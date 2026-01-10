Šéf Exxonu: "Venezuela je neinvestovatelná"
10. 1. 2026
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
2 minuty
A
tak je tomu u Trumpa se vším. Že prý se tam bude investovat sto miliard
dolarů (on vždycky vystřelí částku tohoto typu, nějaké big big
beautiful number, od pasu, ničím nepodložené), příznivci řeknou wow
huuuge! a za pár dní se na to zapomene a není nic.
Trump se sešel s šéfy největších těžařů, ale dostal jen velmi vlažnou odezvu; jak to hezky popsal David Goldwyn, šéf energetické poradenské firmy: "Jsou tak zdvořilí, jak to je jen lidsky možné, tak (slovně) podporující jak mohou, ale neslíbili ani dolar".
Šéf Exxonu doplňuje: "už nám tam dvakrát zabavili naše aktiva, tak si dovedete představit, jak jsme opatrní, než tam půjdeme potřetí", s tím, že k tomu by se zásadně musela změnit situace státu.
Trump (na setkání) se zase pokoušel řídit planetu: "Jednáte s námi přímo. Nejednáte s Venezuelou.
Nechceme abyste dělali deal s Venezuelou". (Mezitím si ve Venezuele dál vládnou chávezovci jako by se nechumelilo, žádná změna krom toho že je pryč Maduro, který byl nejspíš už protivný i jeho klanu).
Další poradenka Ryston Energy pak vyčíslila, že aby se venezuelská produkce dostala na trojnásobek dnešních (podprůměrných) čísel, vyžadovalo by to 180 miliard investic a trvalo by to deset let. Udává, že zařízení na nalezištích je zkorodované, systém se potýká s výpadky energie (paradox, že) a vybavení je většinou rozkradené.
Mezitím se svět potýká s nadbytkem ropy: těží se o 2 milióny (dvojnásobek venezuelské produkce) denně víc, než je jí potřeba. Cena "etalonové" ropy Brent (od které se odvozují ostatní) je nízká a v posledních čtyřech letech setrvale klesá.
Pozn. JČ: Ve
čtvrtek o tom měli v BBC půlhodinový pořad. Mimo jiné, venezuelská ropa
je dehet. Nedá se prostě jen čerpat ze země jako voda. Je nutno v zemi
vybudovat obrovskou místnost a tam ten dehet chemikáliemi rozpouštět,
než se to dá vyčerpat. Je to šíleně drahé a náročné na elektřinu,
která není ve Venezuele k dispozici. Atd.
419
Diskuse