Sílící represe ve východní Africe: "Jsou to temné časy, ale vyhrajeme"
12. 1. 2026
TAZ: V posledních letech byly protesty generace Z násilně potlačovány v Keni a ve volbách v Tanzanii. Volby jsou v Ugandě naplánovány na 15. ledna. Bojíte se, že se scénář zopakuje?
Martha Karua: Jsem velmi znepokojena a obávám se, že by se tento vzorec mohl opakovat, protože Uganda sama je velmi násilná vůči své opozici. Více než 80 příznivců a úředníků opozičního kandidáta Bobi Winea je ve vazbě nebo bylo opakovaně zatčeno. Uganda také zadržuje cizince, včetně příslušníků generace Z z Keni, kteří chtěli koordinovat s Bobi Wineem.
TAZ: Mladá generace tvoří většinu populace ve všech zemích východní Afriky a protesty generace Z jsou koordinovány přes hranice. Vede to také k užší spolupráci mezi příslušnými režimy?
Karua: Ugandský prezident Yoweri Museveni nyní vyzývá ke zřízení regionální armády. Tento požadavek je v tuto chvíli velmi výmluvný: tři režimy vnímají své vlastní občany jako hrozbu pro svou moc. Přeshraniční únosy tomu dodávají své vlastní potvrzení. V červenci 2024 bylo v Keni uneseno 36 Uganďanů, kteří jsou členy opozičních stran, převezeno do Ugandy a předvedeno před vojenský soud. Únosy provedly ugandské bezpečnostní složky více než 100 kilometrů od hranice. Ugandské bezpečnostní složky nemohou v Keni operovat bez podpory svých keňských protějšků. V listopadu 2024 byl v Nairobi unesen nejstarší ugandský opoziční lídr Kizza Besigye, můj osobní přítel. Byl unesen ve svém hotelovém pokoji, odvezen do Ugandy a předveden před vojenský soud.
TAZ: Jak hodnotíte svobodu projevu a demonstrace v regionu?
Karua: Mnoho lidí se bojí. Existuje mnoho útoků na občanská práva. Počet 79 obětí při potlačení protestů generace Z v Keni v roce 2024 je pouze odhad, protože v márnicích byly falešné případy: lidé se střelnými zraněními byli vykreslováni jako oběti dopravních nehod. Proto můžeme pouze odhadnout čísla. Loni bylo téměř 100 úmrtí. Více než 600 bylo zraněno, někteří vážně. To jsou známé případy. Nyní se to v Tanzanii ještě znásobilo. Tam po volbách na konci října 2025 bezpečnostní složky vyklidily ulice od demonstrantů, jako by byli mravenci. Viděli jsme fotografie přeplněných márnic a slyšeli jsme o hromadných hrobech. Ale odpor je ve všech třech zemích. Viděli jsme odvážné Tanzaňany, kteří sdílejí události se světem prostřednictvím sociálních médií. V Ugandě se odvážní lidé objevili u soudu na podporu Kizzy Besigye. Navzdory zvěrstvům spáchaným jejich vládou se stateční Tanzanci zastávají opozičního vůdce Tundu Lissua, který byl obžalován u soudu. Viděla jsem statečné Keňany, kteří riskovali životy. To dává naději, že duch odporu ve východní Africe nezemře. To si zaslouží respekt, protože nikdo nebude bojovat za jejich práva, pokud to neudělají sami. Můžeme projevit solidaritu a společně bojovat za občanská práva.
TAZ: Ugandský prezident Museveni řekl, že nedovolí generaci Z "blbnout" zde a hovoří o "cizích mocnostech", které chtějí zasahovat. Vidíte opatření k předcházení protestům?
Karua: Vidím souvislost s politickými procesy ve státech. Letos byli uneseni Keňané Bob Njagi a Nicholas Oyoo, kteří navštívili ugandského opozičního lídra Bobi Winea. U soudu byl její únos popřen v čestných prohlášeních. Byli propuštěni až po zásahu bývalého keňského prezidenta Uhuru Kenyatty. Ugandský prezident veřejně přiznal, že jsou ve vojenské vazbě.
TAZ: Nyní obhajujete Kizzu Besigyeho, bývalého předsedu opoziční strany FDC (Fórum pro demokratickou změnu) v Ugandě. Snažila se vám ugandská vláda v tom zabránit?
Karua: Musel jsem si zažádat o licenci k výkonu advokacie v Ugandě. To je vyžadováno zákonem. To mi bylo zpočátku odepřeno – velmi hrubým způsobem. Dopis obsahoval obvinění, že jsem tam byla z politických důvodů. Teprve zásah keňské, východoafrické a ugandské advokátní komory mi umožnil být konečně přijata. Museli jsme však dojít k závěru, že vojenská prokuratura Ugandy nemá zájem případ dále vést. Spokojili se s tím, že přečetli obvinění a pak proces odložili. Zneužili jednoho z jeho ugandských právníků, Erona Kiizu, a uvěznili ho za údajné pohrdání soudem za to, že trval na řádném procesu. Byl odsouzen k jednomu roku vězení. Nakonec téměř neočekáváme spravedlivý proces. Proces byl zatím nespravedlivý a odmítají propustit obžalované na kauci. Ugandský zákon je jasný: Kdokoli, kdo byl ve vazbě déle než šest měsíců, musí být propuštěn na kauci. Z mého pohledu je jasné, že tato obvinění mají za cíl udržet Besigyeho ve vazbě až do voleb. Ačkoliv tentokrát nekandiduje, má v Ugandě vliv.
TAZ: V Tanzanii je ve vězení také nejdůležitější opoziční lídr Tundu Lissu. Podobně jako Besigye je Lissu obviněn z velezrady, za což hrozí trest smrti. Nemohl se také zúčastnit voleb. Vidíte tam paralely?
Karua: Pro tohoto muže je v sázce život. Dva procesy v Tanzanii a Ugandě jsou jen fraška. Nemůžete to nazvat řádným soudem, když jste v cele smrti a ani vám nebudou dány prostředky k adekvátní obraně. V Tanzanii byl Tundu Lissu zatčen za volání po reformách před volbami. Řekl: "Žádné reformy, žádné volby." Byl zatčen a obviněn z velezrady. Zpočátku odmítali přivést ho k soudu. Poprvé jsem letěla do Tanzanie 24. dubna 2025, abych ho podpořila v jeho obraně. Byl donucen se soudu zúčastnit pouze virtuálně, ale odmítl. Soud nakonec ustoupil a naplánoval další slyšení, na kterém měl být také přítomen. Poté jsem 17. května znovu cestovala do Tanzanie, abych se zúčastnila. Po příjezdu jsem byla zadržena na letišti a poslána zpět. Ale trestní procesy v Ugandě, Keni a Tanzanii jsou veřejné. Takže jsme tam byli legálně. Keňská vláda proti deportaci neprotestovala. Takže můžete pozorovat spolupráci mezi těmito státy.
TAZ: Bojíte se o vlastní bezpečí?
Karua: No, nesu stejné riziko jako každý jiný Keňan. Ale nedovolím, aby strach příliš ovládl můj život. Udělám, co bude třeba. Nebudu riskovat, ale ani se nenechám zastrašit. Budu i nadále cestovat do Ugandy, abych bránila Besigye. Budu dál zvedat hlas. Budu žít se svobodami, které nám Bůh dal. Není to stát, kdo nám dává svobody, pouze nám je zaručuje. S těmito svobodami se rodíme.
TAZ: Jakou radu byste dala ugandské mládeži před volbami?
Karua: Děsilo by mě, kdyby se mládež nevzbouřila proti veškeré nespravedlnosti. Pokud se generace Z brání, jsou to temné časy, ale vyhrajeme. Žádný diktátor na světě a v historii nikdy nedokázal trvale potlačit vůli lidu. To lze dělat jen na určitou dobu. Takže otázka není jestli, ale kdy mládež vyhraje.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse