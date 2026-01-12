Proč se mocenský boj v Jemenu právě blíží vrcholu
12. 1. 2026
"Ať žije jih! Ať žije jih," skandují stovky tisíc lidí, kteří se v sobotu odpoledne shromáždili na náměstí Al-Orúb v centru jemenského přístavního města Aden. Demonstranti mávají vlajkami Jižního Jemenu s červenými, bílými a černými pruhy a světle modrým trojúhelníkem s červenou hvězdou. "Jsme tu, abychom světu poslali zprávu," křičí Dalál al-Obajdí a snaží se vzdorovat nesouhlasu. "Chceme, aby náš nezávislý stát mohl žít v míru a svobodě."
Po získání nezávislosti na britské koloniální moci byl Jižní Jemen samostatným státem v letech 1967 až 1990, než došlo ke znovusjednocení se severem. "Nepotřebujeme a nechceme teroristický režim v Saúdské Arábii," stěžuje si jednatřicetiletá dívka, která, stejně jako všechny ženy zde, nosí černou abaju (tradiční svrchní oděv, poznámka redakce).
Ostatní účastníci demonstrace také dávají volný prostor své nespokojenosti. "Nechceme být utlačováni," vysvětluje sedmašedesátiletá Itisar Chamis, která od roku 2007 bojuje za nezávislost státu. "Každá jiná země je zde vítána, kromě Saúdské Arábie."
Zklamání lidí v Adenu je hluboce zakořeněné. Až do okamžiku před deseti dny se dlouho očekávaný cíl obnovené nezávislosti jihu zdál být na dosah. Ajdar az-Zúbajdí, předseda Jižní přechodné rady (STC), oznámil na začátku roku v televizním projevu dvouletou přechodnou fázi s konečným referendem, které mělo zpečetit samostatný stát. Saúdská Arábie však tento plán zmařila cílenými nálety a nasazením jemenských vládních jednotek.
STC ztratila kontrolu nad celým svým územím, o něž se vedly boje téměř 20 let s těžkými ztrátami, během pouhých dvou dnů. Az-Zúbajdí uprchl ze země a Jižní Jemen je nyní od nezávislosti mnohem vzdálenější. Ale lidé v Adenu nechtějí vzdát svůj sen. "Dnes ukazujeme, za čím stojíme, a že nás nikdo nemůže odradit od cesty k nezávislosti," říká koordinátor Šimsan Sajf na okraji velké demonstrace.
To, co se v současnosti děje v Adenu, je jedním z mnoha důsledků občanské války v Jemenu, která zuří už léta. Od doby, kdy Íránem podporovaná milice Húsiů v roce 2014 obsadila hlavní město Sanáa, se konflikt vyvinul v jednu z nejhorších humanitárních katastrof naší doby – s globálními důsledky. Desítky tisíc lidí zemřely, stovky tisíc jsou na útěku. Podle odhadů jsou dvě ze tří osob závislé na humanitární pomoci.
Ve skutečnosti jsou STC a jemenská vláda podporovaná Saúdskou Arábií spojenci v boji proti milici Húsiů, která ovládá velké části severu. V posledních letech Húsiové opakovaně útočili na lodě v Rudém moři a USA reagovaly leteckými údery proti teroristické organizaci, aby omezily důsledky pro obchodní lodní dopravu.
V poslední době však došlo v protihúsivské alianci k otřesům. Saúdská Arábie stojí za oficiálně uznanou jemenskou vládou a chce zachovat jednotu země. Spojené arabské emiráty (SAE) naopak podporují separatisty a jejich požadavek na nezávislý jih a pod vedením svých pozemních jednotek vytvořily místní milice, aby zajistily své zájmy.
Ale poté, co SAE doslova přes noc stáhly ze všech svých vojenských základen v Jemenu, je budoucnost jihu více než nejistá. "Všechno bylo takovým překvapením, stále nechápeme, co se stalo," říká Isám Abdu Ali. Je místopředsedou Valného shromáždění STC. "Musí to mít něco společného se vztahy mezi Saúdskou Arábií a SAE, ale nic nevíme," řekl Ali v exkluzivním rozhovoru pro WELT v sídle STC v Adenu.
Regionální a geopolitické napětí mezi Saúdskou Arábií a SAE doutná už dlouhou dobu. Například obě země podporují protichůdné strany v súdánské občanské válce. V roce 2020 podepsaly SAE mírovou dohodu, tzv. Abrahamovské dohody, s Izraelem, která stále více napínavala vztahy se Saúdskou Arábií.
Během války v Gaze proti Hamásu se emiráty od židovského státu nedistancovaly, zatímco Saúdská Arábie si udržovala tradičně protiizraelský postoj. Minulý týden se zdá, že neshody mezi dvěma státy Perského zálivu v Jemenu eskalovaly. Prezident SAE Muhammad bin Zajíd ve skutečnosti udržuje blízký vztah se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a sehrál klíčovou roli při jeho převzetí moci v roce 2017.
Současná krize mezi oběma státy začala, když síly STC postupovaly do vnitrozemí ze svého útočiště v Adenu a bez výrazného odporu obsadily několik oblastí bohatých na ropu ovládaných Saúdskou Arábií. Mezi provinciemi, do kterých STC postupovala, patřily Hadramaut a Al-Mahra dále na východ. Sousedí s Ománem a Saúdskou Arábií a jsou klíčové pro obchodní a pašerácké trasy.
Saúdská Arábie zahájila protiútok a bombardovala jednotky STC, přičemž zabila pět civilistů a zničila domy, podle místních zdrojů. SAE a Saúdská Arábie se navzájem ostře kritizovaly. Emiráty tvrdily, že Rijád podporuje radikální Muslimské bratrstvo a obtěžuje menší sousední stát. Saúdové naopak odsoudili SAE jako protiislámské, proizraelské a také je obvinily z podpory separatistů v celém regionu.
Podle Fatimy Abo Alasrar, politické analytičky z Washingtonského centra pro jemenská studia, udělala STC strategickou chybu při svých posledních dobytích, když zaměnila "proces s mocí". "Separatisté měli nové území, ale žádné uznání k němu." Přesně o tom měla proběhnout jednání v saúdské metropoli Rijádu začátkem ledna s delegací vedenou prezidentem STC az-Zúbajdím. Ale nejprve uprchl lodí do Džibuti a poté do Abú Zabí.
Az-Zúbajdí musel dostat tip, že Saúdové nemají zájem o skutečná jednání a že by to pro něj mohlo být v Rijádu nebezpečné. Korunní princ bin Salmán je známý tím, že vyvíjí tlak na politické oponenty.
Ve skutečnosti se říká, že ostatní členové delegace, kteří cestovali do Rijádu, po svém příjezdu zmizeli a údajně byli nedostupní i pro své rodiny. O něco později generální tajemník Abdalrahmán Džalál as-Sabajhí z Rijádu překvapivě oznámil rozpuštění STC. A chválil opatření přijatá saúdskou královskou rodinou, která by uspokojila potřeby lidí na jihu.
Je požadováno propuštění generálního tajemníka
Alí, zástupce mluvčího STC v Adenu, předpokládá, že byl donucen učinit toto prohlášení: "Požadujeme okamžité propuštění as-Sabajhího a všech ostatních členů delegace."
Alí zdůrazňuje, že STC bude i nadále zastupovat zájmy lidu v Jižním Jemenu a rozhodně se nerozpadne. I kdyby došlo k novým útokům Saúdské Arábie. "Nebojíme se," vysvětluje Alí za svým stolem. "Koneckonců víme, za co bojujeme, a jsme ochotni za to zemřít."
V Adenu nyní převzaly kontrolu jednotky považované za loajální k Saúdské Arábii a uznávané jemenské vládě. Novým šéfem bezpečnosti je Abdal al-Maharami. Známý vojenský velitel vede síly al-Amalaki, které vstoupily do Adenu bez odporu.
Pro okolní svět se současné události mohou jevit jako revoluce a naznačovat zbavení moci STC. Ale nakonec se na místě příliš nezměnilo. Oficiálně al-Maharami spolupracuje s jemenskou vládou a Saúdskou Arábií, ale je také viceprezidentem STC. "Nebojím se," říká zástupce STC Alí s úsměvem. "Je a zůstává synem Jihu."
Zdroj v němčině: ZDE
