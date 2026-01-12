Nobelův institut odmítl nabídku Maríi Coriny Machado sdílet Nobelovu cenu míru s Trumpem
12. 1. 2026
Organizátoři po výrocích venezuelské opoziční vůdkyně upřesnili, že cenu „nelze zrušit, sdílet ani převést“
Organizátoři Nobelovy ceny míru uvedli, že cenu „nelze zrušit, sdílet ani převést“, poté co venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machado prohlásila, že chce svou cenu věnovat Donaldu Trumpovi.
Když byla Machado v říjnu jmenována laureátkou Nobelovy ceny, bylo to vnímáno jako urážka Bílého domu, přestože Machado spěchala s věnováním ceny americkému prezidentovi a jeho „rozhodné podpoře naší věci“
Trump se netají svým silným přáním získat Nobelovu cenu míru, jejíž vítěz je vybírán nezávislou pětičlennou komisí v Oslu.
Poté, co USA zahájily letecké údery a razie ve Venezuele, které vedly k zatčení jejího vůdce Nicoláse Madura, Machado minulý týden řekla v televizi Fox, že chce „cenu věnovat jemu [Trumpovi] a sdílet ji s ním“ jménem venezuelského lidu.
„To, co udělal, je historický čin. Je to obrovský krok směrem k demokratické transformaci,“ dodala.
Na otázku, zda by přijal Nobelovu cenu míru od Machadové, Trump, který uvedl, že se s ní setká tento týden ve Washingtonu, odpověděl, že „by to byla velká čest“.
Norská Nobelova komise a Norský Nobelův institut však od té doby vydaly varování, že takový převod ceny není možný.
„Fakta jsou jasná a dobře známá,“ uvedli ve svém prohlášení. „Jakmile je Nobelova cena oznámena, nelze ji zrušit, sdílet ani převést na jiné osoby. Rozhodnutí je konečné a platí navždy.“
Ani závěť Alfreda Nobela, ani stanovy Nobelovy nadace nezmiňují možnost odebrání Nobelovy ceny, uvedli s odvoláním na stanovy, které říkají: „Proti rozhodnutí výboru pro udělování cen ve Stockholmu nebo Oslu nelze podat žádnou žalobu.“
Žádná z komisí nikdy neuvažovala o odebrání Nobelovy ceny, uvedli a dodali: „Norská Nobelova komise se v zásadě nikdy nevyjadřuje k tomu, co laureáti mírové ceny říkají nebo dělají po udělení ceny.“
Machado, která v prosinci uprchla z Venezuely, aby tajně odcestovala do Osla s úmyslem zúčastnit se slavnostního předání Nobelovy ceny, se také vyslovila na podporu Trumpovy vojenské invaze do Venezuely a odstranění Nicoláse Madura. Trump se zatím zdržel podpory jejího vedení země a Washington podpořil Delcy Rodríguez, Madurovu zástupkyni.
„Mnoho lidí, většina lidí, říkalo, že je nemožné dosáhnout toho, co se mu právě podařilo v sobotu 3. ledna,“ řekla Machado stanici Fox.
