NATO.
V neděli během debaty lídrů politických stran na politickém shromáždění dánská premiérka prohlásila, že její země se nachází „na křižovatce“.
Její komentář přišel před klíčovým týdnem ve stále napjatějších vztazích mezi Dánskem, Grónskem a USA, během kterého se dánský a grónský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen a Vivian Motzfeldt setkají s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
„Stojíme na křižovatce a je to osudový okamžik,“ řekla Frederiksenová. „V sázce je více, než je na první pohled vidět, protože pokud Američané skutečně otočí zády k západní alianci, pokud se otočí zády k naší spolupráci v rámci NATO tím, že budou vyhrožovat spojenci, což jsme dosud nezažili, pak se vše zastaví.“
V pátek Trump řekl, že USA podniknou kroky ohledně Grónska, „ať se jim to líbí, nebo ne“. Řekl: „S Grónskem něco uděláme, buď příjemným způsobem, nebo tím obtížnějším.“ Jeho administrativa opakovaně odmítla vyloučit použití vojenské síly – navzdory tomu, že Dánsko a Grónsko jsou spojenci NATO.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen spolu s lídry čtyř dalších politických stran v zemi reagovali vydáním společného prohlášení, v němž uvedli: „Nechceme být Američany, nechceme být Dány, chceme být Gróňany. O budoucnosti Grónska musí rozhodovat Gróňané.“
Na domácí politické debatě v Nyborgu Frederiksenová řekla, že ačkoli se od té doby s Trumpem setkala, o Grónsku s ním od telefonického rozhovoru před rokem nemluvila. Dánsko podle jejích slov „dělá vše, co je v jeho silách, aby prosadilo svůj postoj v americké realitě“, ale v otázce Grónska musí „zůstat pevné“.
Řekla: „V naší době bude mnoho překážek, kdy si můžete vybrat pouze mezi tím, co je správné a co je špatné, a toto je jedna z nich.“
Současnou situaci mezi dlouholetými spojenci popsala jako „konflikt o Grónsko“ a řekla: „Získali jsme masivní podporu od zemí NATO.“
Mezitím se na národní konferenci o obraně a obyvatelstvu v Sälenu na severozápadě Švédska švédský premiér Ulf Kristersson vyslovil na podporu sousedního Dánska.
USA by podle něj měly Dánsku poděkovat za jeho dlouholetou loajalitu, místo aby proti Dánsku a Grónsku vydávaly „výhrůžná prohlášení“.
Zároveň odsoudil útok USA na Venezuelu s tím, že porušuje mezinárodní právo a „hrozí, že povzbudí další země k podobným krokům“.
Švédsko v neděli oznámilo, že investuje přibližně 15 miliard švédských korun do kapacit územní protivzdušné obrany.
„Svět, jaký známe, je i nadále otřesen,“ řekl Kristersson. „Berte to vážně, ale nepanikařte. Neměli bychom se bát, ale měli bychom být připraveni.“
Zdroj v angličtině ZDE
