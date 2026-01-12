Německo odmítá tvrzení RFK Jr., že němečtí lékaři byli stíháni za poskytnutí výjimek z očkování proti covidu
12. 1. 2026
Německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová říká, že tvrzení Roberta F. Kennedyho Jr. o tom, že německým lékařům hrozí právní kroky, jsou neopodstatněná.
Německá vláda ostře odmítla tvrzení amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr., že lékaři v Německu čelí soudním řízením za to, že během pandemie Covidu-19 vydávali výjimky z očkování a nošení roušek.
„Prohlášení amerického ministra zdravotnictví jsou zcela neopodstatněná, fakticky nesprávná a musí být odmítnuta,“ uvedla německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová v ostře formulovaném prohlášení zveřejněném v sobotu večer.
Ve videu zveřejněném na X Kennedy, dlouholetý skeptik vůči očkování, uvedl, že napsal Warkenové dopis, v němž vyzývá k „ukončení politicky motivovaných stíhání“. Neuváděl žádné zdroje svých tvrzení a jméno Warken napsal chybně jako „Workin“.
Kennedy obvinil vládu, že „omezuje schopnost lidí jednat podle vlastního přesvědčení, když čelí lékařským rozhodnutím“, a obvinil ji z „porušování posvátného vztahu mezi pacientem a lékařem“ a z toho, že z lékařů dělá „vykonavatele státní politiky“.
Americký ministr zdravotnictví řekl: „Dozvěděl jsem se, že více než tisíc německých lékařů a tisíce jejich pacientů nyní čelí stíhání a trestům za to, že udělili výjimky z nošení roušek nebo očkování proti Covid-19.“
Neuváděl konkrétní příklady ani neřekl, na které zprávy odkazuje, ale dodal: „Ve svém dopise jsem vysvětlil, že Německo se zaměřuje na lékaře, kteří staví své pacienty na první místo, a trestá občany za to, že se rozhodují sami o své zdravotní péči.“
Uvedl, že „žádná demokracie založená na důvěře a transparentnosti by se neměla ubírat tímto směrem“, ale že Německo má „příležitost a odpovědnost tuto trajektorii napravit [a] obnovit lékařskou autonomii“.
Warkenová Kennedyho tvrzení odmítla s tím, že během pandemie „lékařská profese nikdy neměla povinnost podávat vakcíny proti Covid-19“. Uvedla, že trestní stíhání bylo vedeno pouze v případech podvodu a padělání dokumentů.
„Kdokoli, kdo nechtěl očkování nabídnout z lékařských, etických nebo osobních důvodů, nebyl vystaven trestnímu stíhání [ani] sankcím,“ uvedla a dodala, že v Německu obecně „pacienti mají také svobodu rozhodnout se, jakou léčbu chtějí podstoupit“.
Bývalý německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, který byl během pandemie ve funkci, také odpověděl, že Kennedy „by se měl starat o zdravotní problémy ve své vlastní zemi“, jako je krátká průměrná délka života a nadměrné náklady na zdravotní péči.
„V Německu nejsou lékaři trestáni vládou za vystavování falešných lékařských potvrzení. V naší zemi jsou soudy nezávislé,“ napsal Lauterbach.
Kennedy podpořil několik konspiračních teorií a byl obviněn z šíření dezinformací o očkování a vědecky vyvrácených teorií o zdraví v rámci kontroverzní iniciativy Trumpovy administrativy „Make America Healthy Again“ (Udělejme Ameriku znovu zdravou).
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse